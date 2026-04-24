ಆಳ–ಅಗಲ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಚುನಾವಣೆಯ ಸುತ್ತ

<p>ರಾಜ್ಯದ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ತಮ್ಮ 2026–2027ರ ಬಜೆಟ್ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವ, ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದರು. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಈಗ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದೆ. ವಿವಿಧ ಪಕ್ಷಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಘಟಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೆ.ಎಂ.ಲಿಂಗ್ಡೋ ಅವರ ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸಿನಂತೆ ದೇಶದ ಹಲವು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಅದೇ ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದಾಗಿ ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಚುನಾವಣೆಗಳಿಗೆ ದಶಕಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ಎಪ್ಪತ್ತು, ಎಂಬತ್ತರ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಭಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಪಡೆದಿದ್ದವು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವುದು, ಗೆಲ್ಲುವುದು ಕೇವಲ ಆ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ವಿಚಾರ ಮಾತ್ರವೇ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ; ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಅದು ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ವಿಚಾರವಾಗಿತ್ತು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮುಖಂಡರು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿಚಾರಗಳ ಜತೆಗೆ ನಾಡಿನ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತ ಹೋರಾಟ, ಚಳವಳಿಗಳಲ್ಲೂ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮುಖಂಡರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಸೆನೆಟ್ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು.</p>.<p>ಈಗ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರು, ಶಾಸಕರಾಗಿರುವ ಹಲವರು ಆಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮುಖಂಡರಾಗಿದ್ದವರು. ಆದರೆ, ಕ್ರಮೇಣ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುವುದು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಪಕ್ಷಗಳ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಗಳು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸತೊಡಗಿದವು. ಚುನಾವಣೆ ಸಂಬಂಧದ ಗುಂಪುಗಾರಿಕೆ, ಘರ್ಷಣೆ, ವೈಷಮ್ಯ, ಹಿಂಸಾಚಾರಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದವು. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಾತಾವರಣ ಹದಗೆಟ್ಟಿತು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಮೊದಲಿಗೆ ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿತು. ನಂತರ ಅಲ್ಪಕಾಲ ಚುನಾವಣೆಗಳು ನಡೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ 1989ರಲ್ಲಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಸರ್ಕಾರವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿತು. ನಿಷೇಧದ ನಂತರವೂ ಕೆಲವು ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಆದರೆ, ಅವುಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಕಾಯ್ದೆ–2000 ಪ್ರಕಾರ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗೊಂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಆದರೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಬೇಕಾದ ಮುಖಂಡರು ಕಾಲೇಜು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗಳ ಪರ ವಹಿಸಿದ ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ಈ ರೀತಿ ಸರ್ಕಾರಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಅಪ್ರಜಾತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ, ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲ.</p>.<p>ಪ್ರಸ್ತುತ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜು–ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಉತ್ಸುಕವಾಗಿದ್ದು, ವಿವಿಧ ಪಕ್ಷಗಳು, ಅವುಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಘಟಕಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ನಡೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿವೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು, ಅಧ್ಯಾಪಕರು, ಪೋಷಕರು ಸರ್ಕಾರದ ನಡೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><strong>ಚುನಾವಣೆ ಕುರಿತು ಪರ – ವಿರೋಧ ಚರ್ಚೆ</strong></p>.<p><strong>ಏಕೆ ಬೇಕು?</strong></p>.<p>* ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದೆಸೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನಾಯಕತ್ವ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಕೂಲ</p>.<p>* ವಿವಿ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಇರಬೇಕು</p>.<p>* ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಕಾರಿ</p>.<p>* ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ರಾಜಕೀಯ–ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಗೆ ವೇದಿಕೆ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ</p>.<p>* ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ರಾಜಕೀಯ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಗ್ರಹಿಕೆಗೆ ಚುನಾವಣೆಗಳು ವೇದಿಕೆ ಆಗಬೇಕು</p>.<p>* ಕಾಲೇಜು/ವಿ.ವಿ. ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆಗಬೇಕಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸುವುದು</p>.<p>* ಹಾಸ್ಟೆಲ್, ಕ್ಯಾಂಟೀನ್, ಕಾಲೇಜು ಶುಲ್ಕ, ಪರೀಕ್ಷೆ–ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಕೂಲ</p>.<p><strong>ಏಕೆ ಬೇಡ?</strong></p>.<p>* ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಚುನಾವಣೆಗಳಿಂದ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಗುಂಪುಗಾರಿಕೆ, ವೈಷಮ್ಯ, ಹಿಂಸಾಚಾರ ಉಂಟಾಗುವ ಅಪಾಯ</p>.<p>* ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಾಗುವ (ಜಾತೀಯತೆ, ಸ್ವಜನಪಕ್ಷಪಾತ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಮದ್ಯ, ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಮತ ಕೊಳ್ಳುವ ಪರಿಪಾಟ ಇತ್ಯಾದಿ) ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪಿಡುಗುಗಳೂ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಆತಂಕ</p>.<p>* ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ವೇದಿಕೆಗಳಾಗುವ ಸಂಭವ</p>.<p>* ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಾತಾವರಣ ಹದಗೆಡುವ ಅಪಾಯ</p>.<p><strong>ಜೆಎನ್ಯು ಇತಿಹಾಸ</strong></p>.<p>ದೇಶದ ಬಹುತೇಕ ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಗಲಭೆ, ಹಿಂಸಾಚಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲವೇ ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ. ಬನಾರಸ್ ಹಿಂದೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ 1996ರ ನಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಚುನಾವಣೆಗಳು ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಗಲಭೆಗಳ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸದಿರಲು ವಿ.ವಿ. ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲೀಗಢ ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ 2017–2018ರ ನಂತರ ಉದ್ವಿಗ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೇಶಕ್ಕೆ ವಿ.ಪಿ.ಸಿಂಗ್, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರಂಥ ಪ್ರಧಾನಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ಅಲಹಾಬಾದ್ ವಿ.ವಿ.ಯಲ್ಲೂ ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಚಾರವು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲನ್ನೂ ಏರಿದೆ.</p>.<p>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಚುನಾವಣೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಡೆಸಿದ ಹೋರಾಟಗಳಿಂದಲೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿರುವುದು ದೆಹಲಿಯ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (ಜೆಎನ್ಯು). ದೇಶದ ಅನೇಕ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದಲೇ ರಾಜಕೀಯ ತಾಲೀಮು ಆರಂಭಿಸಿದವರು. ಬಹಳ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಜೆಎನ್ಯು ಅನ್ನು ಎಡಪಂಥೀಯ ರಾಜಕಾರಣ ಮತ್ತು ತಾತ್ವಿಕತೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಎಂದೇ ಹಲವರು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿನ ಚುನಾವಣೆಯು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ. ಜೆಎನ್ಯು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಭಾರಿ ಕಸರತ್ತು, ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸುತ್ತವೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಬೆಂಬಲಿತ ಎಬಿವಿಪಿ ಮತ್ತು ಎಡಪಕ್ಷಗಳ ಬೆಂಬಲದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘಗಳ ನಡುವೆ ಪ್ರತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೂ ಭಾರಿ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಕನ್ಹಯ್ಯ ಕುಮಾರ್ ಜೆಎನ್ಯು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದವರು. ಎನ್ಆರ್ಸಿ, ಸಿಎಎ ವಿರೋಧಿ ಹೋರಾಟಗಳಿಗೆ ಜೆಎನ್ಯು ವೇದಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. 2020ರಲ್ಲಿ ಗಲಭೆ ಪಿತೂರಿ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಬಂಧಿತರಾಗಿ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಉಮರ್ ಖಾಲಿದ್ ಕೂಡ ಜೆಎನ್ಯು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದರು.</p>.<p><strong>ಲಿಂಗ್ಡೋ ನೇತೃತ್ವದ ಸಮಿತಿಯ ವರದಿ ಹೇಳುವುದೇನು?</strong></p>.<p>ಕಾಲೇಜು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘಗಳ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ತರುವ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ, ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಮಿತಿಯೊಂದನ್ನು ರಚಿಸುವಂತೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ 2005ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 12ರಂದು ಕೇಂದ್ರ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ (ಎಂಎಚ್ಆರ್ಡಿ) ಸೂಚಿಸಿತ್ತು. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನಿರ್ದೇಶನದ ಅನ್ವಯ, ಸಚಿವಾಲಯವು 2006ರ ಜನವರಿ 4 ರಂದು ಭಾರತೀಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ನಿವೃತ್ತ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತ ಜೆ.ಎಂ.ಲಿಂಗ್ಡೋ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿಯೊಂದನ್ನು ರಚಿಸಿತ್ತು. ಸಮಿತಿಯು 2006ರ ಮೇ 23ರಂದು ಹಲವು ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಈ ಎಲ್ಲ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತ್ತು.</p>.<p>ಈ ಸಮಿತಿಯ ರಚನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ. ಕಾಲೇಜೊಂದರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘಟನೆಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬನಿಗೆ ಹಾಜರಾತಿ ಕೊರತೆ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲು ಆ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಕೇರಳ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದ. ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿತ್ತು. ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಸಂಘವು ಸಂಸತ್ ಮಾದರಿಯ (ನೇರವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು) ಬದಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಚುನಾವಣೆ (ತರಗತಿವಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಅವರು ಇಡೀ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಾಯಕನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು) ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿತ್ತು. ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ತೀರ್ಪನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಕೇರಳದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ರಜಾ ಕಾಲದ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು.</p>.<p><strong>ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಫಾರಸುಗಳು</strong></p>.<p>* ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಸಂಘಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲು ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಾರದರ್ಶಕ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸುವ ವಾತಾವರಣ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ, ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅವಧಿಗಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ನಾಮನಿರ್ದೇಶನದ ಮೂಲಕ ನೇಮಕ ಮಾಡಬೇಕು</p>.<p>* ಜೆಎನ್ಯು, ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿವಿಯಂತಹ ಸಂಯೋಜಿತ ಕಾಲೇಜುಗಳು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಚುನಾವಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬಹುದು. ದೊಡ್ಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿತ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಈ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ವಿವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು</p>.<p>* ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು, ಅವುಗಳ ಮುಖಂಡರು ಭಾಗಿಯಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಲೇಜು ಅಥವಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಲ್ಲದವರು ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲೇಬಾರದು</p>.<p>* ಚುನಾವಣೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕು. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಆರರಿಂದ ಎಂಟು ವಾರದ ಒಳಗೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಡೀ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯಬೇಕು</p>.<p>* ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ 17ರಿಂದ 22 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಬಹುದು. 4ರಿಂದ 5 ವರ್ಷಗಳ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವೃತ್ತಿಪರ ಕಾಲೇಜುಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಸಡಿಲಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವವರು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದರೆ ಅವರ ಗರಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ 24ರಿಂದ 25 ವರ್ಷಗಳು. ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಮಿತಿ ಗರಿಷ್ಠ 28 ವರ್ಷ</p>.<p>* ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಬಯಸುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಆ ವರ್ಷ ಯಾವ ಪಠ್ಯ ವಿಷಯವನ್ನೂ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರಬಾರದು, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ವಿವಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಕನಿಷ್ಠ ಹಾಜರಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಅಥವಾ ಶೇ 75ರಷ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ, ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಗರಿಷ್ಠವೋ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಹಾಜರಾತಿ ಹೊಂದಿರಬೇಕು</p>.<p>* ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸದಸ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮತ್ತು ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಬಹುದು</p>.<p>* ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಅಪರಾಧ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೊಂದಿರಬಾರದು. ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿರಬಾರದು, ವಿವಿ/ಕಾಲೇಜು ಆಡಳಿತದಿಂದ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮವನ್ನೂ ಎದುರಿಸಿರಬಾರದು</p>.<p>* ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯೊಬ್ಬ ಗರಿಷ್ಠ ಎಂದರೆ ₹5,000 ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಬಹುದು. ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾದ ಎರಡು ವಾರಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ವೆಚ್ಚದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿ, ಅದರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕಾಲೇಜು/ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಮಿತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಅಸಿಂಧುಗೊಳಿಸಬೇಕು</p>.<p>* ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಹಣ ನೀಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ಹಣದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಬೇಕು</p>.<p>* ಯಾವುದೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ, ಭಾಷಾ ಸಮುದಾಯಗಳು ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಗುಂಪುಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಘರ್ಷ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಬೇರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಅವರು ರೂಪಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ನೀತಿಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಟೀಕಿಸಬೇಕು. ಬೇರೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಖಾಸಗಿ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬಾರದು</p>.<p>* ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಲಂಚ, ಆಮಿಷ ನೀಡುವಂತಹ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬಾರದು</p>