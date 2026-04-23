ಆಳ –ಅಗಲ| ಇ85: ಇಂಧನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿಹಾರವಾಗುವುದೇ ?

ಶೇ 85ರಿಂದ 90ರಷ್ಟು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ, ಅನಿಲವನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಭಾರತದ ಇಂಧನ ಭದ್ರತೆಗೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಹೊಡೆತ ನೀಡಿದೆ. ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದಿಂದ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಇಂಧನಗಳಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾದ ಮತ್ತು ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿಯಾದ ಇಂಧನಗಳ ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ದೇಶವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಆಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶೇ20ರಷ್ಟು ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿರುವ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ 85ರಷ್ಟು ಎಥೆನಾಲ್ ಬೆರೆಸಿರುವ ಪೆಟ್ರೋಲ್ (ಇ85 ಪೆಟ್ರೋಲ್) ಬಳಕೆಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಕರಡು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಇಂಧನಕ್ಕಾಗಿ ವಿದೇಶಗಳ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ