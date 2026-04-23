ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಗೇಮಿಂಗ್ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರರ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು
• ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸ್ಥಾಪನೆ
ಹೊಸ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಇ-ಗೇಮಿಂಗ್ ವಲಯವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಡಿಜಿಟಲ್ ನಿಯಂತ್ರಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ 'ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ'ವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
• ಬಳಕೆದಾರರ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
ವಯಸ್ಸಿನ ದೃಢೀಕರಣ, ಆಟದ ಸಮಯದ ಮಿತಿ, ಪೋಷಕರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ದೂರು ಪರಿಹಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಂತಹ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
• ಹಣದ ಆಟಗಳ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಿಕೆ
ಹಣ ಪಾವತಿಸಿ ಆಡುವ ಆಟಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ; ಇವುಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
• ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ನಿಯಮಗಳು
ಇ-ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಗೇಮ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೋಂದಣಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಯಶಸ್ವಿ ನೋಂದಣಿಯ ನಂತರ 10 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
• ದೂರು ಪರಿಹಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
ಬಳಕೆದಾರರು ಕಂಪನಿಯ ಪರಿಹಾರದಿಂದ ತೃಪ್ತರಾಗದಿದ್ದರೆ, ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಐಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
2026ರ ಮೇ 1
ನಿಯಮ ಜಾರಿಯ ದಿನಾಂಕ
90 ದಿನಗಳು
ವರ್ಗೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಅವಧಿ
10 ವರ್ಷಗಳು
ಡಿಜಿಟಲ್ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದ ಅವಧಿ
30 ದಿನಗಳು
ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಗಡುವು
ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ