ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್ 8ರಂದು, 'ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನ'ವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಲಿಂಗ ತಾರತಮ್ಯದ ಕುರಿತು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು ಈ ದಿನದ ಉದ್ದೇಶ.

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನದ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ಲೋಗೋಗಳನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿರಬಹುದು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೇರಳೆ, ಬಿಳಿ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನೇ ಯಾಕೆ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ, ಅದರ ಮಹತ್ವವೇನು? ಈ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 1908ರಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಂನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಒಕ್ಕೂಟವು ಈ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಬಳಸಿತು. ಈ ಸಂಘಟನೆಯು ಮಹಿಳೆಯರ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡುವ ಪ್ರಮುಖ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿತ್ತು.

ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕು ಚಳವಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಬಣ್ಣಗಳು ಬ್ಯಾನರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾದ ಪ್ರಚಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡವು. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ, ಅವು ಮಹಿಳಾ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಆರಂಭವಾದ ಚಳವಳಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿವೆ. ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ವೇಳೆ ಅಳವಡಿಸುವ ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅದೇ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೂ ಇದೆ ಅರ್ಥ..

ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣ: ನ್ಯಾಯ, ಘನತೆ ಮತ್ತು ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.

ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ: ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ

ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ: ಭರವಸೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.

ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣ: ಇದು ನ್ಯಾಯ, ಘನತೆ ಮತ್ತು ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣವು ಶಕ್ತಿ, ಉದಾತ್ತತೆ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಮಹಿಳಾ ಹಕ್ಕುಗಳ ಚಳವಳಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಇದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಮಹಿಳೆಯರ ಹೋರಾಟದ ದೃಢಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ.

ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ: ಚಳವಳಿಯೊಳಗಿನ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡುವ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಏಕತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ವಿಕಸನಗೊಂಡಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು. ಆಧುನಿಕ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಭಿಯಾನಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆಗಾಗಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಹಸಿರು: ನೇರಳೆ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣಗಳಂತೆ ಹಸಿರು ಕೂಡ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಈ ಚಳುವಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಹಸಿರು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.

ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ಬಣ್ಣಗಳು ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆಗಾಗಿ ನಡೆದ ದೀರ್ಘ ಹೋರಾಟದ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದು, ನ್ಯಾಯ, ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತವೆ.

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನದ ಇತಿಹಾಸ

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನದ ಇತಿಹಾಸವು ಹಲವು ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಹೋರಾಟದ ಕತೆ. ಇದು ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು 20ನೇ ಶತಮಾನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ. ಪ್ರಪಂಚದ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಮಹಿಳೆಯರು ನ್ಯಾಯಯುತ ವೇತನ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗ