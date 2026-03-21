ಶನಿವಾರ, 21 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ವಾರದ ವಿಶೇಷ | ಯೋಜನೆಗಳ ಸಾಲು; ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಸವಾಲು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published 21 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 0:00 IST
Last Updated 21 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 0:00 IST
ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ನೀರಾವರಿ, ವಿದ್ಯುತ್‌ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಗಳು (ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ) ಬೃಹತ್‌ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿವೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿವೆ. ಆದರೆ, ಬಹುಪಾಲು ಯೋಜನೆಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಉಂಟು ಮಾಡಲಿವೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಳೀಯ ರೈತರು, ಪರಿಸರವಾದಿಗಳು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಈ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿರೋಧದ ನಡುವೆಯೂ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಪಣ ತೊಟ್ಟಿವೆ. ಇಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಗಳು, ಅವುಗಳನ್ನು ಜನರು ವಿರೋಧಿಸಲು ಕಾರಣವೇನು ಎನ್ನುವ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಾರಾಂಶ

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಬೃಹತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಜೀವವೈವಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿವೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು
ಪರಿಸರ ಮೇಲೆ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಭಾವ
ರಾಜ್ಯದ ಕರಾವಳಿ ಮತ್ತು ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆ ವಿಸ್ತರಣೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ರೋಪ್‌ವೇಗಳಿಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಸ್ಥಳೀಯರ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ
ಪರಿಸರ ಹಾನಿ, ನದಿ ತಿರುವು ಮತ್ತು ಭೂಸ್ವಾಧೀನದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರೈತರು ಮತ್ತು ಪರಿಸರವಾದಿಗಳು ಹಲವು ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸರ್ಕಾರದ ವಿಕಸನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು
ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಪ್ರತಿರೋಧದ ನಡುವೆಯೂ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಪಣ ತೊಟ್ಟಿವೆ.
ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳು
ಪರಿಸರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಪರಿಸರ ಸಚಿವಾಲಯವು ಕಠಿಣ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
₹25 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ
ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ
₹2,663 ಕೋಟಿ
ಕೆಆರ್‌ಎಸ್ ಬೃಂದಾವನ ಉದ್ಯಾನ ಯೋಜನೆ ವೆಚ್ಚ
₹25,163 ಕೋಟಿ
ಬೇಡ್ತಿ–ವರದಾ ನದಿ ಜೋಡಣೆ ಯೋಜನೆ ವೆಚ್ಚ
₹23,000 ಕೋಟಿ
ಅಘನಾಶಿನಿ ನದಿ ತಿರುವು ಯೋಜನೆ ಅಂದಾಜು
₹92.3 ಕೋಟಿ
ಕೆಆರ್‌ಎಸ್ ಬಳಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ವೆಚ್ಚ
ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ
ಶರಾವತಿ ಕಣಿವೆಯ ನೋಟ

ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಕಾಮಗಾರಿ

ನಂದಿ ಬೆಟ್ಟ

ಕೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವಋತು ಆಳಸಮುದ್ರ ಬಂದರು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಲಿರುವ ಪ್ರದೇಶದ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಚಿತ್ರ

