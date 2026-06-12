ಆಳ–ಅಗಲ | ಮಹಿಳೆಯರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌: ಕಣದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡತಿ ಶ್ರೇಯಾಂಕಾ

<p>ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ತಂಡವು ಹೋದ ವರ್ಷ ಡಿವೈ ಪಾಟೀಲ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿತ್ತು. ಆಗ ಗಣ್ಯರ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಶ್ರೇಯಾಂಕಾ ಪಾಟೀಲ ಅವರ ಕಂಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ನಿರಾಶೆಗಳು ಸುಳಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದವು. ತನ್ನ ಗೆಳತಿಯರು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಸಂತಸ ಒಂದೆಡೆಯಾದರೆ; ಅವರೊಂದಿಗೆ ತಾನೂ ಇತಿಹಾಸದ ಭಾಗವಾಗಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ ಎಂಬ ನೋವು ಕೂಡ ಇತ್ತು.</p>.<p>2024ರಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವು ಡಬ್ಲ್ಯುಪಿಎಲ್ ಜಯಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದ ಆಫ್ಸ್ಪಿನ್–ಆಲ್ರೌಂಡರ್. ಅದೇ ವರ್ಷ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಆಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ 2024ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಿಂದ ಸುಮಾರು 14 ತಿಂಗಳುಗಳು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸವಾಲಿನ ದಿನಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಒಂದು ಡಬ್ಲ್ಯುಪಿಎಲ್ ಋತುವಿನಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯಬೇಕಾಯಿತು. ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ಸವಾಲಿನಿಂದ ಫೀನಿಕ್ಸ್ನಂತೆ ಮೇಲೆದ್ದು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೇಯಾಂಕಾ.</p>.<p>ಕಳೆದ ಡಬ್ಲ್ಯುಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ 11 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡರು. ಆರ್ಸಿಬಿ ಮತ್ತೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಯಿತು. ಈಚೆಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎರಡು ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ (ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಎದುರು 4 ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಎದುರು 2 ವಿಕೆಟ್) ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಗಾಯದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಿಸಿಸಿಐ ಶ್ರೇಷ್ಠತಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಸೀನಿಯರ್ ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಆಟದ ಕೌಶಲಗಳನ್ನು ಆರಿತರು. ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕುರಿತು ವಿಶೇಷ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಡೆದರು. ಅದು ಅವರಿಗೆ ನೆರವಾಯಿತು.</p>.<p>‘ಶ್ರೇಯಾಂಕಾ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಛಲಗಾತಿ. ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವ ಮನೋಭಾವ ಅವರದ್ದು. ಈಗಂತೂ ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ ದೀರ್ಘ ಕಾಲ ಆಟದಿಂದ ದೂರವಾಗಿದ್ದು ಅವರಲ್ಲಿ ಛಲದ ಮನೋಭಾವ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಿಕ್ಕ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಶ್ರೇಯಾಂಕಾ ಅವರ ಕೋಚ್ ಅರ್ಜುನ್ ದೇವ್ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಅಂದ ಹಾಗೆ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯ ಕಟ್ಟಾ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿರುವ 23 ವರ್ಷದ ಶ್ರೇಯಾಂಕಾ ನೃತ್ಯ, ಸಂಗೀತದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಮನೋದಾರ್ಢ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>