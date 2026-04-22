ಬುಧವಾರ, 22 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homeexplainerdetail

ಆಳ ಅಗಲ| ಶಿಕ್ಷಣದ ಹೊರೆ; ಪೋಷಕರಿಗೆ ಬರೆ

ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳು, ಟ್ಯೂಷನ್‌ನತ್ತ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಒಲವು l ಕುಟುಂಬದ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಮೊತ್ತ ವ್ಯಯ
ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ವಿ.
ಬಿ.ವಿ. ಶ್ರೀನಾಥ್
Published : 21 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 23:00 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನವು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದರ ಜಾರಿಗಾಗಿ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನೇ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧ್ಯಯನ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಓದಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಖಾಸಗಿ ಟ್ಯೂಷನ್‌ಗಾಗಿ ಕುಟುಂಬಗಳು ತಮ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶ, ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮೊತ್ತವು ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ. ಶಿಕ್ಷಣದ ವೆಚ್ಚವು ಕುಟುಂಬಗಳ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಮೇಲೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ
EducationinformationTeaching
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT