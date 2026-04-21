ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನರು ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಸರಕು ಸಾಗಾಣಿಕೆಗಾಗಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸುವ ಸಾರಿಗೆ ಅಂದರೆ, ಅದು ರೈಲು ಎಂದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಈ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಲಭ್ಯ ಇರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.</p><p>ಅನೇಕರು ದೂರದ ಊರುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ಎಸಿ ಕೋಚ್ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ 3ಎಸಿ ಮತ್ತು 3ಇ ಕೋಚ್ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು 3ಎಸಿ, 3ಇ ಎಂದರೇನು? ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತ.</p><p>ರೈಲಿನಲ್ಲಿ 3ಎಸಿ ಮತ್ತು 3ಇ ಎಂಬ ಎರಡು ಎಸಿ ಕೋಚ್ಗಳ ಆಯ್ಕೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಎರಡೂ ಬೋಗಿಗಳ ನಡುವೆ ದರದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.</p><p>3ಎಸಿ ಎಂದರೆ, ಇದು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಜನಪ್ರಿಯ ಕೋಚ್ ಆಗಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. </p><p>3ಇ ಎಂದರೆ ಥರ್ಡ್ ಎಸಿ ಎಕಾನಮಿ ಕೋಚ್ ಎಂದರ್ಥ. ಇದು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. 3ಎಸಿ ಕೋಚ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಇದರ ಟೀಕೆಟ್ ಬೆಲೆ ಶೇ 10 ರಿಂದ 15ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. </p><p>3ಎಸಿ ಕೋಚ್ 72 ಬರ್ತ್ಗಳನ್ನು (ಆಸನ) ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ 3ಇ ಕೋಚ್ ಸುಮಾರು 80 ರಿಂದ 83 ಬರ್ತ್ಗಳನ್ನು (ಆಸನ) ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. 3ಇ ಕೋಚ್ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಎರಡೂ ಕೋಚ್ಗಳು ಎಸಿ ಸ್ಲೀಪರ್ ಕೋಚ್ಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ.</p><p>ರಾತ್ರಿ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ 3ಎಸಿ ಕೋಚ್ ವಿಶಾಲವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. 3ಎಸಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, 3ಇ ಟಿಕೆಟ್ನ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಬಯಸುವವರು 3ಎಸಿ ಬದಲಿ 3ಇ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.</p><p>3ಎಸಿ ವಿಶಾಲವಾದ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶದ ಜೊತೆಗೆ ವಿಶಾಲವಾದ ಲೆಗ್ ರೂಮ್ ಇರುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವವರು ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಬಾಗದಲ್ಲಿ ಮಲಗುವವರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. 3ಇ ಕೋಚ್ಗಳು ಕಿರಿದಾದ ಬರ್ತ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಕಡಿಮೆ ಹೆಡ್ರೂಮ್ ಮತ್ತು ಕೋಚ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಇರುತ್ತಾರೆ. </p><p>ಈ ಎರಡು ಮಾದರಿಯ ಕೋಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಸೌಲಭ್ಯ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಹವಾನಿಯಂತ್ರಣ, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು, ಓದಲು ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳು, ಹಾಸಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪರದೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಒಂದೇ. ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಾಣಬಹುದು.</p><p>ಆದರೆ, ಹಣ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಯೋಚನೆ ಇರುವವರಿಗೆ 3ಇ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣ ಖರ್ಚಾದರೂ ಸರಿಯೇ ಆರಾಮದಾಯಕ ಪ್ರಯಾಣ ಇಷ್ಟಪಡುವವರು 2ಎಸಿ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು।