ಅನುಭವ ಮಂಟಪ | ಡೊಂಕು ಬಾಲದ ನಾಯಕರು

<p>‘ನಾಯಿ ಬಾಲಕ್ಕೆ ದಬ್ಬೆ ಕಟ್ಟಿದರೆ ನೆಟ್ಟಗಾಗುತ್ತದೆಯೇ?’ ಎಂಬ ಗಾದೆಯೊಂದಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಡೊಂಕಾಗಿರುವ ಬಾಲಕ್ಕೆ ಮರದ ಪಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಅದು ನೇರವಾಗುತ್ತದೆಯೇ, ಪಟ್ಟಿ ತೆಗೆದಾಕ್ಷಣ ಅದು ಯಥಾರೀತಿ ಡೊಂಕಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದ ಕತೆಯೂ ಹಾಗೆಯೇ ಇದ್ದಂತಿದೆ. ವಿಚಿತ್ರವೆಂದರೆ ದಬ್ಬೆ ಕಟ್ಟುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿರುವವರೇ ಡೊಂಕು ಬಾಲದ ನಾಯಕರಾದರೆ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ನೆಟ್ಟಗಾಗುವುದು ಹೇಗೆ?</p>.<p>ಇಂತಹವರನ್ನು ನೋಡಿಯೇ ಪುರಂದರದಾಸರು...</p><p>ಡೊಂಕು ಬಾಲದ ನಾಯಕರೆ</p><p>ನೀವೇನೂಟವ ಮಾಡುವಿರಿ</p><p>ಕಣಕ ಕುಟ್ಟೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ</p><p>ಹಣಕಿ ಇಣಕಿ ನೋಡುವಿರಿ</p><p>ಕಣಕ ಕುಟ್ಟೋ ಒನಕೆಲಿ ಬಡಿದರೆ</p><p>ಕಂಞ ಕುಂಞ ಕಂಞ ಕುಂಞ ಮಾಡುವಿರಿ</p>.<p>ಎಂದು ಹಾಡಿದ್ದಿರಬೇಕು. ಕಣಕದ ಒಳಗಿನ ಹೂರಣದ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಅರಸಿ ಹೋದ ನಾಯಿಗೆ ಒನಕೆಯ ಪೆಟ್ಟು ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಪುರಂದರರ ಮಾತು. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಗೆಯೇ; ನಾಯಕರು ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಕಣಕದೊಳಗಿನ ‘ಹೂರಣ’ದ ಘಮಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಣಕಿ ಇಣಕಿ ನೋಡುವುದು, ಕೈಯಾಡಿಸುವುದು ನಡೆದೇ ಇದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ, ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಆಡಳಿತವೆಂಬುದು ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗಿ, ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳ ಕನಸುಗಳನ್ನೇ ನುಚ್ಚುನೂರು ಮಾಡುವ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿಯ ಅಂತರ್ಜಾಲ ತಾಣದಲ್ಲಿ ‘ದುರಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣ’ ಎಂಬ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಭಾಗ ಇದೆ. ಇದರ ಒಳಹೊಕ್ಕು ನೋಡಿದರೆ ಆಗಾಗ ನಡೆಸುವ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಎಸಗಿದ ಪ್ರಮಾದ, ಅದರ ಬಗೆಗಿನ ತನಿಖೆ ಹಾಗೂ ಪರಿಣಾಮಗಳ ವಿವರಗಳಿವೆ. ಆದರೆ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಸದಸ್ಯರು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಪರೀಕ್ಷಾ ನಿಯಂತ್ರಕರು ಎಸಗಿದ ಘೋರ ಅಪರಾಧಗಳ ಕುರುಹುಗಳೇ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಮೆರೆಯುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಕರಾಳ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಬಗೆದರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಸದಸ್ಯರ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಸ್ಥ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲೋಕಭವನವೇ (ಹಿಂದಿನ ರಾಜಭವನ) ಪ್ರಧಾನ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಯೋಗ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಅಪರಾಧೀಕರಣಕ್ಕೆ ತೆರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದು 1998ರ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಬಳಿಕವೇ. ಹಾಗಂತ, ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಇರಲಿಲ್ಲವೆಂದಲ್ಲ; ಎಲ್ಲ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ನೇರಾನೇರ ಬಿಕರಿಗಿಟ್ಟ ನಿದರ್ಶನಗಳು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. 90ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ‘ತಾಳಿಭಾಗ್ಯ’ ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಭಾವಗಳು, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಲಂಚ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವು. ಸಂದರ್ಶನದ ವೇಳೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎಂಬುದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಕಡತದ ಕೊನೆ ಪುಟದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಪ್ರಭಾವಿ ಸಚಿವರು ತಮ್ಮ ಶಿಫಾರಸು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದ ‘ಸ್ಟಾರ್’ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇರುತ್ತಿದ್ದವು. ಇಲ್ಲವೇ, ಹಣ ಕೊಟ್ಟ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಕಡತದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಜ್ಞೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಿತ್ತು. ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಗೂ ಸಂಜ್ಞೆ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಲ್ಲದೇ ಕುಶಲೋಪರಿಗಳಲ್ಲೇ ಸಂದರ್ಶನ ಮುಗಿದು ಬಿಡುತ್ತಿತ್ತು. ಅವರೆಡೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ, ಅವರನ್ನೇ ತಬ್ಬಿಬ್ಬುಗೊಳಿಸಿ ಅಜ್ಞಾನಿಯೆಂದು ಬಿಂಬಿಸಿ ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ನಿದರ್ಶನಗಳು ಇದ್ದವು.</p>.<p>ಎಚ್.ಡಿ.ದೇವೇಗೌಡ ನೇತೃತ್ವದ ಜನತಾದಳ ಸರ್ಕಾರವು ಎಚ್.ಎನ್.ಕೃಷ್ಣ ಅವರನ್ನು ಆಯೋಗದ ಸದಸ್ಯರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿತು. ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದು ಎಸ್.ಎಂ.ಕೃಷ್ಣ ನೇತೃತ್ವದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ. ಎಚ್.ಎನ್.ಕೃಷ್ಣ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ 1998, 1999, 2004 ಮೂರು ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗಳು ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದವು. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಎಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ನೇತೃತ್ವದ ಜೆಡಿಎಸ್–ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನೇಮಕವಾದ ಗೋನಾಳ್ ಭೀಮಪ್ಪ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿನ 2011ರ ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಪಟ್ಟಿ 2014ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಅಪವಾದವನ್ನೇ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿತು. 2024ರ ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಯೂ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜನತಾದಳ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಜೆಡಿಎಸ್, ಬಿಜೆಪಿ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳಿವೆ. ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಜನತಾದಳ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವಧಿ ಹಾಗೂ ಭೀಮಪ್ಪ ಅವರು ಜೆಡಿಎಸ್ನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೇಮಕವಾದವರು. ಹಾಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಸಾಹುಕಾರ್ ಅವರನ್ನು ನೇಮಿಸಿದ್ದು ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ನೇತೃತ್ವದ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸಿದವರು ತಮಗೆ ಬೇಕಾದವರು, ತಮ್ಮ ಜಾತಿಯವರು, ತಮ್ಮ ಸಮೀಪದ ಬಂಧುಗಳು, ತಮ್ಮ ಹಿತೈಷಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ನೆಂಟರು, ತಮ್ಮ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಂಬಂಧಿ ಹೀಗೆ ಯಾರ್ಯಾರನ್ನೋ ಸದಸ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರನ್ನು ಬಳಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೂ ಇದೆ.</p>.<p>ಆಯೋಗ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗಲು ಅಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾಂಗಕ್ಕಿಂತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಸದಸ್ಯರೇ ಕಾರಣ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಐದು ನೇಮಕಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಎಚ್.ಎನ್.ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಅವಧಿಯ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಜನ ಪಕ್ಷಪಾತ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪದ ತನಿಖೆ ನಡೆದು, ಅವರು ಜೈಲುವಾಸವನ್ನೂ ಅನುಭವಿಸಿದರು. ಗೋನಾಳ್ ಭೀಮಪ್ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದು ಜೆಡಿಎಸ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಾದರೂ ಸದಸ್ಯರ ನೇಮಕವು 2008ರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು. 2011ರ ಹಗರಣದ ಪ್ರಮುಖ ರೂವಾರಿ ಎಂದೇ ಕುಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದ ಮಂಗಳಾ ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು, ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿಯನ್ನೇ ತಮ್ಮ ವಾಸ್ತವ್ಯದ ಗೂಡಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ, ಇವತ್ತು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಆಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಿಜೆಪಿಯ ಪ್ರಭಾವಿ ನಾಯಕರು ಎಂಬುದು ರಹಸ್ಯವೇನಲ್ಲ.</p>.<p>2011ರ ನೇಮಕಾತಿ ಅಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಐಡಿ ತನಿಖೆಯನ್ನು 2013ರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸಿ, ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನೇ ರದ್ದುಪಡಿಸಿತು. 2019ರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನೇ ಸಿಂಧುಗೊಳಿಸಿತು. ಅದಕ್ಕೆ, ಈಗಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವಿಯಾಗಿರುವ ಕೆಲವು ಸಚಿವರೂ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸಿದ್ದು ಸುಳ್ಳೇನಲ್ಲ. ಗೋನಾಳ್ ಭೀಮಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸುವ ಸನ್ನಿವೇಶ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆಗ, ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ವರಿಷ್ಠ ಎಚ್.ಡಿ.ದೇವೇಗೌಡರು, ಗೋನಾಳ್ಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಿ, ಬಂಧಿಸದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅಂದಿನ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವ ಎಚ್.ಆಂಜನೇಯ ಅವರು, ಭೀಮಪ್ಪ ತಮ್ಮ ತಂಗಿಯ ಗಂಡನಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು.</p>.<p>ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದ ಮೊದಲ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 2011ರ ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಯ ಅಕ್ರಮದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ತರಲು ಪಿ.ಸಿ.ಹೋಟಾ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಿ ವರದಿಯನ್ನೂ ಪಡೆದಿದ್ದರು.</p>.<p>ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಕೆ.ಶ್ಯಾಮ್ ಭಟ್ ಅವರು ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಹಲವು ಆರೋಪಗಳಿದ್ದವು. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಶ್ಯಾಮ್ ಭಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಅವರ ಮೇಲಿನ ಭಾವನೆ ಬದಲಾಯಿತು. ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಆಯುಕ್ತ ಹುದ್ದೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ತರಬೇಕೆಂಬ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು, ಶ್ಯಾಮ್ ಭಟ್ ಅವರನ್ನು ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸರ್ಕಾರದ ಎರಡನೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅನರ್ಹರನ್ನೆಲ್ಲ ತಂದು ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿಗೆ ತುರುಕಲಾಯಿತು. ಪಿ.ಸಿ.ಹೋಟಾ ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸಿನ ಅನುಸಾರ, ದೇಶದ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಆಯೋಗದ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಇಳಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣಾ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಟಿ.ಎಂ.ವಿಜಯಭಾಸ್ಕರ್ ಅವರು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 14ರಿಂದ 8ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುವಂತೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೇನು ಅಧಿಕಾರ ಮುಗಿಸುವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 16ಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೇ, ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಕೆಲವರನ್ನು ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ನೇಮಿಸಿಯೂ ಬಿಟ್ಟರು.</p>.<p>ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಸುಧಾರಣೆಯತ್ತ ಅಂಬೆಗಾಲು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಎಂಟಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಖಾಲಿಯಾದ ಏಳು ಸದಸ್ಯರ ನೇಮಕವನ್ನೂ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದಿಬ್ಬರು ಲೋಕಾಯುಕ್ತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನೂ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ, ಅಂಬೆಗಾಲಿನ ಅಡಿಗಡಿಗೆ ಅಡೆತಡೆಯೂ ಬಿದ್ದಿದೆ.</p>.<p>ಸದಸ್ಯರ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಶೋಧನಾ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸುವಂತೆ ಪಿ.ಸಿ.ಹೋಟಾ ಸಮಿತಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿತ್ತು. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಕುಲಪತಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಕ್ಕೆ ಶೋಧನಾ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹುದ್ದೆಯ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಚಾಲಾಕಿಗಳೆಂದರೆ, ಶೋಧನಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರನ್ನೇ ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ಖೆಡ್ಡಾಕ್ಕೆ ಬೀಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಬಳಿಕ, ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಮುಖರು, ಲೋಕಭವನದ ದಾರಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಂದು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿಷವರ್ತುಲವನ್ನು ತುಂಡರಿಸಬೇಕಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯೇ ಬೇಕು.</p>.<p>ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿಯನ್ನು ಶುದ್ಧಿಗೊಳಿಸಿ, ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ತುಂಬಬೇಕಾದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದವರು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಖಚಿತ, ಕಠಿಣ ನಿಲುವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಮುಲಾಜಿಗೂ ಒಳಗಾಗದೇ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು, ದಕ್ಷರು, ಸಮಾಜದ ಕಳಕಳಿ ಇರುವವರನ್ನು ಹುಡುಕಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದಾವರ್ತಿ ಇಂತಹ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ, ಆಯೋಗ ಸರಿಹಾದಿಗೆ ಬಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕುಲಗೆಡಿಸುವ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಯಾರೂ ತೋರಲಾರರು. ಅಂತಹ ನಿಷ್ಠುರವಾದಿ ನಾಯಕರು ಈಗ ಇದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬುದು ಚಿದಂಬರ ರಹಸ್ಯ.</p>.<h3>ಅಧಿಕಾರಸ್ಥರ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ನಿಲ್ಲಲಿ</h3>.<p>ಆಯೋಗದ ಆಡಳಿತ ಹದಗೆಡುವಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ನೇತಾರರ ಪಾತ್ರವೂ ಎದ್ದುಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ; ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ ಶಿಫಾರಸು ಆಧರಿಸಿ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸುವುದು ರಾಜ್ಯಪಾಲರು. ಕೆಲವು ಮಸೂದೆಗಳ ತಿದ್ದುಪಡಿ, ಸರ್ಕಾರದ ನಡೆಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಗಾಲು ಹಾಕಿ ಕೂರುವ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೂ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ತರುವ ಮನಸ್ಸು ಇದ್ದಂತಿಲ್ಲ. ಅವರೂ ಕಿವಿ ಹಿಂಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಆಮೂಲಾಗ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ಬರಬೇಕಾದರೆ ಅಧಿಕಾರಸ್ಥ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಖುಲ್ಲಂಖುಲ್ಲಾ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಸ್ವಜಾತಿ ಬಂಧುವನ್ನೋ, ಸಚಿವರ ಹತ್ತಿರದವರನ್ನೋ ಅಥವಾ ಭಾರಿ ಮೊತ್ತದ ಹಣ ಕೊಟ್ಟವರನ್ನು ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಸದಸ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಹೀನ ಚಾಳಿ ತೊಲಗುವವರೆಗೂ ಆಯೋಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಹತ್ತಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದವರು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳನ್ನೋ ಕುಟುಂಬದವರನ್ನೋ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇಡುವ ಅನಿವಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಸಿಲುಕುತ್ತಾರೆ. ದುಡ್ಡು ಕೊಡದೇ ಬಂದವರೇನೂ ಸುಭಗರೆನ್ನುವಂತಿಲ್ಲ. ಅವರೂ ಅಲ್ಲಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೋಗಿ ಹಣದ ದಾಸರಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. 