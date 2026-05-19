ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಶಾಂತ... ಮುಂದೆ ಇವೆಯಾ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಸಂಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳು?

<p>ಭಾರತದ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಕಥೆ ಈಗ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಅನಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅದರ ಪ್ರಭಾವ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಗೋಚರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರು ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸುವ ಬೆಲೆಯಾದ ಚಿಲ್ಲರೆ ಹಣದುಬ್ಬರವು ಆರ್ಬಿಐ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗೇ ಇದೆ. ಸಗಟು ಬೆಲೆಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಜಿಗಿದಿವೆ. ಇಂಧನ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ.</p><p>ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಲೀಟರ್ಗೆ ₹ 4 ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಏರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಜನರ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಗೋಚರವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ₹ 4 ಏರಿಕೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಇಂಧನ ದರ ಏರಿಕೆಯು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತಲುಪುವ ತರಕಾರಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬಸ್ ದರ, ಹಾಲಿನ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲದರ ಮೇಲೂ ಇದು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.</p><p>ಇಂಧನ ದರ ಏರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಏಕೆ ಆತಂಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಮೊದಲು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ವಿಧಾನಗಳಾದ ಸಿಪಿಐ ಮತ್ತು ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿಐ ಅನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.</p><p>ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಅಥವಾ ಸಿಪಿಐ, ಆಹಾರ, ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ, ಸಾರಿಗೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದಂತಹ ದೈನಂದಿನ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಪಾವತಿಸುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯನ ಜೇಬಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ತಟ್ಟುವ ಹಣದುಬ್ಬರ. ದಿನಸಿ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಅಥವಾ ಪ್ರಯಾಣ ದರ ದುಬಾರಿಯಾದಾಗ ಅದು ಸಿಪಿಐ ಹಣದುಬ್ಬರದಡಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಾಗ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನೇ ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.</p><p>ಸಗಟು ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಅಥವಾ ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿಐ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ತಲುಪುವ ಮೊದಲು ಸಾಗಣೆ ಹಂತದಲ್ಲಿನ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಇಂಧನ, ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳು, ಲೋಹಗಳು, ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತದೆ. </p><p>ಎರಡೂ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳ ಪೈಕಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿಐ ಮುಖ್ಯವಾದುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಜನರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಕರು ಹೆಚ್ಚು ಪಾವತಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚಗಳು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೇ ತಲುಪಬೇಕು.</p><p>2026ರ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ, ಚಿಲ್ಲರೆ ಹಣದುಬ್ಬರವು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಕಂಡು ಬಂತು. ಮಾರ್ಚ್ ಶೇ 3.40 ರಷ್ಟಿದ್ದ ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಲೆ ಹಣದುಬ್ಬರವು ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಶೇ 3.48 ಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿತು. ಆದರೂ ಆರ್ಬಿಐನ ಆರಾ 3.15 ರಷ್ಟಿದೆ.</p><p>ಇಂಧನ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮ ತಕ್ಷಣವೇ ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲೆ ಬೀಳದಿದ್ದರೂ, ಉದ್ಯಮಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಕೂಡಲೇ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಸಾರಿಗೆ ವೆಚ್ಚ, ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ದರ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ರೈತರು ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಗಳು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ವಿತರಣೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತವೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.</p><p>ಅದರಲ್ಲೂ ಡೀಸೆಲ್ ದರ ಏರಿಕೆಯು ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ಜೇಬಿನ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಹೊರೆ ಹಾಕುತ್ತದೆ. ಡೀಸೆಲ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆಯಾಗುವ ಇಂಧನವಾಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ಇಂಧನ ಬಳಕೆಯ ಸುಮಾರು ಶೇ 40 ರಷ್ಟು ಪಾಲು ಹೊಂದಿದೆ. ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುವ ಟ್ರಕ್ಗಳು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಸಾಗಿಸುವ ಬಸ್ಗಳು, ರೈತರು ಬಳಸುವ ಕೃಷಿ ಪಂಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಡೀಸೆಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯನ್ನೇ ತಟ್ಟುತ್ತದೆ.</p>.ಚಿಲ್ಲರೆ ಹಣದುಬ್ಬರ ಸ್ವಲ್ಪ ಏರಿಕೆ.<h2>ಸಗಟು ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಲರೆ ಹಣದುಬ್ಬರದ ನಡುವೆ ಅಂತರ</h2><p>ಸಗಟು ಹಣದುಬ್ಬರದಲ್ಲಿ ಇಂಧನದ ಪಾಲು ದೊಡ್ಡದಿರುವುದರಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಮತ್ತು ಸರಕು ಬೆಲೆಗಳ ಏರಿಳಿತಗಳಿಗೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ಉಂಟಾದ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಗಟು ಹಣದುಬ್ಬರ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.</p><p>ಆದರೆ ಗ್ರಾಹಕ ಹಣದುಬ್ಬರ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ವಸತಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣದಂತಹ ಸೇವೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಪಾಲು ಕಡಿಮೆ. ಸಗಟು ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳವು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಲುಪಲು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಳಂಬವೇ ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿಐ ಮತ್ತು ಸಿಪಿಐ ಹಣದುಬ್ಬರದ ನಡುವೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಂತರವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.</p><p>ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದಾಗಿ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಹೀಗೆ ಏರುಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದರೆ ಮುಂಬರುವ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಸಗಟು ಹಣದುಬ್ಬರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿಯೇ ಇರಲಿದೆ. ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಶೇ 9 ಅನ್ನು ಮುಟ್ಟಬಹುದು ಎಂದು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಗತಿಕ ಸರಕು ಬೆಲೆಗಳ ಏರಿಕೆಯು ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.</p><p>ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಂಧನ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮ ಸಾರಿಗೆ, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮೇಣ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದರಿಂದ ಚಿಲ್ಲರೆ ಹಣದುಬ್ಬರವೂ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಹಣದುಬ್ಬರದ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳ ಹೆಚ್ಚಳದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಣಾಮ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳ ಹಣದುಬ್ಬರ ದತ್ತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.</p>.Retail inflation: ಚಿಲ್ಲರೆ ಹಣದುಬ್ಬರ ಏರಿಕೆ.<h2>ಮುಂಗಾರು ಎನ್ನುವ ಮತ್ತೊಂದು ಆತಂಕ</h2><p>ಭಾರತದ ಹಣದುಬ್ಬರ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ ನಿನೋ ಪರಿಣಾಮದ ಮೇಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮುಂಗಾರು ಸಮಸ್ಯೆಯಾದರೆ ಆಹಾರದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಚಿಲ್ಲರೆ ಹಣದುಬ್ಬರದಲ್ಲಿ ಆಹಾರವು ದೊಡ್ಡ ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ.</p><p>ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಬಡ್ಡಿದರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ಬಿಐ ತ್ವರಿತ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಗತಿಕ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು, ಆಹಾರ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಮೇಲೆ ಮುಂಗಾರಿನ ಪರಿಣಾಮ ಮತ್ತು ಸಗಟು ಹಣದುಬ್ಬರವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಲುಪುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಆರ್ಬಿಐ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದೆ.</p><p>ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿರುವ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವತ್ತ ಆರ್ಬಿಐ ಗಮನ ನೆಟ್ಟಿದ್ದು, ರೆಪೊ ದರವನ್ನು ಶೇ 5.25 ರಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.</p> 