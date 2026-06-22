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ಆಳ ಅಗಲ| ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ ಖಾಸಗಿಗೆ: ಬೆಳಕೋ, ಬೆಂಕಿಯೋ?

ಆಳ ಅಗಲ| ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ ಖಾಸಗಿಗೆ: ಬೆಳಕೋ, ಬೆಂಕಿಯೋ?

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ಿ.ವಿ. ಶ್ರೀನಾಥ್
ಬಿ.ವಿ. ಶ್ರೀನಾಥ್
ೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ವಿ.
ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ವಿ.
Published 22 ಜೂನ್ 2026, 0:10 IST
Last Updated 22 ಜೂನ್ 2026, 0:10 IST
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ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 19 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಪರವಾನಗಿ ಕೋರಿ ಟಾಟಾ ಕಂಪನಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ ಖಾಸಗಿಯವರಿಗೆ ವಹಿಸಿದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಷ್ಟ ಭರಿಸುವುದು ತಪ್ಪುತ್ತದೆ, ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸೋರಿಕೆ ತಡೆಯಬಹುದು, ದಕ್ಷತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಸಮರ್ಥಕರ ವಾದ. ಆದರೆ, ಈ ‍ಪ್ರಸ್ತಾವಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದ ರೈತರು, ನೇಕಾರರು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಸಿಪಿಎಂ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿವೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ವಲಯದ ಖಾಸಗೀಕರಣಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಸೂತ್ರಧಾರನಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ರಾಜ್ಯಗಳ ಅಧಿಕಾರ ಮೊಟಕಾಗಲಿದೆ. ಜತೆಗೆ, ಇಡೀ ವಿದ್ಯುತ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಖಾಸಗಿಯವರ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ಹೋಗಲಿದ್ದು, ದರ ದುಬಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನುವ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
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