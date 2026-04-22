ಬುಧವಾರ, 22 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026
Explainer: ಪಟಾಕಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಸ್ಫೋಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 22 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 11:31 IST
ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
ಪಟಾಕಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಸ್ಫೋಟಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು
ಸ್ಫೋಟಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು
ಪಟಾಕಿ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಅಸಮರ್ಪಕ ಮಿಶ್ರಣ, ಘರ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅತಿಯಾದ ಶಾಖದಿಂದಾಗಿ ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಸ್ಫೋಟಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ.
ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಸುರಕ್ಷತಾ ಲೋಪ
ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯದ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಬಳಸುವುದು, ಮಿತಿಮೀರಿದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಪರವಾನಗಿ ಇಲ್ಲದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ದೊಡ್ಡ ದುರಂತಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಕಡ್ಡಾಯ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾನದಂಡಗಳು
ಪ್ರತಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಡುವೆ ನಿಗದಿತ ಅಂತರ, ತುರ್ತು ನಿರ್ಗಮನ ದ್ವಾರಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಗಾಳಿ-ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಎಂದು ನಿಯಮಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.
ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳು
ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು, ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಮತ್ತು ಬೆಂಕಿಪೊಟ್ಟಣಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಾರದು ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯಬೇಕು.
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು
ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳವು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವ ಘಟಕಗಳ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬೇಕು.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
23
ವಿರುಧುನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟವರು
8
ತ್ರಿಶೂರ್ ನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಸಾವು
23
ಗುರುದಾಸಪುರದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಸ್ಫೋಟ (2019)
17
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಹಾರ್ದ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟವರು (2024)
22
ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಘಟಕ ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ ಮೃತರ ಸಂಖ್ಯೆ
ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ
ಕೌಶಾಂಬಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪಟಾಕಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟ

(ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ–ಎಎನ್‌ಐ)

ಪಟಾಕಿ ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆಯ ಸೀತಾಪತಿ ಅಗ್ರಹಾರದ 4ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗೋದಾಮು ಎದುರು ಪೊಲೀಸರು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು –ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ: ಎಂ.ಎಸ್‌.ಮಂಜುನಾಥ್‌

