ಮಂಗಳವಾರ, 14 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026
ಬೆದರಿಕೆಯೇ ರಣನೀತಿ... ಮ್ಯಾಡ್‌ಮ್ಯಾನ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದರೇ ಟ್ರಂಪ್?

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 14 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 7:31 IST
Last Updated : 14 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 8:29 IST
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿ – ಪೂರ್ಣ ವಿವರಣೆಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಾರಾಂಶ

ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
ಟ್ರಂಪ್ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವಾಗಿ 'ಮ್ಯಾಡ್‌ಮ್ಯಾನ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ'ವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಜಾಗತಿಕ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು
ಮ್ಯಾಡ್‌ಮ್ಯಾನ್ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮೂಲ
ಎದುರಾಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸಲು ಮತ್ತು ತರ್ಕಬದ್ಧವಲ್ಲದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಅವರನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದೇ ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ನಿಕ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಂಪ್ ಹೋಲಿಕೆ
1969ರಲ್ಲಿ ರಿಚರ್ಡ್ ನಿಕ್ಸನ್ ಈ ತಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಟ್ರಂಪ್ ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ನಟನೆಯಾಗಿ ಬಳಸದೆ, ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು 'ಮ್ಯಾಡ್‌ಮ್ಯಾನ್' ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಭಿನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಧೋರಣೆ
ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಉಗ್ರ ಭಾಷೆ, ಪೋಪ್ ಲಿಯೊ ಟೀಕೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಏಕಾಏಕಿ ಸುಂಕ ಹೇರಿಕೆಯು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಅನಿಶ್ಚಿತ ರಾಜಕೀಯ ನಡೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವೈಫಲ್ಯ
ಇತಿಹಾಸದ ಹಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 'ಮ್ಯಾಡ್‌ಮ್ಯಾನ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ'ವನ್ನು ಬಳಸುವ ನಾಯಕರು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸೋಲುವ ಅಥವಾ ದುರ್ಬಲರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೇ ಹೆಚ್ಚು.
ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ
ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ತಿರಸ್ಕೃತವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, 2025ರ ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತವು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಶೇ 50ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ಹೇರಿರುವುದು ಅವರ ಹತಾಶೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮ
ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಬೆದರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬಗ್ಗದೆ, ಜಗತ್ತಿನ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವತಂತ್ರ ಹಾಗೂ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿವೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
1969
ನಿಕ್ಸನ್ 'ಮ್ಯಾಡ್‌ಮ್ಯಾನ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ' ಜಾರಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ವರ್ಷ
2011
ಲಿಬಿಯಾದ ಮುಅಮ್ಮರ್ ಗಡಾಫಿ ಮೃತದೇಹ ಸಿಕ್ಕ ವರ್ಷ
ಶೇ 50
ಟ್ರಂಪ್ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಹೇರಿದ ಸುಂಕದ ಪ್ರಮಾಣ
2025
ಟ್ರಂಪ್ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಸುಂಕ ಹೇರಿದ ವರ್ಷ
ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ
ಇರಾನ್ ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಹೊಂದಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ: ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದ ಟ್ರಂಪ್

ವಿಚಿತ್ರ ವರ್ತನೆ: ಟ್ರಂಪ್ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹತ್ತಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷ: ಟ್ರಂಪ್ –ಪೋಪ್ ಲಿಯೊ ಜಟಾಪಟಿ ತೀವ್ರ

ಎ.ಐ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತಲ್ಲಣ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಕೊಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷ

ಕೊಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಪರಿಣಾಮ: ಪರ್ಯಾಯ ಇಂಧನ ಮೂಲ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು

ಕೊಲ್ಲಿ ಸಮರದಿಂದ ಭಾರತ–ಅರಬ್ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ: ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ 'ಹೊಸ ಆಘಾತ'

ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಸಾರಿ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್

