ಬುಧವಾರ, 20 ಮೇ 2026
ಆಳ–ಅಗಲ | ಯುಎಪಿಎ: ಜಾಮೀನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ...
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published 20 ಮೇ 2026, 0:15 IST
ಅನಿವಾರ್ಯ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಜಾಮೀನು ನಿರಾಕರಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ನಿಯಮವು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ (ತಡೆ) ಕಾಯ್ದೆಗೂ (ಯುಎಪಿಎ) ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿರುವುದು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ, ಯುಎಪಿಎ ಅಡಿ ಬಂಧಿತರಾಗಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಜೈಲುವಾಸ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೆಲವರಿಗೆ ದೇಶದ ಭದ್ರತೆಯ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಜಾಮೀನು ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ, ಇದು ಸಂವಿಧಾನದತ್ತವಾದ ಹಕ್ಕುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಎನ್ನುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೂ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯುಎಪಿಎ ಜಾರಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನದತ್ತವಾದ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಯ್ದೆಯ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಭಿನ್ನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳಿವೆ
ನಜೀಬ್ ಪ್ರಕರಣ:
2021ರಲ್ಲಿ ಕೆ.ಎ.ನಜೀಬ್ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ನಡುವಿನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನ ಮೂವರು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳ ಪೀಠವು ಯುಎಪಿಎ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶ ನೀಡಿತು. ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಆರೋಪಿ ಅದಾಗಲೇ ಗಣನೀಯ ಅವಧಿಯ ಜೈಲುವಾಸ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಜಾಮೀನು ನೀಡಬಹುದು ಎಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ವಿವಿಧ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಪೀಠಗಳಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಮತ್ತೆ ಭಿನ್ನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ:
ಈಗ ಮತ್ತೆ ಇದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನ ತೀರ್ಪು ಬಂದಿದೆ. ಯುಎಪಿಎ ಅಡಿ ಬಂಧಿತನಾಗಿದ್ದ ಸೈಯದ್ ಇಫ್ತಿಕಾರ್ ಅಂದ್ರಾಬಿ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆಯ ವೇಳೆ ಮೇ 18ರಂದು ನ್ಯಾ.ಬಿ.ವಿ.ನಾಗರತ್ನ ಮತ್ತು ನ್ಯಾ.ಉಜ್ಜಲ್ ಭುಯಾನ್ ಅವರ ದ್ವಿಸದಸ್ಯ ಪೀಠವು ಯುಎಪಿಎನಲ್ಲಿನ 43 ಡಿ (5) ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಜೈಲುಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನದ 21 ಮತ್ತು 22ನೇ ವಿಧಿಗಳ ಅಡಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದಿದೆ.
ಖಾಲಿದ್‌ಗೆ ಸಿಗದ ಜಾಮೀನು
ಮೇ 18ರಂದು ನ್ಯಾ.ಬಿ.ವಿ.ನಾಗರತ್ನ ಮತ್ತು ಉಜ್ಜಲ್ ಭುಯಾನ್ ಅವರ ಪೀಠವು ದೆಹಲಿ ಗಲಭೆ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿ ಉಮರ್ ಖಾಲಿದ್‌ಗೆ ಜಾಮೀನು ನಿರಾಕರಿಸಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿತ್ತು. ಇದರ ನಡುವೆಯೇ, ಉಮರ್ ಖಾಲಿದ್‌ಗೆ ದೆಹಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಮಂಗಳವಾರ ಜಾಮೀನು ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. ಉಮರ್ ಖಾಲಿದ್ ಗಲಭೆ ಪ್ರಕರಣದ ಹಿಂದಿನ ಪಿತೂರಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ದಾಖಲೆಗಳು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಪುಷ್ಟೀಕರಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಜಾಮೀನು ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಉಮರ್ ಖಾಲಿದ್ 2020ರ ಸೆ.13ರಿಂದಲೂ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ.
Supreme CourtExplainerUAPA Act

