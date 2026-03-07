ಶನಿವಾರ, 7 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homeexplainerdigest
ಹೊರ್ಮುಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಡಗುಯಾನ ಅಡಚಣೆಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳೂ ಕಾರಣ
ಹೊರ್ಮುಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಡಗುಯಾನ ಅಡಚಣೆಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳೂ ಕಾರಣ
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published 7 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 10:02 IST
Last Updated 7 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 10:02 IST
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಹಿರಿಯಣ್ಣನ ರಕ್ಷಣೆಯ ನೆಪ: 80 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ 750ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೇನಾನೆಲೆಗಳು
ಹಿರಿಯಣ್ಣನ ರಕ್ಷಣೆಯ ನೆಪ: 80 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ 750ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೇನಾನೆಲೆಗಳು
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಮುಂದೆಂದೂ ದಾಳಿ ಮಾಡಲ್ಲ: ಗಲ್ಫ್ ದೇಶಗಳ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ ಇರಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ಮುಂದೆಂದೂ ದಾಳಿ ಮಾಡಲ್ಲ: ಗಲ್ಫ್ ದೇಶಗಳ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ ಇರಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಅಮೆರಿಕ, ಇಸ್ರೇಲ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತೀಕಾರ: ದುಬೈ, ದೋಹಾ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್‌ ದಾಳಿ
ಅಮೆರಿಕ, ಇಸ್ರೇಲ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತೀಕಾರ: ದುಬೈ, ದೋಹಾ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್‌ ದಾಳಿ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಎಪ್‌ಸ್ಟೈನ್ ‘ನೆಂಟರ’ ಜಾರುತ್ತಿದ್ದ ಮಾನಕ್ಕೆ ಗುರಾಣಿಯಾದ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷ!
ಎಪ್‌ಸ್ಟೈನ್ ‘ನೆಂಟರ’ ಜಾರುತ್ತಿದ್ದ ಮಾನಕ್ಕೆ ಗುರಾಣಿಯಾದ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷ!
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:Fact Check: ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ದಾಳಿಗೆ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಭಾರತದ ನೌಕಾ ನೆಲೆಗಳ ಬಳಕೆ?
Fact Check: ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ದಾಳಿಗೆ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಭಾರತದ ನೌಕಾ ನೆಲೆಗಳ ಬಳಕೆ?
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಆಳ ಅಗಲ: ಅಮೆರಿಕದ ಅಂಕೆಗೆ ಸಿಗದ ಇರಾನ್‌
ಆಳ ಅಗಲ: ಅಮೆರಿಕದ ಅಂಕೆಗೆ ಸಿಗದ ಇರಾನ್‌
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಆಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಸಾವಿನ 6 ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಭಾರತದ ಸಂತಾಪ ದಾಖಲು
ಆಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಸಾವಿನ 6 ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಭಾರತದ ಸಂತಾಪ ದಾಖಲು
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಖಮೇನಿ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಯಾರೇ ಆಯ್ಕೆಯಾದರೂ ಹತ್ಯೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ: ಇಸ್ರೇಲ್‌
ಖಮೇನಿ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಯಾರೇ ಆಯ್ಕೆಯಾದರೂ ಹತ್ಯೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ: ಇಸ್ರೇಲ್‌
IndiaChinaExplainerShipOil importIsrael Iran conflictIsrael-Iran conflictiran conflict

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT