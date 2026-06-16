ಭಾರತೀಪುರ ಕಾದಂಬರಿ – ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಎಂಬ ಎಕೋ ಚೇಂಬರ್ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಭ್ರಮೆ

<p>ಡಾ. ಯು. ಆರ್. ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ‘ಭಾರತೀಪುರ’ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಊರನ್ನು ಪ್ರತಿಮೆಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಭಾರತವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಭಾರತೀಪುರ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಜಗನ್ನಾಥನಿಗೆ ಕಾಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೇವರ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ; ಬದಲಿಗೆ, ‘ದಲಿತರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ರಕ್ತ ಕಾರಿ ಸಾಯುತ್ತಾರೆ’ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಜನ ಏಕೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು.</p>.<p>ಆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ದೈವಶಕ್ತಿಯ ಬಲದಿಂದಲ್ಲ; ಬದಲಿಗೆ ಆ ಸಮಾಜದ ಅಥವಾ ಸಮುದಾಯದ ಒಮ್ಮತ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಬಲದಿಂದ. ಸ್ಥಳ ಮಹತ್ವ, ದೈವ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯ ಜಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಆ ‘ಎಕೋ ಚೇಂಬರ್’ನಲ್ಲಿ ಜನರು ಮೌನವಾಗಿ ತಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಜಗನ್ನಾಥ ಮಾತ್ರ ಒಂಟಿ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಆ ಕಾದಂಬರಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ದಶಕಗಳ ನಂತರವೂ ಇಂದು ನಾವು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಭಾರತ ಬೇರೆ ಬಗೆಯ 'ಭಾರತೀಪುರ'ವಾಗಿದೆ. </p><p>ಇಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ (ಎಕೋ ಚೇಂಬರ್ ಎಂದು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ) ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ, ಪುರೋಹಿತರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರಚಾರಕರು ಮತ್ತು ಮಂಜುನಾಥನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರುಗಳು ಬಂದು ನಿಂತಿವೆ. ಭಾರತೀಪುರದ ಜನರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ (ಎಕೋ ಚೇಂಬರ್) ಯೊಳಗೆ ಬದುಕಿದ್ದರೆ, ಇಂದಿನ ಭಾರತ ಆಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ (ಎಕೋ ಚೇಂಬರ್) ಯೊಳಗೆ ಬದುಕುತ್ತಿದೆ.</p><p>ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಯ ಹಾಲಿನ ಡೈರಿ. ಸಂಜೆಯ ಸಮಯ, ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ಯುವಕರ ಗುಂಪು ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದೆ. ಹಾಲಿನ ಕ್ಯಾನ್ ಸದ್ದುಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ದನಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೇಳಿಬರುತ್ತದೆ: ‘ಮೋದಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದೇಶವನ್ನೇ ಮಾರಿಬಿಡ್ತಿತ್ತು‘. ತಕ್ಷಣವೇ ಉಳಿದವರು,‘ಹೌದು, ಹೌದು’ ಎಂದು ತಲೆದೂಗುತ್ತಾರೆ. ಇದೇ ದೃಶ್ಯ ಹಬ್ಬಹರಿದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲೂ ಮರುಕಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಭಿನ್ನ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ: ‘ಹೇಗೆ?’, ‘ಯಾವ ಅಂಕಿ-ಅಂಶದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ?‘, ‘ಇದರ ವಿರುದ್ಧದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು?’ ಎಂದು. ಈ ಮೌನವೇ ಇಂದಿನ ಭಾರತದ ಜನತೆಯ ಅಲಿಖಿತ ನಿಯಮವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ, ನೋಡಿದ್ದೇನೆ.</p><p>ಭಾರತೀಪುರದಲ್ಲಿ ಜಗನ್ನಾಥನು ಒಡೆಯಲು ಬಯಸಿದ್ದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಾಗಿಲನ್ನಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳದ ಮನಸ್ಸಿನ ಗೋಡೆಯನ್ನು. ಭಾರತೀಪುರದ ನಂಬಿಕೆಯ ಎಕೋ ಚೇಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಇಂದಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ನಂಬುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಭಾರತೀಪುರದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದು 'ಭಯ' - ದೇವರ ಕೋಪ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬಹಿಷ್ಕಾರದ ಭಯ. ಆದರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವುದು 'ಗುರುತು'. </p><p>ಭಾರತೀಪುರದ ಜನರು ಮಂಜುನಾಥನನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲು ಹೆದರುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇಂದಿನ ಎಕೋ ಚೇಂಬರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಜನತೆ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಅಗತ್ಯವೇ ಜನತೆಗೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ಆ ನಿರೂಪಣೆ ಜನತೆ ಪಾಲಿಗೆ ಕೇವಲ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕನಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ; ಅದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆಮ್ಮೆ, ಹಿಂದೂ ಅಸ್ಮಿತೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಭವಿಷ್ಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಬೆರೆತು ಹೋಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದು, ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಜನತೆಗೆ ‘ಭಾರತವನ್ನೇ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ’ದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಪುರದ ವ್ಯಕ್ತಿ ‘ಮಂಜುನಾಥನನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರೆ ನನಗೆ ಅಪಾಯ’ ಎಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದ; ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ‘ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರೆ ನನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ’ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾನೆ. ಎರಡೂ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಪರಿಣಾಮ ಒಂದೇ - ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸಾಯುತ್ತವೆ!</p><p>ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ ಹೋರಟಿರುವುದು ಕೇವಲ ರಾಜಕೀಯ ಚರ್ಚೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ; ಬದಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮಾಯೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದೇ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಆಧುನಿಕ 'ಎಕೋ ಚೇಂಬರ್' ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಗಳ ಸೆರೆಮನೆಯ ಬಗ್ಗೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ತಿಳಿಯೋಣ ಎಂಬ ಒತ್ತಡ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಕಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ - ಇದನ್ನು – ಅಂದರೆ ಎಕೋ ಚೇಂಬರ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ಸೆರೆಮನೆ ಎಂತಲೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತವೆ, ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಅದನ್ನೇ ‘ಪರಮ ಸತ್ಯ’ ಎಂದು ಭ್ರಮಿಸುತ್ತೇವೆ.</p><p>ಇಂದಿನ ಜನತೆ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ಪಡೆಯುವಂತಹ ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದವರನ್ನೇ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು, ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವವರನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವುದು, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ತಾನು ಇಷ್ಟಪಡುವ ನಾಯಕರ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡುವ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಅದೃಶ್ಯ ಗೋಡೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p><p>ಮನುಷ್ಯನ ಮೆದುಳು ಸತ್ಯವನ್ನು ಹುಡುಕುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಾನು ನಂಬಿರುವುದನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ 'Confirmation Bias' ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೆದುಳಿಗೆ ತಾನು ನಂಬಿದ್ದೇ ಸರಿ ಎಂಬ ದೃಢೀಕರಣ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಮಾನಸಿಕ ತೃಪ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವಿರೋಧಾಭಾಸದ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಅದು ಅಪಾಯದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ, ನಾಯಕರ ನೀತಿಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಬದಲು, ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮನಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.</p><p>ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಹಳ್ಳಿಯ ಡೈರಿಯಲ್ಲಾಗಲಿ, ಹತ್ತು ಜನ ಒಂದೇ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಹನ್ನೊಂದನೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನಗೆ ಅನುಮಾನವಿದ್ದರೂ ಮೌನವಾಗುತ್ತಾನೆ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಆಸೆಗಿಂತ, ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಒಂಟಿಯಾಗುವ ಭಯವೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜರ್ಮನ್ ರಾಜಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಎಲಿಸಬೆತ್ ನೊಯೆಲ್ ನ್ಯೂಮನ್ ಇದನ್ನು 'Spiral of Silence' (ಮೌನದ ಸುರುಳಿ) ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೌನವೇ ನಂತರ ಸಮೂಹದ ನಂಬಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮೂಹದ ನಂಬಿಕೆಯೇ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಿಸುತ್ತದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಚಿಂತನೆ ಮರೆತು ಗುಂಪು ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನೂ ಮೀರಿದ ಸಮುದಾಯಿಕ ಚಿಂತನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಅಡಿಪಾಯವೇ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ. ಆದರೆ, ಇಂದು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವೆಂದರೆ “ದೇಶದ್ರೋಹ” ಎಂಬ ಹಣೆಪಟ್ಟಿ ಹಚ್ಚುವ ಅಪಾಯಕಾರಿ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ.</p><p>ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯಕ ಪರಂಪರೆಯು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಬರಹಗಳು ಈ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುವ ಸೆರೆಮನೆಗಳನ್ನು ಭೇದಿಸುವ ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಈ ಭ್ರಮೆಯನ್ನು ಬೇರೆಯದೇ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೇನೋ? ‘ಯಾವುದೇ ಅಂಧಾಚರಣೆಗೆ ತಲೆಬಾಗಬೇಡ’ ಎಂಬ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಆಶಯ, ಇಂದಿನ ಭಾರತೀಪುರಕ್ಕೆ ಈ ಸಂದೇಶ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸ್ತುತ. ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ ‘ವಿಶ್ವಮಾನವ’ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ವೈಚಾರಿಕತೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು, ಅಂಧಾನುಕರಣೆಗಲ್ಲ. ಭಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಅರಿಯುವ ಬದಲಿಗೆ, ಎಕೋ ಚೇಂಬರ್ಗಳು ದ್ವೇಷದ ಏಕತಾನತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸುತ್ತಿವೆ. ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಕಲಿಸಿದ ‘ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ತರ್ಕ’ವೇ ಈ ಸೆರೆಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಏಕೈಕ ಕೀಲಿ ಕೈ.</p><p>ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಉಳಿಯುವುದು ನಾಯಕನ ಮೇಲಿನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದಲ್ಲ, ಪ್ರಜೆಗಳ ವಿವೇಕದಿಂದ. ಒಬ್ಬ ಯುವಕ ತನ್ನ ನಂಬಿಕೆಗೆ ವಿರೋಧಭಾಸವಿರುವ ಲೇಖನವನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಓದಿದ್ದ? ತನ್ನ ನಾಯಕನ ಬಗ್ಗೆ ಕಠಿಣ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ಕೇಳಿದ್ದ? ‘ನಾನು ತಪ್ಪಿರಬಹುದೇ?’ ಎಂದು ಯಾವಾಗ ಯೋಚಿಸಿದ್ದ? ಇಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಕೇವಲ ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಗಳನ್ನೇ ಸತ್ಯ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಲೇ ಸಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ನೂರು ಮುಖಗಳು ಎಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಕ್ಕೇ ಪರದೆ ಎಳೆದರೆ ಹೇಗೆ?</p><p>ಹಳ್ಳಿಯ ಹಾಲಿನ ಡೈರಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಗರದ ಕಾಫಿ ಶಾಪ್ಗಳವರೆಗೆ ಇವತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಚರ್ಚೆಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಳಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದರೆ, ಅದು ಆಕಸ್ಮಿಕವಲ್ಲ; ಅದು ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ 'ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್'. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ನಿರೂಪಣಾ ತಂತ್ರಗಳ (Narrative Building) ಈ ಅದ್ಭುತ ಸಮ್ಮಿಳನ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಅಚ್ಚರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರವಾಗೇ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಬಿಜೆಪಿ ತನ್ನ ಕಠಿಣ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವಾಸ್ತವವನ್ನು ಮರೆಮಾಚಿ, 'ನೆಹರೂ vs ಮೋದಿ' ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಒಂದು ಮಂತ್ರದಂತೆ ಬಳಸಿ ಜನರನ್ನು ಹೇಗೆ ಎಕೋ ಚೆಂಬರ್ ಒಳಗೆ ಸೇರಿಸಿತು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕೆಲವು ನೈಜ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಸಾಕ್ಷಿ.</p><p>ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, 2020-21ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸಿದ ಭದ್ರತಾ ವೈಫಲ್ಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರವು ನೇರ ಉತ್ತರದ ಬದಲಿಗೆ ಇತಿಹಾಸದ ಹಳೆಯ ಕಡತಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಿತು. ಚೀನಾ ಅತಿಕ್ರಮಣದ ಬಗ್ಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾದಾಗ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ‘1962ರಲ್ಲಿ ನೆಹರೂ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪನ್ನೇ ಮೋದಿ ಇವತ್ತು ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂಬ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಬಿತ್ತಲಾಯಿತು. ಇದು ವರ್ತಮಾನದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಇತಿಹಾಸದ ನೆಪಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಸರ್ಕಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಜನರ ಗಮನವನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯಲು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ತಾರ್ಕಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಿಂತ, ಹಿಂದಿನವರ ಮೇಲಿನ ಅಸಮಾಧಾನವೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಯೋಚಿಸುವಂತೆ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು.</p><p>ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, 2022-23ರಲ್ಲಿ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಹಣದುಬ್ಬರದಿಂದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಕಂಗೆಟ್ಟಿದ್ದಾಗ, ‘ಚಹಾ ಮಾರಾಟಗಾರ vs ರಾಜವಂಶ’ ಎಂಬ ನಿರೂಪಣೆಯು ಅಬ್ಬರದಿಂದ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂತು. ಆರ್ಥಿಕ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುವ ಬದಲು, ಇದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ವರ್ಗ ಸಂಘರ್ಷವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಯಿತು. ‘ಬಡತನವನ್ನು ಅರಿಯದ ರಾಜವಂಶಸ್ಥರು ದೇಶವನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದರು, ಬಡವನ ಮಗನಾದ ಮೋದಿ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂಬ ನಿರೂಪಣೆ ಜನರಿಗೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಕಷ್ಟಕ್ಕಿಂತ, ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾದ ನಾಯಕನನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯನ್ನು ತುಂಬಿತು. ಇದು ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿ, ಜನರು ಆರ್ಥಿಕ ನೋವನ್ನು ಮರೆತು ನಾಯಕನ ಮೇಲಿನ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿತು.</p><p>ಮೂರನೆಯದಾಗಿ, ಇದು ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕಾ ದೇಶಗಳ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡ ನಿರೂಪಣೆ ಅತ್ಯಂತ ತಾಜಾ ಅನಿಸುವಂತದ್ದು! ಜೂನ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಅವರು ನೆಹರೂ ಅವರ ಅವಧಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ದೇಶದ ಅತಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಪ್ರಧಾನಿ ಎಂಬ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದಾಗ, ಆರ್ಥಿಕ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು 7.7% ಜಿಡಿಪಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಯು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಆತಂಕದ ನಡುವೆ ಕಳೆದುಹೋಯಿತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಮೋದಿಯವರನ್ನು ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಅಥವಾ 'Tall Personality' ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸುವ ಮತ್ತು ಅವರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೆಹರೂ ಅವರನ್ನು ಕುಬ್ಜ ಅಥವಾ ಅಸ್ಪಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯಂತೆ ತೋರಿಸುವ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚು ವೈರಲ್ ಆಯಿತು. ‘ನೆಹರೂ ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಆಳಿದರೂ ದೇಶ ಹಿಂದುಳಿದಿತ್ತು, ಆದರೆ ಮೋದಿ ಸುದೀರ್ಘ ಅವಧಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ದೇಶವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂಬ ನಿರೂಪಣೆಯ ಮೂಲಕ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹತ್ತಿಕ್ಕಲಾಯಿತು. ಈ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ತಂತ್ರವು ಜನರಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳಿಗಿಂತ, ನಾಯಕನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ 'ಎತ್ತರ'ವೇ ನಿಜವಾದ ಸಾಧನೆ ಎಂಬ ಭ್ರಮೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು.</p><p>ಇಂತಹದ್ದೇ ಅವಾಸ್ತವಿಕ ನಿರೂಪಣೆಗಳು (ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಆದಾಗ, ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಜಾರಿಯಾದಾಗ, ಕೋವಿಡ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದಾಗ) ಕಳೆದ ಒಂದು ದಶಕದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಜನರು ನೋಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ವಿಚಾರ -ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಎಕೋ ಚೆಂಬರ್ ಮಾಯಾಜಾಲ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಗಾವಲಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ ಎಂಬುದು! ಎಂತಹದ್ದೇ ಕಷ್ಟ ಎದುರಾದರೂ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಗುರಿ ಮಾತ್ರ ಅಚಲವಾದದ್ದು ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುವ ಈ ಎಕೋ ಚೆಂಬರ್ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಶರಣು! ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದು ನಾಗರಿಕನ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು, ಆದರೆ ಕಳೆದ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು 'ದೇಶದ್ರೋಹ' ಎಂದು ಲೇಬಲ್ ಮಾಡುವ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆಡಳಿತವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದವರನ್ನು ದೇಶವಿರೋಧಿಗಳೆಂದು ಬಿಂಬಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಗೆಯ 'ಸ್ವಯಂ ಸೆನ್ಸಾರ್ಶಿಪ್' ಅನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ಆಲೋಚಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ, ‘ನಾನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ದೇಶದ ಹಿತಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆಯೇ?’ ಎಂಬ ಅನುಮಾನದ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ‘ನಾಯಕನಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವುದು ಎಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವುದು’ ಎಂಬ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೂಲಕ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಭಯದ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನವು ಜನರನ್ನು ಮೌನಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಧ್ವನಿಗಳು ಹತ್ತಿಕ್ಕಲ್ಪಡುತ್ತಿವೆ.</p><p>ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ನೋಟು ನಿಷೇಧ ಮತ್ತು ಕೋವಿಡ್-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಎಕೋ ಚೇಂಬರ್ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮೂಲಕ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. 2016ರ ನೋಟು ನಿಷೇಧದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರು ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದಾಗ, ಅವರನ್ನು 'ಕಪ್ಪು ಹಣದ ಬೆಂಬಲಿಗರು' ಅಥವಾ 'ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಸಹಪಾಠಿಗಳು' ಎಂದು ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಟಿಎಂ ಕ್ಯೂಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಅನುಭವಿಸಿದ ಸಂಕಷ್ಟ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಕುಸಿತದ ವಾಸ್ತವಕ್ಕಿಂತ, ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನೊಂದು 'ಮಹಾನ್ ಯಜ್ಞ' ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸುವ ಎಕೋ ಚೇಂಬರ್ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿತು. ಜನರು ವಾಸ್ತವಕ್ಕಿಂತ ಆ ಕೃತಕವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾದ ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ನಂಬಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.</p><p>ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಈ ನಿರೂಪಣೆಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ 'ಎಕೋ ಚೇಂಬರ್'ನಲ್ಲಿ ಜನರು ತಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಕೇವಲ ನಾಯಕನ ಆರಾಧಕರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಸತ್ಯದ ದತ್ತಾಂಶಗಳು ಎಷ್ಟೇ ಬಲವಾಗಿದ್ದರೂ, ಒಂದು ಬಾರಿ ಜನರು ಈ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನಿರೂಪಣೆಯ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ, ವಾಸ್ತವವನ್ನು ನೋಡುವುದು ಅವರಿಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಪ್ರಚಾರವಲ್ಲ, ಇದು ಜನರ ವೈಚಾರಿಕತೆಯನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಅಳಿಸಿಹಾಕುವ ಒಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಯೋಗವಾಗಿದ್ದು, ಜನರು ತಾವು ಮತ ಹಾಕುತ್ತಿರುವುದು ತಮ್ಮ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಎಂದುಕೊಂಡರೂ, ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾದ ಒಂದು ಕೃತಕ ವರ್ಚುವಲ್ ಬಲೆಯಾಗಿದೆ.</p><p>ಇದರ ಮೊದಲ ತಂತ್ರವೆಂದರೆ ದೃಶ್ಯ ಭಾಷೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಗಳಿಗಿಂತ ಚಿತ್ರಗಳು, ದೃಶ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ. ಮೋದಿ ಮತ್ತು ನೆಹರೂ ಅವರ ತುಲನೆಯನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ; ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ 'ವಿಶುವಲ್ ಹೈರಾರ್ಕಿ' ಇದೆ. ಮೋದಿಯವರನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ದೃಢತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಎತ್ತರವಾಗಿ ತೋರಿಸಿದರೆ, ನೆಹರೂ ಅವರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಳೆಯ ಕಪ್ಪು-ಬಿಳುಪು ಫೋಟೋಗಳ ಮೂಲಕ, ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಅಥವಾ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕನನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ 'ವಿಶ್ವಗುರು' ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸಿದಾಗ, ಮಿದುಳು ಅದನ್ನು ವಾಸ್ತವ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮನುಷ್ಯನ 'ಹೀರೋ ವರ್ಶಿಪ್' ಅಥವಾ ನಾಯಕನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅಸ್ತ್ರವನ್ನಾಗಿ ಬಳಸುವ ತಂತ್ರ.</p><p>ಇನ್ನು, ಹಳ್ಳಿಯ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗೆ ಈ ನಿರೂಪಣೆಗಳು ತಲುಪಲು 'ಫೆಸ್ಬುಕ್, ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್' ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಡಿಯೋ ಅಥವಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹತ್ತಾರು 'ಐಟಿ ಸೆಲ್' ಅಥವಾ ಪ್ರಭಾವಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ಗಳು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದು ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಗೆ 'ಈ ವಿಷಯ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿದೆ' ಎಂಬ ಸಂಕೇತವನ್ನು ರವಾನಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ಹಳ್ಳಿಯ ಯುವಕನಿಗೆ ಬರುವ ಸಂದೇಶಗಳ ಭಾಷೆ ಸರಳ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ; ಇದು ತರ್ಕಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೇಶಪ್ರೇಮ ಅಥವಾ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ಕೆರಳಿಸುತ್ತದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಈ ಸಂದೇಶ ಒಂದು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಗುಂಪಿಗೆ ಬಂದರೆ, ಅದು 'ಸಾಮಾಜಿಕ ಪುರಾವೆ'ಯಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ-ಎಂದರೆ, "ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಇದೇ ಸತ್ಯವಿರಬೇಕು" ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಮೂಡುತ್ತದೆ.</p><p>ಈ ನಿರೂಪಣೆಗಳು ಎರಡು ತೀವ್ರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ: 'ಆಕಾಂಕ್ಷೆ' ಮತ್ತು 'ಭೀತಿ'. ‘ಭಾರತ ವಿಶ್ವಗುರು ಆಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂಬ ಮಾತು ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ತುಂಬಿದರೆ, "ಮೋದಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ದೇಶ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ' ಅಥವಾ 'ಹಿಂದಿನವರು ದೇಶವನ್ನು ಮಾರಿಬಿಟ್ಟರು' ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಭಯವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತವೆ. ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಿಂತ ಪರಿಚಿತ ನಾಯಕನ ನೆರಳು ಸುರಕ್ಷಿತ ಎಂದು ಜನರಿಗೆ ಅನಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಗಳೇ ಬಂಧಕಗಳಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ನೀವು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸುವ, ವಿಭಿನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಅದೇ ಬಗೆಯ ಸಾವಿರಾರು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಉಣಬಡಿಸುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವೇ ಸಿಗದಂತೆ ಮಿದುಳಿನ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ.</p><p>ಈ ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಜಾಗವೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರೆ ಅವರನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ 'ಅರ್ಬನ್ ನಕ್ಸಲ್', 'ಟೂಲ್ ಕಿಟ್ ಗ್ಯಾಂಗ್' ಅಥವಾ 'ದೇಶದ್ರೋಹಿ' ಎಂದು ಲೇಬಲ್ ಹಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೂ ಕೂಡಾ ನಿರೂಪಣೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಹಣೆಪಟ್ಟಿ ಹಚ್ಚುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಎಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅಂದರೆ, ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳ ಯುವಕರು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ತಟಸ್ಥರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಇದು ಸತ್ಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ತಂತ್ರ. ನಾಯಕರನ್ನು ದೇವರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಮರುಬರೆಯುವುದು ಶತಮಾನಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯ ತಂತ್ರವಾದರೂ, ಇವತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಕಾರಣದಿಂದ ಇದು ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿದೆ. ನಾವು ಮತ ಹಾಕುತ್ತಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಚಿಂತನೆಯನ್ನಲ್ಲ; ಬದಲಿಗೆ ನಮಗಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾದ ಒಂದು 'ವರ್ಚುವಲ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ'ಯನ್ನು.</p><p>ನಿರೂಪಣಾ ರಾಜಕಾರಣವು ಕೇವಲ ರಾಜಕೀಯ ತಂತ್ರವಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನೇ ಮರುರೂಪಿಸುವ 'ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್'. ಬಿಜೆಪಿ ತನ್ನ ಕಠಿಣ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವಾಸ್ತವವನ್ನು ಮರೆಮಾಚಿ, 'ನೆಹರೂ vs ಮೋದಿ' ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಒಂದು ಮಂತ್ರದಂತೆ ಬಳಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಸಾಕ್ಷಿ. ಈ ನಿರೂಪಣೆಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಎಕೋ ಚೇಂಬರ್ನಲ್ಲಿ, ಜನರು ತಮ್ಮ ವೈಚಾರಿಕತೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಕೇವಲ ನಾಯಕನ ಆರಾಧಕರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಸತ್ಯದ ದತ್ತಾಂಶಗಳು ಎಷ್ಟೇ ಬಲವಾಗಿದ್ದರೂ, ಒಂದು ಬಾರಿ ಜನರು ಈ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನಿರೂಪಣೆಯ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ, ವಾಸ್ತವವನ್ನು ನೋಡುವುದು ಅವರಿಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.</p><p>ಅನಂತಮೂರ್ತಿಯವರ ಜಗನ್ನಾಥ ಇಂದು ಬದುಕಿದ್ದರೆ, ಬಹುಶಃ ಅವನು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಕಡೆ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಪರದೆಗಳ ಕಡೆ ನೋಡುತ್ತಾ ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದ: "ನೀವು ನಂಬುತ್ತಿರುವುದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಕುರಿತಾದ ಸತ್ಯವನ್ನೇ, ಅಥವಾ ಸಾವಿರ ಬಾರಿ ಕೇಳಿದ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಯನ್ನೇ?" ಭಾರತೀಪುರದಲ್ಲಿ ಜನರು ದೇವರ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಸತ್ಯವೆಂದು ನಂಬಿದ್ದರು; ಡಿಜಿಟಲ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ತಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಕಥನವನ್ನು ಸತ್ಯವೆಂದು ನಂಬುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡೂ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾಯ ಸುಳ್ಳಿನದಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಕಳೆದುಹೋಗುವುದರಲ್ಲಿ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಮತ್ತು ವೈಚಾರಿಕ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಮನೋಭಾವವೊಂದೇ ಈ ಕೃತಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಕೋ ಚೇಂಬರ್ ಸೆರೆಮನೆಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊರತರುವ ಅಸ್ತ್ರಗಳು. ನಂಬಲರ್ಹತೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಇಂದಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ನಮಗೆ ನಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಸತ್ಯಕ್ಕಿಂತ, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಮುಂದಿರುವ ನೈಜ ಆರ್ಥಿಕ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಮನೋಭಾವ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ವಾಸ್ತವತೆಯಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥಿಕ ಸುಸ್ಥಿರತೆಯ ಚಿಂತನೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬೇಕು. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಅಳತೆಗೋಲು ಕೇವಲ ನಾಯಕನ 'ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಎತ್ತರ'ದ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಆ ದೇಶದ ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬದ ಉಳಿತಾಯದ ಮೌಲ್ಯವು ಹಣದುಬ್ಬರದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ.</p><p><strong>ಲೇಖಕರು: ಮಾಧ್ಯಮ ಸಲಹೆಗಾರ ಮತ್ತು ಹವ್ಯಾಸಿ ಬರಹಗಾರ, ಶಿರಸಿ</strong></p>