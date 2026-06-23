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ವಿದೇಶ ವಿದ್ಯಮಾನ: ರಾಜಕೀಯ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟನ್

ವಿದೇಶ ವಿದ್ಯಮಾನ: ರಾಜಕೀಯ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟನ್

10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 7ನೇ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಯ್ಕೆಯ ಅನಿವಾರ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ
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ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published 23 ಜೂನ್ 2026, 0:10 IST
Last Updated 23 ಜೂನ್ 2026, 0:10 IST
Comments
ಬ್ರಿಟನ್‌ ಪ್ರಧಾನಿ ಕಿಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಮರ್ ತಮ್ಮ ಹುದ್ದೆಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುವ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ 2024ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಮರ್ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅದು ಕೈಗೂಡದೇ ಅವರು ಪದತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬ್ರಿಟನ್ ಮತ್ತೆ ರಾಜಕೀಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಎದುರಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಐರೋಪ‍್ಯ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಹತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟನ್ ಆರು ಮಂದಿ ಪ್ರಧಾನಿಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದು, ಪದೇ ಪದೇ ರಾಜಕೀಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ      
ಬರ್ನ್‌ಹಮ್‌ಗೆ ಪಟ್ಟ?
ಮೇಕರ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಸಂಸದ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಆ್ಯಂಡಿ ಬರ್ನ್‌ಹಮ್ ಅವರು ಲೇಬರ್ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರದ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿರುವ ಅವರು ಈಗಷ್ಟೇ ಸಂಸದರಾಗಿ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಕಾಮನ್ಸ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಸ್ಥಿರ ಆಡಳಿತ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗುವ ತಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನೂ ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ವೆಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ಅವರು ಕೂಡ ಆ್ಯಂಡಿ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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