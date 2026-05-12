ನವದೆಹಲಿ: ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ (ನರೇಗಾ) ಬದಲಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ರೂಪಿಸಿರುವ ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ ರೋಜ್ಗಾರ್ ಮತ್ತು ಅಜೀವಿಕಾ ಮಿಷನ್ (ಗ್ರಾಮೀಣ) (ವಿಬಿ ಜಿರಾಮ್ಜಿ) ಕಾಯ್ದೆಯು ಜುಲೈ 1 ರಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸೋಮವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಈ ಹೊಸ ಕಾಯ್ದೆಯು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಚೌಕಟ್ಟು ರೂಪಿಸಲಿದೆ ಎಂದಿರುವ ಸರ್ಕಾರ, 2047ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ ಗುರಿ ಸಾಧಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ನೆರವಾಗಲಿದೆ ಎಂದಿದೆ.

ಜುಲೈ 1 ರಿಂದ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ವಿಬಿ ಜಿರಾಮ್ಜಿ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿ.

ಹೊಸ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬದಲಾವಣೆ?

ಈ ಹೊಸ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನರೇಗಾದಲ್ಲಿದ್ದ 100 ದಿನಗಳ ಕೆಲಸದ ಬದಲಾಗಿ 125 ದಿನಗಳ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ.

ನೀರಾವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸ, ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಹಾಗೂ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾನಿಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಬೇಕಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗದಂತೆ ಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವುದು, ಅನಾವೃಷ್ಟಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ನೀಗಿಸಲು ಕೆರೆಗಳ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು ಅಥವಾ ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಇತ್ಯಾದಿ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ.

ಅಲ್ಲದೆ, ಹೊಸ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ವಿಕಸಿತ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನೂ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಗಳಿಂದ ಅನುಮೋದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾಯ್ದೆಯಡಿಯಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳು ಈ ಗ್ರಾಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದಲೇ ನಡೆಯಬೇಕು.

ವಿಬಿ–ಜಿ ರಾಮ್ ಜಿ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರಿಗೆ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯಿಲ್ಲ: ಜೋಶಿ.

ಹೊಸ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಎಂದರೇನು?

ನರೇಗಾದಿಂದ ಹೊಸ ಕಾನೂನಿನ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಯಾವುದೇ ತಡೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಹೇಳಿದೆ. 2026ರ ಜುಲೈ 1ರಂದು ವಿಬಿ ಜಿ ರಾಮ್ ಜಿ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ನರೇಗಾ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ರದ್ದಾಗಲಿದೆ.

ಈಗ ನರೇಗಾದಡಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಮುಂದುವರಿಯಲಿದ್ದು, ಹೊಸ ಚೌಕಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುವುದು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ತಿಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ.

ಹೊಸ ಗ್ರಾಮೀಣ ರೋಜ್ಗಾರ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುವವರೆಗೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಇ–ಕೆವೈಸಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಈಗಿರುವ ಜಾಬ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳೇ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸುವಷ್ಟು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ವರ್ಗಾವಣೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೂ ಆರಂಭಿಸಬಹುದು ಎಂದೂ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ನರೇಗಾ: 'ಸುಪ್ರೀಂ'ಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಮೊರೆ, ಕಾಯ್ದೆ ಮುಂದುವರಿಸುವಂತೆ ಕೋರಲು ತೀರ್ಮಾನ.

ಬದಲಾಗದೇ ಉಳಿಯುವ ನಿಯಮಗಳಾವುವು?

ಹೊಸ ಕಾಯ್ದೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಂಡ ಮೇಲೂ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳು ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಬೇಡಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ 15 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಒದಗಿಸಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ