ಭಾರತ–ಬಾಂಗ್ಲಾ ಗಂಗಾ ಜಲ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ 30 ವರ್ಷ; ಮುಂದಿನ ನಡೆ ಏನು?

ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ನಡುವಿನ 1996ರ ಗಂಗಾ ಜಲ ಹಂಚಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದವು 2026ರಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ನವೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಹೊಸ ಮಾನದಂಡಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು
• ಗಂಗಾ ಜಲ ಒಪ್ಪಂದದ ಹಿನ್ನೆಲೆ
1996ರಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ಎಚ್.ಡಿ. ದೇವೇಗೌಡ ಮತ್ತು ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ ಅವರು 30 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯ ಗಂಗಾ ನದಿ ನೀರಿನ ಹಂಚಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದರು.
• ಒಪ್ಪಂದ ನವೀಕರಣದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ
ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಳೆಯ ಒಪ್ಪಂದದ ಷರತ್ತುಗಳು ಈಗ ಅಪ್ರಸ್ತುತವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಹೊಸ ಮಾನದಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ನವೀಕರಿಸಲು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿವೆ.
• ಪದ್ಮಾ ನದಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ವಿವಾದ
ಭಾರತದ ಫರಕ್ಕಾ ಬ್ಯಾರೇಜ್ನಿಂದ 180 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಪದ್ಮಾ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
• ನೀರಿನ ಹಂಚಿಕೆಯ ಬೇಡಿಕೆಗಳು
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 40 ಸಾವಿರ ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವಂತೆ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಭಾರತವು ತನ್ನ ನೀರಿನ ಅಗತ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ.
• ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಭಾವ
ಸುಂದರಬನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಕಾಡುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ನದಿಯ ಉಪ್ಪುನೀರಿನ ಆಕ್ರಮಣ ತಡೆಯಲು ಗಂಗಾ ನದಿಯ ಸಿಹಿನೀರಿನ ಹರಿವು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
2026 ಡಿಸೆಂಬರ್
ಒಪ್ಪಂದ ಮುಕ್ತಾಯದ ದಿನಾಂಕ
2.3 ಕಿ.ಮೀ
ಫರಕ್ಕಾ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಉದ್ದ
54
ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ನದಿಗಳು
ಶೇ 37.5
ತೀಸ್ತಾ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಪಾಲು
ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ