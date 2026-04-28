ಸೋಮವಾರ, 27 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026
ಆಳ–ಅಗಲ | ಬಿಸಿಗಾಳಿ: ಬಸವಳಿದ ಭಾರತ
ಆಳ–ಅಗಲ | ಬಿಸಿಗಾಳಿ: ಬಸವಳಿದ ಭಾರತ
ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ತೀವ್ರ: ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published 27 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 21:30 IST
ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಗಾಳಿ ತನ್ನ ಪ್ರತಾಪ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಧಿಕ ತಾಪಮಾನ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರೆ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ದೆಹಲಿ, ಒಡಿಶಾ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜನ ಬಿಸಿಗಾಳಿಯಿಂದ ಬಸವಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳೂ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿವೆ. ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವುಗಳೂ ಸಂಭವಿಸಿವೆ. ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ತಾಪ‍ಮಾನದ ಜಗತ್ತಿನ 100 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ 95 ಭಾರತಲ್ಲಿಯೇ ಇವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹವಾಮಾನ ಮುನ್ಸೂಚನಾ ಕೇಂದ್ರವು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವಂತೆ ಜನರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ 
ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಬಿಕಾನೇರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಿನ ತೀವ್ರತೆಯಿಂದ ಬಸವಳಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಮುಖಕ್ಕೆ ನೀರು ಚುಮುಕಿಸಿಕೊಂಡರು

–ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚು ಇರುವ ಕಾರಣ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಶರ್ಟ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದು ಕುಳಿತಿದ್ದ ದೃಶ್ಯ ಸೋಮವಾರ ಕಂಡುಬಂತು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ: ಎಂ.ಎಸ್‌.ಮಂಜುನಾಥ್‌

ಪ್ರಯಾಗರಾಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಜನರು ಟವೆಲ್‌ಗಳನ್ನು ತಲೆಗೆ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆದರು

– ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ

ಬೆಳಗಾವಿಯ ‍ಪೊಲೀಸ್‌ ಕಾನ್‌ಸ್ಟೆಬಲ್‌ ಒಬ್ಬರು ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೋಲಾರ್‌ ಫ್ಯಾನ್‌ ಅಳವಡಿಸಿದ ಕ್ಯಾಪ್‌ ಧರಿಸಿದರು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ: ಏಕನಾಥ ಅಗಸಿಮನಿ

