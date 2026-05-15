ಚುನಾವಣೆಯ ಬಳಿಕ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಬಿಸಿ: ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್‌ ದರ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣಗಳಿವು

STORY | Petrol, diesel prices hiked by Rs 3 per litre each— Press Trust of India (@PTI_News) May 15, 2026
Petrol and diesel prices on Friday were hiked by Rs 3 per litre each as oil companies passed on part of the spike in global energy prices to consumers. Petrol in Delhi will now cost Rs 97.77 a litre, while diesel will be… pic.twitter.com/WKjgvw09gr
ಜಾಗತಿಕ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಕುಸಿದಾಗ, ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರವು ಶತಕೋಟಿ ಲಾಭವನ್ನು ಜೇಬಿಗಿಳಿಸಿತು. 3 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಬಿಕ್ಕಟಿನ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಅದರ ಹೊರೆಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮೇಲೆ ಹೇರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ನಿರ್ವಹಣೆ ತಂತ್ರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಆಘಾತಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಅಲ್ಲ . ಬದಲಿಗೆ ಅದಾನಿಯನ್ನು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಮಾತ್ರಕೆ.ಸಿ. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
Welcome to Amrit Kaal, mitron!— K C Venugopal (@kcvenugopalmp) May 15, 2026
When global crude oil prices plummeted, the Modi Government pocketed billions in profits, and now - 3 months after a completely predictable crisis - the public is being forced to absorb the pain.
This government's crisis management is only to…
ಜಾಗತಿಕ ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಇಂಧನ ದರಗಳ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಇತರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಿವೆ. ಆದರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಆಘಾತಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿದೆದಿಲೀಪ್ ಘೋಷ್, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಸಚಿವ
ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರಾದ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಈಗ ಏರುತ್ತಿವೆ. ಸದ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಮುಗಿದಿರುವುದರಿಂದ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರವು ವಾಣಿಜ್ಯ ಎಲ್ಪಿಜಿ , ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆಜೈರಾಮ್ ರಮೇಶ್, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸಂವಹನ)
'महंगाई मैन' मोदी ने आज फिर जनता पर हंटर चलाया.— Congress (@INCIndia) May 15, 2026
• पेट्रोल और डीजल 3-3 रुपए महंगा कर दिया गया
• वहीं, CNG के दाम भी 2 रुपए बढ़ा दिए गए
चुनाव खत्म - मोदी की वसूली शुरू
