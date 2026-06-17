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ಒಪ್ಪಂದದ ನಂಟು; ಕರಗೀತೇ ಕಗ್ಗಂಟು

ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಲು ಅಮೆರಿಕ–ಇರಾನ್ ಸಮ್ಮತಿ | 19ರಂದು ಮಹತ್ವದ ಮಾತುಕತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 17 ಜೂನ್ 2026, 0:13 IST
Last Updated : 17 ಜೂನ್ 2026, 0:13 IST
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ಅಮೆರಿಕ, ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣವಿರಾಮ ಬೀಳುವ ಗಳಿಗೆ ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಈಗಾಗಲೇ ಮಧ್ಯಂತರ ಒಪ್ಪಂದ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಆರಂಭಿಕ ದಾಖಲೆಗೆ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಸಹಿಯನ್ನೂ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, 14 ಅಂಶಗಳ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಶುಕ್ರವಾರದ ಒಳಗೆ ಅದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬಹುದು. ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಜಿನೀವಾದಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಕಗ್ಗಂಟಾಗಿದ್ದ ಇರಾನ್‌ನ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇನ್ನೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ 60 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಅಂತಿಮಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕದನವಿರಾಮ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ.
ಆಧಾರ: ರಾಯಿಟರ್ಸ್, ದಿ ಗಾರ್ಡಿಯನ್, ಬಿಬಿಸಿ, ದಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌ ಟೈಮ್ಸ್‌
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