ವಿದೇಶ ವಿದ್ಯಮಾನ: ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ 'ಯುವ’ ಶಕೆ

ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ 5ರಂದು ನಡೆದ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯು ಅಲ್ಲಿನ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪಲ್ಲಟವನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಮತದಾರರು ಹಳೆಯ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನು (ಆರ್ಎಸ್ಪಿ) ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ 35 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಬಾಲೇಂದ್ರ ಶಾ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿ ಹುದ್ದೆಗೇರುವುದು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಸ್ವಜನ ಪಕ್ಷಪಾತ, ನಿರುದ್ಯೋಗ ಮುಂತಾದ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬೇಸತ್ತು ದಂಗೆ ಎದ್ದು ಸರ್ಕಾರದ ಸದ್ದಡಗಿಸಿದ್ದ ನೇಪಾಳದ ‘ಜೆನ್ ಝೀ’ಗಳ ಆಶಯದಂತೆ ಜನರು ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರಕ್ತಕ್ಕೆ, ಹೊಸ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ, ಹೊಸ ಯೋಚನೆಗಳಿಗೆ ಮತ ಹಾಕಿದ್ದು, ಫಲಿತಾಂಶವು ಭಾರತದ ಪುಟ್ಟ ನೆರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ತರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ