ವಾರದ ವಿಶೇಷ: ಜಗತ್ತನ್ನು ಬದಲಿಸಲಿರುವ ಇಂಧನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು

ಅಮೆರಿಕ–ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೈಲ, ಅನಿಲ ಪೂರೈಕೆ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ
ಜೊನಾಥನ್ ಮಿಂಗಲ್
Published : 10 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 22:41 IST
Last Updated : 10 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 22:41 IST
ಅಮೆರಿಕ–ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧವು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಈ ಸಂಘರ್ಷವು ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಇಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಎದುರಾಗುವ ಸಂಭವವಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನವೂ ಒಂದಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಪವನ, ಸೌರಶಕ್ತಿ, ವಿದ್ಯುತ್ನಂಥ ಶುದ್ಧ ಇಂಧನದ ಪರ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸುವ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಲು ಇದು ಸಕಾಲ.