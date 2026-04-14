ಮೂಕನಾಯಕನ ಮಹಾಯಾನ: ಶೋಷಿತರ ಬದುಕಿಗೆ ಬೆಳಕಾದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್

ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಾನತೆ, ಮಾನವ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಶೋಷಿತರ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟ ಮಹಾನ್ ದಾರ್ಶನಿಕರಾಗಿದ್ದರು.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು
• ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆಯ ಮಹಾನ್ ಶಿಲ್ಪಿ
ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಕರಡು ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ಜಾತಿ-ಧರ್ಮದ ಭೇದವಿಲ್ಲದ ಸಮಾನ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಲಿಖಿತ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ನೀಡಿದರು.
• ಮಹಿಳಾ ವಿಮೋಚನೆಯ ದಾರ್ಶನಿಕ
ಹಿಂದೂ ಕೋಡ್ ಬಿಲ್ ಮೂಲಕ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕು, ವಿಚ್ಛೇದನ ಮತ್ತು ಸಮಾನ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆಗೆ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಹಾಕಿದರು.
• ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಹರಿಕಾರ
ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದ ಅವರು, ಮಹಾಡ್ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದ ಮೂಲಕ ದಲಿತರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳ ಹಕ್ಕನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಾನತೆಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದರು.
• ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸುಧಾರಣೆ
ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಥಾಪನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೆಲಸದ ಅವಧಿಯನ್ನು 8 ಗಂಟೆಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸಿ ಪ್ರಸೂತಿ ರಜೆ ಹಾಗೂ ವಿಮಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು.
• ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಜಾಗೃತಿ
ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಿರಿ, ಸಂಘಟಿತರಾಗಿ, ಹೋರಾಡಿ ಎಂಬ ಮಂತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಮೂಕನಾಯಕ ಮತ್ತು ಬಹಿಷ್ಕೃತ ಭಾರತದಂತಹ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಸಮಾನತೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದರು.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
ಏಪ್ರಿಲ್ 14, 1891
ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನ
1947ರ ಆಗಸ್ಟ್ 29
ಸಂವಿಧಾನ ಕರಡು ಸಮಿತಿಯ ನೇಮಕ
1956 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 14
ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದಿನ
12 ಗಂಟೆಗಳಿಂದ 8 ಗಂಟೆಗೆ
ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೆಲಸದ ಅವಧಿ ಬದಲಾವಣೆ
ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ