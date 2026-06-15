ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
ಕೇವಲ 1.58 ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಪುಟ್ಟ ದ್ವೀಪ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕುರಾಕಾವೊ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ, ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ.
ಕೆರಿಬಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದ ಪುಟ್ಟ ದ್ವೀಪ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದ 'ಕ್ಯುರಸಾವೊ' ಫುಟ್ಬಾಲ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಕೇವಲ 1,58,000 ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ದೇಶ, ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದ 'ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಸಣ್ಣ ದೇಶ' ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಹಿಂದೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದ ಅತಿ ಸಣ್ಣ ದೇಶ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ (3.5 ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆ - 2018 ರ ವಿಶ್ವಕಪ್) ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದೆ.
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