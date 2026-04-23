ಗುರುವಾರ, 23 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026
ಆನ್‌ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್‌ಗೆ ಹೊಸ ನಿಯಮ: ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?
ಆನ್‌ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್‌ಗೆ ಹೊಸ ನಿಯಮ: ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?
ಪಿಟಿಐ
Published 23 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 11:22 IST
ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಾರಾಂಶ

ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್‌ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಗೇಮಿಂಗ್ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರರ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು
ಆನ್‌ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸ್ಥಾಪನೆ
ಹೊಸ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಇ-ಗೇಮಿಂಗ್ ವಲಯವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಡಿಜಿಟಲ್ ನಿಯಂತ್ರಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ 'ಆನ್‌ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ'ವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬಳಕೆದಾರರ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
ವಯಸ್ಸಿನ ದೃಢೀಕರಣ, ಆಟದ ಸಮಯದ ಮಿತಿ, ಪೋಷಕರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ದೂರು ಪರಿಹಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಂತಹ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹಣದ ಆಟಗಳ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಿಕೆ
ಹಣ ಪಾವತಿಸಿ ಆಡುವ ಆಟಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ; ಇವುಗಳನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ನಿಯಮಗಳು
ಇ-ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಗೇಮ್‌ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೋಂದಣಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಯಶಸ್ವಿ ನೋಂದಣಿಯ ನಂತರ 10 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ದೂರು ಪರಿಹಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
ಬಳಕೆದಾರರು ಕಂಪನಿಯ ಪರಿಹಾರದಿಂದ ತೃಪ್ತರಾಗದಿದ್ದರೆ, ಆನ್‌ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಐಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
2026ರ ಮೇ 1
ನಿಯಮ ಜಾರಿಯ ದಿನಾಂಕ
90 ದಿನಗಳು
ವರ್ಗೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಅವಧಿ
10 ವರ್ಷಗಳು
ಡಿಜಿಟಲ್ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದ ಅವಧಿ
30 ದಿನಗಳು
ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಗಡುವು
ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ
ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ವರ್ಗೀಕರಣ:
ಬಳಕೆದಾರರ (ಮಕ್ಕಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ) ಸುರಕ್ಷತೆ, ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ, ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳು, ಮೂಲ ದೇಶ ಅಥವಾ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಸರ್ಕಾರವು ಸೂಚಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನೋಂದಣಿ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇ-ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪೂರೈಕೆದಾರರಿಗೆ ನೋಂದಣಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ.
ಆನ್‌ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (Online Gaming Authority of India):
ಇದು ಐಟಿ ಸಚಿವಾಲಯದ (ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವಾಲಯ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ವಿವಿಧ ಸಚಿವಾಲಯಗಳ (ಗೃಹ ವ್ಯವಹಾರ, ಹಣಕಾಸು, ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ, ಕ್ರೀಡೆ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು ಸಚಿವಾಲಯ) ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.‌
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಆಳ ಅಗಲ | ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಗೇಮಿಂಗ್‌: ಬೇಕಿದೆ ಅಂಕುಶ

Central Governmentonline gamingNews Plus

