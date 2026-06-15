ಮಹಿಳಾ ಮತ | ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ: ಇದು ಬರೀ ಆಟವಲ್ಲ

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿವಿಧ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪುರುಷರಿಗೆ ಸಮನಾಗಿ ಅವರು ಪಂದ್ಯ, ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಆಟ ಎನ್ನುವುದು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ. ಮಹಿಳೆಯರು ಆಟ ಆಡುವಾಗ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ದೈಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಟ್ಟು, ಹಾರ್ಮೋನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಮದುವೆ, ಮಗು ಹೊಂದುವುದು ಇಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಹಜ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಮಹಿಳಾ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಆಟದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು, ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ರೀಡೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ, ಪ್ರೀತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಎದುರಾಳಿಗಳ ಜತೆಗೆ ತಮ್ಮದೇ ದೇಹದ ಜೈವಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಜತೆಗೂ ಸೆಣಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಟೂರ್ನಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆನೋವು ಬಂದರೆ, ಯಾರೂ ತಪ್ಪಿಸಲಾಗದು. ಅದೊಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆ. ಥ್ರೋಬಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಮೀಸಲು ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಇರ್ತಾರೆ. ವಸ್ತ್ರಸಂಹಿತೆ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ, ಥ್ರೋಬಾಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಧರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮುಸ್ಲಿಂ ದೇಶಗಳ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಮೈಕಾಣದೇ ಇರುವ ತರಹ ಒಳವಸ್ತ್ರ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಲ ಪುರುಷರಿಂದ ಕಿರುಕುಳವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕೆಲವು ಪ್ರವಾಸಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಒಳ್ಳೆಯ ವಸತಿ ಮತ್ತು ಊಟ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆಗಲೂ ಕೂಡ ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಅಮೆರಿಕದಂತಹ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯಗಳಲ್ಲಿಯೇ ನೀರು ಸಿಗುವುದು ದುಸ್ತರ.
– ಸಂಪೂರ್ಣಾ ಹೆಗಡೆ, ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ
ಆಧಾರ: ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಧ್ಯಯನ ವರದಿ, ಬಿಬಿಸಿ–ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ನ್ಯೂಸ್ರೂಂ ಅಧ್ಯಯನ, ದಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್, ದಿ ಫೀಮೇಲ್ ಅಥ್ಲೀಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ರಿಪೋರ್ಟ್