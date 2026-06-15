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ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಪುಟ್ಟ ದೇಶ: ಐಸ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ಕ್ಯುರಸಾವೊ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 15 ಜೂನ್ 2026, 6:19 IST
Last Updated : 15 ಜೂನ್ 2026, 6:19 IST
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ಕೆರಿಬಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದ ಪುಟ್ಟ ದ್ವೀಪ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದ 'ಕ್ಯುರಸಾವೊ' ಫುಟ್‌ಬಾಲ್ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಕೇವಲ 1,58,000 ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ದೇಶ, ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದ 'ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಸಣ್ಣ ದೇಶ' ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಹಿಂದೆ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದ ಅತಿ ಸಣ್ಣ ದೇಶ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ಐಸ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ (3.5 ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆ - 2018 ರ ವಿಶ್ವಕಪ್) ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದೆ.
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ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಾರಾಂಶ

ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಪುಟ್ಟ ದೇಶ: ಐಸ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ಕ್ಯುರಸಾವೊ

ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
ಕೇವಲ 1.58 ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಪುಟ್ಟ ದ್ವೀಪ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕುರಾಕಾವೊ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ, ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು
ವಿಶ್ವಕಪ್ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ
1,58,000 ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಕುರಾಕಾವೊ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಸಣ್ಣ ದೇಶವಾಗಿದ್ದು, ಐಸ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ನ ಹಿಂದಿನ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದೆ.
ವಲಸಿಗ ಆಟಗಾರರ ತಂತ್ರ
ದೇಶದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರ ತರಬೇತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ನೆದರ್‌ಲೆಂಡ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಕುರಾಕಾವೊ ಮೂಲದ ಆಟಗಾರರನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ತಂತ್ರವನ್ನು ಫೆಡರೇಶನ್ ಬಳಸಿದೆ.
ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕ ಸ್ಥಿತಿ
ಕುರಾಕಾವೊ ಸ್ವಾಯತ್ತ ದೇಶವಾಗಿದ್ದರೂ, ಮಿಲಿಟರಿ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ನೆದರ್‌ಲೆಂಡ್ಸ್ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ಡಚ್ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ
ತೈಲ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರ ಮುಚ್ಚಿ ಮತ್ತು ಕೋವಿಡ್‌ನಿಂದ ಕುಸಿದಿದ್ದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ, ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅರ್ಹತೆಯು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ.
ಸ್ಥಳೀಯರ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಬೆಂಬಲ
ಆಟಗಾರರು ನೆದರ್‌ಲೆಂಡ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದರೂ ಅವರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಂಟು ಮತ್ತು ಭಾಷಾ ಗೌರವದಿಂದಾಗಿ, ದೇಶದ ಜನತೆ ಅವರನ್ನು ಹೀರೋಗಳಂತೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
1,58,000
ಕುರಾಕಾವೊದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ
3.5 ಲಕ್ಷ
ಐಸ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ
11,000
ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ
ಅರುಬಾ ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯ
ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ
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