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ಆಳ–ಅಗಲ: ಕುದಿಯುತ್ತಿದೆ ಪಿಒಕೆ

ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ, ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸಬ್ಸಿಡಿ, ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಜನರ ಆಗ್ರಹ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 11 ಜೂನ್ 2026, 0:05 IST
Last Updated : 11 ಜೂನ್ 2026, 0:05 IST
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ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆಕ್ರಮಿತ ಕಾಶ್ಮೀರ (ಪಿಒಕೆ) ಅಗ್ನಿಕುಂಡವಾಗಿದೆ. ಮುಜಫ್ಫರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ರಾವಲ್‌ಕೋಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿದೆ. ಪ್ರತಿಭಟನೆ, ಸಂಘರ್ಷ, ಶವಯಾತ್ರೆಗಳ ವಿಡಿಯೊಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ, ಸಂಘಟನೆಯೊಂದರ ನಿಷೇಧ, ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಹಿಂಸಾಚಾರ ಮತ್ತು ಹತ್ತಾರು ಜೀವಗಳ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು, ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಸೇವೆಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಿಳಿದ ಜನರ ಮೇಲೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸೇನೆ ದಮನ ನೀತಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವ ಖಂಡನೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಹಿಂಸಾಚಾರ ನಡೆದ ಮುಜಫ್ಫರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಸ್ತುಗಳ ಮಾರಾಟಗಾರರು ಗ್ರಾಹಕರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು –ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ
ಹಿಂಸಾಚಾರ ನಡೆದ ಮುಜಫ್ಫರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಸ್ತುಗಳ ಮಾರಾಟಗಾರರು ಗ್ರಾಹಕರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು –ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ
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