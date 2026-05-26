ಆಳ-ಅಗಲ: ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಎಚ್‌ಬಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ

80 ಸಾವಿರ ಆಸನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ದೇಶದ ಎರಡನೇ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ
ಎ.ಎಂ.ಸುರೇಶ
Published : 25 ಮೇ 2026, 23:30 IST
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಿರುವ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವು ದೇಶದ ಎರಡನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನವಾಗಲಿದೆ.
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಹಾಗೂ ಶಾಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ ನಂತರ ರೈತರು ಜಮೀನು ನೀಡಲು ಒಪ್ಪಿದರು. ಬಹಳ‌ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ‌ ಭಾಗದ ಜನರು ಕಂಡಿದ್ದ ಕನಸು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಈಗ ನನಸಾಗಿದೆ. ಸೋಮಣ್ಣ ವಸತಿ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಾಗಲೂ ಯೋಜನೆ ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಮಾಜಿ‌ ಸಂಸದ ಡಿ.ಕೆ.ಸುರೇಶ್ ಅವರ ಒತ್ತಾಸೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ‌ಗ ಯೋಜನೆಯು ಸಾಕಾರಗೊಂಡಿದೆ.
-ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್‌ ಖಾನ್, ವಸತಿ ಸಚಿವ
ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. 20 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪುರ್ಣಗೊಳಿಸಿ, ಒಪ್ಪಿಗೆಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದು.
-ಕೆ.ಎ.ದಯಾನಂದ, ಆಯುಕ್ತ, ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹಮಂಡಳಿ
