ಮಂಗಳವಾರ, 19 ಮೇ 2026
ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಶಾಂತ... ಮುಂದೆ ಇವೆಯಾ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಸಂಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳು?

ಪಿಟಿಐ
Published : 19 ಮೇ 2026, 14:22 IST
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿ – ಪೂರ್ಣ ವಿವರಣೆಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಾರಾಂಶ

ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
ಇಂಧನ ದರ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಗಟು ಹಣದುಬ್ಬರ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದ್ದು, ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಮೇಲೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಬಿಸಿ ತಟ್ಟುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು
ಇಂಧನ ದರ ಏರಿಕೆಯ ಪ್ರಭಾವ
ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಲೀಟರ್‌ಗೆ 4 ರೂಪಾಯಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ.
ಸಿಪಿಐ ಮತ್ತು ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿಐ ವ್ಯತ್ಯಾಸ
ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ (CPI) ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ದೈನಂದಿನ ಖರ್ಚನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಸಗಟು ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ (WPI) ಉತ್ಪಾದನಾ ಹಂತದ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
42 ತಿಂಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಹಣದುಬ್ಬರ
ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷ ಮತ್ತು ತೈಲ ಪೂರೈಕೆ ಅಡಚಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಗಟು ಹಣದುಬ್ಬರ ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಶೇ 8.3ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿ, 42 ತಿಂಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.
ಡೀಸೆಲ್ ದರ ಏರಿಕೆಯ ಭೀತಿ
ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಇಂಧನ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇ 40ರಷ್ಟು ಪಾಲು ಹೊಂದಿರುವ ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯು ಸಾರಿಗೆ, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ನೇರ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ
ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ ನಿನೋ ಪರಿಣಾಮವು ಆಹಾರ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವುದರಿಂದ ಹಣದುಬ್ಬರ ಹೆಚ್ಚಳದ ಭೀತಿ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
ಶೇ 8.3
ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಗಟು ಹಣದುಬ್ಬರ
ಶೇ 24.71
ಇಂಧನ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಹಣದುಬ್ಬರ ಜಿಗಿತ
ಶೇ 3.48
ಏಪ್ರಿಲ್‌ನ ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಲೆ ಹಣದುಬ್ಬರ
ಶೇ 3.15
ಒಟ್ಟು ಸಗಟು ಹಣದುಬ್ಬರದಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಪಾಲು
ಶೇ 5.25
ರೆಪೊ ದರ
ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ
