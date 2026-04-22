ಚಾರ್ ಧಾಮ್ ಯಾತ್ರೆ 2026: ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗೆ, ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳೇನು?

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 22 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 13:06 IST
ಹಿಮಾಲಯ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ದೇವಾಲಯಗಳ ‘ಚಾರ್ ಧಾಮ್‌’ ಯಾತ್ರೆ ಇಂದಿನಿಂದ (ಏಪ್ರಿಲ್‌ 22) ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಮಂತ್ರಘೋಷಗಳ ನಡುವೆ ಉತ್ತರಕಾಶಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಮತ್ತು ಯಮನೋತ್ರಿ ದೇವಾಲಯಗಳ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, 'ಚಾರ್ ಧಾಮ್ ಯಾತ್ರೆ 2026'ಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತ ಚಾಲನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
2026ರ ಚಾರ್ ಧಾಮ್ ಯಾತ್ರೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಹೊಸ ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಲೇಖನ ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು
ಯಾತ್ರೆಯ ಹಂತಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗ
ಯಮನೋತ್ರಿ, ಗಂಗೋತ್ರಿ, ಕೇದಾರನಾಥ ಮತ್ತು ಬದರಿನಾಥ ಎನ್ನುವ ನಾಲ್ಕು ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಈ ಯಾತ್ರೆಯು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.
ಆನ್ಲೈನ್ ನೋಂದಣಿ ಕಡ್ಡಾಯ 
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಯು ಪ್ರಯಾಣ ಆರಂಭಿಸುವ ಮುನ್ನ ಅಧಿಸೂಚಿತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಆನ್‌ಲೈನ್ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ವಾಹನಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ.
ಹೊಸ ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮಗಳು
ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ, ಹಾಗೂ 55 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ.
ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರವೇಶದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು
ಕೇದಾರನಾಥ, ಬದರಿನಾಥ ಮತ್ತು ಗಂಗೋತ್ರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಯೇತರರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಯಮುನೋತ್ರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಯಾಣದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು
ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಹಾದಿಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಭಕ್ತರು ಅಗತ್ಯ ಔಷಧಿಗಳು, ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಶೂಗಳನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
ಏಪ್ರಿಲ್ 22
ಯಾತ್ರೆ ಆರಂಭವಾದ ದಿನಾಂಕ
16-18 ಕಿಮೀ
ಕೇದಾರನಾಥ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ದೂರ
5-6 ಕಿಮೀ
ಯಮುನೋತ್ರಿ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ದೂರ
55 ವರ್ಷ
ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ
ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ
