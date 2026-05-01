ಶುಕ್ರವಾರ, 1 ಮೇ 2026
ಬೌದ್ಧ ಪೌರ್ಣಮಿ: ಶಾಂತಿ, ಅಹಿಂಸೆ, ಕರುಣೆಯ ಸಂಕೇತವೆ ಬುದ್ಧ

Dinesha R
Published : 1 ಮೇ 2026, 5:36 IST
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿ – ಪೂರ್ಣ ವಿವರಣೆಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಾರಾಂಶ

ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
ಬುದ್ಧ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯು ಗೌತಮ ಬುದ್ಧನ ಜನನ, ಜ್ಞಾನೋದಯ ಮತ್ತು ಮಹಾಪರಿನಿರ್ವಾಣದ ಪವಿತ್ರ ದಿನವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಶಾಂತಿ, ಅಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ಕರುಣೆಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸಾರುವ ದಿನವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು
• ಬುದ್ಧನ ಜೀವನದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳು
ಬುದ್ಧ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯು ಗೌತಮ ಬುದ್ಧನ ಜನನ, ಜ್ಞಾನೋದಯ ಮತ್ತು ಮಹಾಪರಿನಿರ್ವಾಣ ಎಂಬ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಗಳ ಸಂಗಮವಾಗಿದೆ.
• ಸತ್ಯಾನ್ವೇಷಣೆಯ ಮಹಾ ಪ್ರಯಾಣ
ಸಂಸಾರದ ದುಃಖಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನು ಅರಮನೆಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗಿದ್ದು, ಬಳಿಕ ಬೋಧಿ ವೃಕ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಪಡೆದರು.
• ನಾಲಾಕು ಆರ್ಯ ಸತ್ಯಗಳು
ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದುಃಖವಿದೆ ಮತ್ತು ಆ ದುಃಖದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ಆರ್ಯ ಅಷ್ಟಾಂಗಿಕ ಮಾರ್ಗಗಳೇ ಏಕೈಕ ದಾರಿ ಎಂದು ಬುದ್ಧ ಬೋಧಿಸಿದರು.
• ಮಧ್ಯಮ ಮಾರ್ಗದ ಮಹತ್ವ
ಅತಿ ಸುಖವೂ ಅಲ್ಲದ, ಅತಿ ಕಷ್ಟವೂ ಅಲ್ಲದ ಸಮತೋಲಿತ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಾದ 'ಮಧ್ಯಮ ಮಾರ್ಗ'ವನ್ನು ಬುದ್ಧ ತನ್ನ ಅನುಯಾಯಿಗಳಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿದರು.
• ಬುದ್ಧನ ಸಂದೇಶದ ಪ್ರಸ್ತುತತೆ
ಇಂದಿನ ಕಾಲದ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಸಂಘರ್ಷದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧನ ಕರುಣೆ, ಅಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯ ಸಂದೇಶಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿವೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
ಕ್ರಿ.ಪೂ 6ನೇ ಶತಮಾನ
ಬುದ್ಧನ ಕಾಲಘಟ್ಟ
6
ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ ವರ್ಷಗಳು
35
ಜ್ಞಾನೋದಯದ ವಯಸ್ಸು
45
ಉಪದೇಶ ನೀಡಿದ ಅವಧಿ
80
ಮಹಾಪರಿನಿರ್ವಾಣದ ವಯಸ್ಸು
ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ
