<p><strong>ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಿದೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಜನರು ಪರ್ಯಾಯ ಇಂಧನ ಮೂಲಗಳ ಹುಡುಕಾಟ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಗಳೂ ಪರ್ಯಾಯ ಇಂಧನ ಬಳಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿವೆ. ಭಾರತವು ಮತ್ತೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಇಂಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಇಂಧನ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ, ಮಹಿಳೆಯರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗುವ ಆತಂಕವೂ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ..</strong></p><p><strong>–––</strong></p>.<p>ಕೆಲವೇ ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಇಂಧನ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕಟ್ಟಿಗೆ, ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ, ಜೈವಿಕ ಅನಿಲ, ಇದ್ದಿಲು ಮುಂತಾದವು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದವು. ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ (ಎಲ್ಪಿಜಿ) ಬಳಕೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಸರ್ಕಾರದ ನಿರಂತರ ಪ್ರಚಾರ, ಸಬ್ಸಿಡಿ, ಒತ್ತಾಸೆಯ ಫಲದಿಂದ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಬಳಕೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಯಿತು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ದೇಶದ ಶೇ 85ರಷ್ಟು ಕುಟುಂಬಗಳು ಎಲ್ಪಿಜಿ ಬಳಸುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, ಅಮೆರಿಕ–ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧವು ಎಲ್ಪಿಜಿ ಪೂರೈಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಇಂಧನ ಮೂಲಗಳ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆದಿದೆ. ಕೆಲವೆಡೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಪರ್ಯಾಯ ಇಂಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಎಲ್ಪಿಜಿ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಪರ್ಯಾಯ ಇಂಧನಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿವೆ. ಹಿಂದೆ ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಎಲ್ಪಿಜಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸತೊಡಗಿದ ನಂತರ ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ ಬಳಕೆಯೇ ಬಹುತೇಕ ನಿಂತುಹೋಯಿತು. ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ ವಿತರಣೆಯೂ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತು. ಇದೀಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ವಿತರಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ನಿಗದಿತ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಂತ 48 ಸಾವಿರ ಕಿಲೋ ಲೀಟರ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ವಿತರಿಸಲು ತಕ್ಷಣವೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಸೌದೆ ಬಳಸಿ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಸಚಿವ ಕೆ.ಎಚ್.ಮುನಿಯಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಇಂಧನಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ಉಂಟಾಗುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ, ಎಲ್ಪಿಜಿ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಪರ್ಯಾಯ ಇಂಧನಗಳ ಬಳಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಎನ್ನುವಂತಾಗಿದೆ. ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ, ಹೋಟೆಲ್ಗಳು, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಗೆ, ಸೆಗಣಿ, ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ, ಇದ್ದಿಲು ಮುಂತಾದ ಪರ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವಂತೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಪರಿಸರ ಸಚಿವಾಲಯವು ಸೂಚಿಸಿದೆ.</p><p>ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಬಂದ ನಂತರ ಕೆಲವರು ಸೌದೆ ಒಲೆಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅಂಥವರು ಈಗ ಸೌದೆ ಒಲೆಗಳಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜತೆಗೆ ಸೆಗಣಿ ಬೆರಣಿ, ಗೋಬರ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಅಸ್ತ್ರದಂಥ ಒಲೆಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೆಡೆ ಸೋಲಾರ್, ವಿದ್ಯುತ್ ಒಲೆಗಳನ್ನೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p><p>ಎಲ್ಪಿಜಿ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವವರು ನಗರ ಪ್ರದೇಶದವರು. ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಾಯ ಎಂದರೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಟೌಗಳು. ಆದರೆ, ಇದರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.</p><p>ಪರಿವರ್ತನೆ ಕಷ್ಟ: ಎಲ್ಪಿಜಿ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಬೇರೊಂದು ಇಂಧನಕ್ಕೆ ಹೊರಳುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಮನೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೋಟೆಲ್ ಮತ್ತಿತರ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪರಿವರ್ತನೆ ಕಷ್ಟಕರ. ಅನಿಲದ ಪೈಪ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೇ ಬದಲಿ ಇಂಧನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮಾರ್ಪಾಟು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.</p><p>ಬೇಕಿದೆ ಪರ್ಯಾಯ ಶುದ್ಧ ಇಂಧನ: ಎಲ್ಪಿಜಿ ಅವಲಂಬನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಇತರೆ ಶುದ್ಧ ಇಂಧನಗಳ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸಲು ಇದು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ. ಹೋಟೆಲ್ ಸೇರಿ ಇತರ ಉದ್ಯಮಗಳು ಶುದ್ಧ ಇಂಧನ ಬಳಕೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಲು ಇದು ಸಕಾಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಥಳ, ಸಿದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಜತೆಗೆ, ಸರ್ಕಾರದ ನೆರವು, ನೀತಿಗಳ ಬೆಂಬಲವೂ ಬೇಕು ಎಂದು ಉದ್ದಿಮೆದಾರರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p><strong>ಮಹಿಳೆಯರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕಂಟಕ</strong></p><p>ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ, ಇದ್ದಿಲು, ಸೆಗಣಿ, ಸೌದೆ ಒಲೆ ಮುಂತಾದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಇಂಧನ ಮೂಲಗಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುವುದು ಮಹಿಳೆಯರ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆತಂಕಕಾರಿ. ಬಹುತೇಕ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದು ಮಹಿಳೆಯರೇ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಇಂಧನಗಳನ್ನು ಉರಿಸಿದಾಗ, ಅವು ಕಾರ್ಬನ್ ಮೋನಾಕ್ಸೈಡ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ದೂಳಿನ ಕಣಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅವು ಮಹಿಳೆಯರ ದೇಹ ಸೇರಿ ಅವರ ಶ್ವಾಸಕೋಶ, ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಸಂಭವ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಹೊಗೆ ತುಂಬಿದ ಮನೆಗಳು, ಕಪ್ಪು ಗೋಡೆಗಳು, ದೂಳಿನ ಕಣಗಳ ನಡುವೆಯೇ ಇಡೀ ದಿನ ಮಹಿಳೆಯರು ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಎಲ್ಪಿಜಿ ಬಂದ ನಂತರ ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ಆತಂಕದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಇಂಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸುವವರು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿಯಾದರೂ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.</p>.<p><strong>ಪರಿಹಾರವಾಗಬಲ್ಲದೇ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್?</strong></p><p>ಎಲ್ಪಿಜಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗುತ್ತಿರುವ ನಡುವೆಯೇ ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಾದ ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ಇಂಧನ ಮೂಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಜೈವಿಕ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಬಳಸಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುವ ಅನಿಲ (ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್) ಪರ್ಯಾಯವಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆಗೆ ಜೈವಿಕ ಇಂಧನವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ.</p><p>ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಅದಮ್ಯ ಚೇತನ ಸ್ವಯಂಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಜೈವಿಕ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಿ ಹಬೆ ತಯಾರಿಸಿ ಅದರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಿಸಿಯೂಟ ತಯಾರಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು 2009ರಿಂದಲೇ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಎಲ್ಪಿಜಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಆರಂಭವಾದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿರುವ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಅವರು, ‘ಅದಮ್ಯ ಚೇತನದ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆಗಳು ಪ್ರತಿ ದಿನ 120 ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಕೋರಮಂಗಲದ ಎಂಪೈರ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಹಸಿ ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ ಅನಿಲವನ್ನು ಅಡುಗೆಗೆ ಬಳಸುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳು ಕೊರತೆಯಾಗಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಡೆತಡೆ ಇಲ್ಲದೆ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ತಯಾರಾಗುತ್ತಿವೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ನಿಯಮಿತ, ಕೋರಮಂಗಲ ನಿವಾಸಿಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ, ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ ಸಾಹಸ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಜಂಟಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡಿರುವ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕದಿಂದ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುವ ಅನಿಲವನ್ನು ಬಳಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೊನಾರ್ಕ್ ಹೋಟೆಲ್ ಕೂಡ ಜೈವಿಕ ಅನಿಲವನ್ನೇ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಡುಗೆಗೆ ಬಳಸುತ್ತಿದೆ.</p><p>ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜೈವಿಕ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಅಂದಾಜು 74 ಕೋಟಿ ಟನ್ಗಳಷ್ಟು ಜೈವಿಕ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಸಂಪೀಡಿತ ಜೈವಿಕ ಅನಿಲ (ಸಿಬಿಜಿ–ಕಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್) ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇವು ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಡುತ್ತಿವೆ.</p><p>ಈ ಘಟಕಗಳು ಜಾನುವಾರುಗಳ ಸೆಗಣಿ, ಕೃಷಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ, ಆಹಾರ ತ್ಯಾಜ್ಯ, ಕೊಳಚೆ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿ ಅನಿಲ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. ಕೇಂದ್ರ ಹೊಸ ಮತ್ತು ನವೀಕೃತ ಇಂಧನ ಸಚಿವಾಲಯವು ಬಯೋ ಸಿಎನ್ಜಿ (ಜೈವಿಕ ಸಂಪೀಡಿತ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ) ಮತ್ತು ಸಿಬಿಜಿ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜೈವಿಕ ಇಂಧನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಎನ್ಬಿಪಿ) ರೂಪಿಸಿದ್ದು, ಅದರದಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಇಂಧನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದೆ. ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಐದು ಬಯೊ ಸಿಎನ್ಜಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಸತ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿತ್ತು. ನಾಲ್ಕು ಘಟಕಗಳು ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ ಎಂದೂ ಹೇಳಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ಯೋಜನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರಗೊಂಡಿಲ್ಲ.</p><p>ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದ ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಸಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ ಅನಿಲ ಉತ್ಪಾದಿಸಿ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲವೇ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನಗರದಲ್ಲಿನ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳು, ಪಿಜಿಗಳಿಗೆ ಪೂರೈಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದು ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ.</p>.<p><strong>ಹೊಗೆರಹಿತ ‘ಅಸ್ತ್ರ’ ಒಲೆ</strong></p><p>ರಾಜ್ಯದ ಕರಾವಳಿ ಹಾಗೂ ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಗೆರಹಿತವಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ‘ಅಸ್ತ್ರ’ ಒಲೆ ಬಳಸುವ ಪರಿಪಾಟ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು–ಮೂರು ಒಲೆಗಳನ್ನು ಸಾಲಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಗೆ, ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪೆ, ತೆಂಗಿನ ಗರಿ ಇನ್ನಿತರ ಉರುವಲು ಹಾಕಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಚೆಂಬರ್ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಒಲೆಗಳನ್ನೂ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಗೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಲು ಈ ಒಲೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೊಳವೆಯನ್ನು ಜೋಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p><p>ಕೆಲವರು ನೀರು ಬಿಸಿ ಮಾಡುವ ಹಂಡೆಯನ್ನೂ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶ್ರಮವಿಲ್ಲದೇ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ನೀರು ಕೂಡಾ ಬಿಸಿ ಮಾಡಲು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ‘ಅಸ್ತ್ರ’ ಒಲೆಗೂ ಆಧುನಿಕ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನೀರಿನ ಹಂಡೆ ಬದಲು ಬಾಯ್ಲರ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ‘ಅಸ್ತ್ರ’ ಒಲೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿಕೊಡುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೂ ಇವೆ. ಬಾಯ್ಲರ್ಗಳಲ್ಲಿಯ ನೀರು 24 ತಾಸುಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕ ಕಾಲ ಬಿಸಿಯಾಗಿರುವಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p>.<p><strong>ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ, ಏನೇನು ಬದಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ?</strong></p><p>* ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಸು ಸಾಕುವವರು ಗೋಬರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ತಯಾರಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಪಿಜಿ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರಿಂದ, ಸೆಗಣಿ ಬಳಸಿ ಅನಿಲ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚನ್ನಮ್ಮನ ಕಿತ್ತೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಿಚ್ಚಣಕಿ ಗ್ರಾಮ ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ ಬಸವಣ್ಣೆಪ್ಪ ವರಗಣ್ಣವರ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ</p><p>* ಉಡುಪಿಯ ಕೃಷ್ಣಮಠ ಸೇರಿದಂತೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ– ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಹಲವು ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆಗೆ ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನೇ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ</p><p>* ಶೃಂಗೇರಿ ಮತ್ತು ಹೊರನಾಡು ದೇಗುಲಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ನದಾನಕ್ಕೆ ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿಸಲು ಉರುವಲಾಗಿ ಸೌದೆ ಹೊಟ್ಟು, ಕಾಫಿ ಪೆಲೆಟ್ಸ್ ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಉರುವಲುಗಳ ಮೂಲಕ ಬಾಯ್ಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಬೆ ಉತ್ಪಾದಿಸಿ, ನಂತರ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ‘ಅನ್ನಪೂರ್ಣ’ ಭೋಜನಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿಸಲು ಹಬೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಬೆ ತಯಾರಿಸಲು ಡೀಸೆಲ್ ಚಾಲಿತ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ</p><p>* ಮೈಸೂರು, ಚಾಮರಾಜನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ಗಳ ಮಾಲೀಕರು ಹೆಚ್ಚು ಹೊಗೆ ಸೂಸದ, ಗಾಳಿಯಂತ್ರದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಂಕಿ ಹೊರಸೂಸುವ ಆಧುನಿಕ ಮಾದರಿಯ ಸೌದೆ ಒಲೆಗಳನ್ನು ತಮಿಳುನಾಡಿನಿಂದ ಖರೀದಿಸಿ ತರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ</p><p>* ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೌದೆ ಒಲೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಿಲು, ಗೇರು ಬೀಜದ ಹೊಟ್ಟು, ಮರದ ಹೊಟ್ಟು, ಭತ್ತದ ಹೊಟ್ಟು, ಸಸ್ಯ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ 'ಬ್ರಿಕೇಡ್ಸ್' ಅನ್ನು ಉರುವಲಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಶಾಖ ಕೊಡುವ, ಕಡಿಮೆ ಹೊಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ನವೀನ ಮಾದರಿಯ ಒಲೆಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಒಲೆಗಳನ್ನೂ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ</p><p>* ಕೊಡಗಿನ ಕೆಲವು ರೆಸಾರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಹೊಗೆ ಸೂಸುವ, ಕಡಿಮೆ ಸೌದೆ ಬಯಸುವ ಬ್ಲೋವರ್ ಸೌದೆ ಒಲೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ</p>