ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ: ಚೀನಾಗೆ ತಟ್ಟದ ಕೊಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದ ‘ಇಂಧನ ಬಿಸಿ’

ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದ ಸಂಘರ್ಷದ ನಡುವೆಯೂ, ಚೀನಾ ತನ್ನ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ಇಂಧನ ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಪರ್ಯಾಯ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು
• ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ಇಂಧನ ಸಂಗ್ರಹ
2004ರಿಂದಲೇ ಚೀನಾ ತನ್ನ ವ್ಯೂಹಾತ್ಮಕ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮೀಸಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದ್ದು, ಇದು ವಿದೇಶಿ ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆಯ ಅಡಚಣೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
• ತೈಲೇತರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಕೆ
ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ತೈಲದ ಬದಲಾಗಿ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲನ್ನು ಮೆಥನಾಲ್ ಮತ್ತು ಅಮೋನಿಯಾದಂತಹ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಚೀನಾ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
• ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಕ್ರಾಂತಿ
ಸರ್ಕಾರಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರಿತ ನೀತಿಗಳಿಂದಾಗಿ, ಚೀನಾ ಇಂದು ಇಂಧನ ಚಾಲಿತ ವಾಹನಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ.
• ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಹೂಡಿಕೆ
ಸೌರ ಮತ್ತು ಪವನ ಶಕ್ತಿ ಸ್ಥಾವರಗಳನ್ನು ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಚೀನಾ ನವೀಕರಿಸಲಾಗದ ಇಂಧನಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಬದಲಿಸಿದೆ.
• ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯೇ ಮೂಲ ಮಂತ್ರ
ಕೋವಿಡ್-19 ನಂತರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಅನಿವಾರ್ಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಸಾಧಿಸುವುದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಗೆ ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಚೀನಾ ಭಾವಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
155 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್
ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಆಧಾರಿತ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬಳಕೆ (2020)
276 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್
ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಆಧಾರಿತ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬಳಕೆ (2024)
ಐದನೇ ಒಂದರಷ್ಟು
ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಪಾಲು
