ಕೃಷಿ ವಲಯಕ್ಕೆ 'ಎಲ್ ನಿನೊ' ಕಂಟಕ: ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿದಂತೆ 12 ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೈ-ಅಲರ್ಟ್

ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
ಎಲ್ ನಿನೊ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿದಂತೆ 12 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರವು ತುರ್ತು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು
• 12 ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೈ-ಅಲರ್ಟ್
ಕರ್ನಾಟಕ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ತಮಿಳುನಾಡು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 12 ರಾಜ್ಯಗಳ ಕೃಷಿ ವಲಯದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ ನಿನೊದ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.
• 326 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಪತ್ತೆ
ಎಲ್ ನಿನೊ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಧಿತವಾಗಲಿರುವ 326 ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಗುರುತಿಸಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
• ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಮತ್ತು ಬದಲಿ ಯೋಜನೆ
ಮಳೆ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ನೀರು ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ತೇವಾಂಶ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಹವಾಮಾನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲಿ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಲು ರೈತರಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
• ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳ ಉತ್ಪಾದನಾ ಗುರಿ
ಆಮದಿನ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ತೊಗರಿ, ಉದ್ದು ಮತ್ತು ಹೆಸರು ಬೇಳೆಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ನೆರವು ಹಾಗೂ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬೀಜಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುತ್ತಿದೆ.
• ರಸಗೊಬ್ಬರ ದಾಸ್ತಾನು ಸುಸ್ಥಿತಿ
ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ದಾಸ್ತಾನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿದ್ದು, ಮಳೆಗಾಲದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆಯಾಗದಂತೆ ವಿತರಿಸಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
12
ಎಲ್ ನಿನೊ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
326
ಅಪಾಯಕ್ಕೊಳಗಾಗುವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ