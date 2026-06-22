ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 21 ಗಿನ್ನೆಸ್ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಕ್ಷರ ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರ

<p>ಬೆಂಗಳೂರಿನ <a href="https://aksharyoga.com/akshar-yoga-kendraa-achieves-21-guinness-world-records-a-global-milestone-in-yoga/">‘ಅಕ್ಷರ ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರ’</a>ವು ಯೋಗಾಸನದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 21 ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವಯೋಗ ದಿನವನ್ನು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಆಚರಿಸಿದೆ. </p><p>ಹಿಮಾಲಯನ್ ಸಿದ್ಧಾ ಅಕ್ಷರ್ ಎಂಬುವವರು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯೋಗಾಸನದಲ್ಲಿ 21 ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಿಶ್ವದ ಏಕೈಕ ಯೋಗ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶ್ವದ 80ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಿಂದ ಯೋಗಾಸಕ್ತರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಸಾಧಕರು, ಉತ್ಸಾಹಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೂ ಇದ್ದರು ಎಂದು ಅಕ್ಷರ ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರವು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.</p><p>ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ರಕುಲ್ ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವತಃ ರಕುಲ್ ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಕೂಡ ಈ ಯೋಗ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೊ ಒಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿರುವ ಅವರು, ‘ಇಂಥ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಮಾಡಲು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಇಡೀ ತಂಡ ಹಾಗೂ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತು ಬೇಕು. 21 ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ ಅಕ್ಷರ ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಜಕ್ಕೂ ಶ್ಲಾಘನೀಯ’ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>. <p><strong>ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ? </strong></p><p>ಅಕ್ಷರ ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರವು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 21 ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಗಳ ಅಧಿಕೃತ ಜಾಲತಾಣದ ಪ್ರಕಾರ, ಸತತ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಕ್ಷರ ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರವು ಈ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಲು ಶ್ರಮಿಸಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು. 2025 ರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರ ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರವು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 12 ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ವರ್ಷ ಆ ಸಂಖ್ಯೆ 21 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. </p><p><strong>2025ರ ದಾಖಲೆ </strong></p><ul><li><p>864 ಜನರು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಧೋಮುಖ ಶ್ವಾನಾಸನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p></li><li><p>1,692– ಸೇತುಬಂಧ ಸರ್ವಾಂಗಾಸನ</p></li><li><p>863– ಏಕ ಪಾದ ರಾಜಕಪೋತಾಸನ</p></li><li><p>539 – ಶಲಭಾಸನ </p></li><li><p>552 – ಗರುಡಾಸನ</p></li><li><p>1,633 – ಸರ್ವಾಂಗಾಸನ</p></li><li><p>550 –ಪಾದಾಂಗುಷ್ಠಾಸನ</p></li><li><p>461 – ಉಭಯ ಪಾದಂಗುಷ್ಠಾಸನ</p></li><li><p>514 – ಏಕ ಪಾದ ಮಲಾಸನ</p></li><li><p>1,695– ಉತ್ಕಟಾಸನ </p></li><li><p>1,634 ವೀರಭದ್ರಾಸನ II</p></li><li><p>529– ವೀರಭದ್ರಾಸನ III</p></li></ul><p> <strong>2026 ರ ದಾಖಲೆ (1 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಅದೇ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದು)</strong></p><ul><li><p>ಭದ್ರಾಸನ –550</p></li><li><p>ಅಧೋಮುಖ ಶ್ವಾನಾಸನ –864 ಮಂದಿ</p></li><li><p>ಶಲಭಾಸನ–539 ಮಂದಿ</p></li><li><p>ಗರುಡಾಸನ– 522 ಮಂದಿ</p></li><li><p>ಉಭಯ ಪಾದಾಂಗುಷ್ಠಾಸನ –461 ಮಂದಿ</p></li><li><p>ಏಕ ಪಾದಾಂಗುಷ್ಠಾಸನ – 514 ಮಂದಿ</p></li></ul>.<p><strong>ಆಧಾರ:</strong> ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಟೈಮ್ಸ್, ಅಕ್ಷರ ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರದ ಜಾಲತಾಣ</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>