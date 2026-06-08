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ಕೋವಿಡ್ ಕೊಟ್ಟ ಅವಕಾಶ, ಪುಟಿನ್ ಬೆಂಬಲ: ಕಿಮ್‌ ಜಾಂಗ್‌ ಉನ್‌ರ ‘ನವ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ’

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 8 ಜೂನ್ 2026, 10:58 IST
Last Updated : 8 ಜೂನ್ 2026, 11:05 IST
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