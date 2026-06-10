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ಮೋದಿ vs ನೆಹರೂ ಮೊದಲ ಸಂಪುಟ: ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ಖಾತೆ ಒಲಿದಿತ್ತು?

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 10 ಜೂನ್ 2026, 6:49 IST
Last Updated : 10 ಜೂನ್ 2026, 6:49 IST
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ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಾರಾಂಶ

ಹೀಗಿತ್ತು ಮೋದಿ ಮೊದಲ ಸಂಪುಟ: ನೆಹರೂ ಯಾವ ಖಾತೆ ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು, ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಚಿವರು?

ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಮೊದಲ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ನೆಹರೂ ಅವರ ಕಾಲದ ಅಂದಿನ ಸಂಪುಟದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈ ಲೇಖನವು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ

ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ?

ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಒಟ್ಟು 4,399 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಜವಾಹರಲಾಲ್‌ ನೆಹರೂ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮೋದಿ ಅವರ ಮೊದಲ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ರಚನೆಯಾದ ದಿನಾಂಕ ಯಾವುದು?

ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು 2014ರ ಮೇ 27ರಂದು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದರು.

ನೆಹರೂ ಅವರ ಮೊದಲ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಯಾವಾಗ ರಚನೆಯಾಯಿತು?

ದೇಶದ ಮೊದಲ ಪ್ರಧಾನಿ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರೂ ಅವರು 1947ರ ಆಗಸ್ಟ್‌ 15ರಂದು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದರು.

ಮೋದಿ ಅವರ ಮೊದಲ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವರಾರು?

ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಗೃಹ ಸಚಿವರಾಗಿ, ಸುಷ್ಮಾ ಸ್ವರಾಜ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವರಾಗಿ ಮತ್ತು ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು.

ನೆಹರೂ ಅವರ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದವರು ಯಾರು?

ನೆಹರೂ ಅವರ ಮೊದಲ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಕಾನೂನು ಸಚಿವರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.

ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
4,399
ಮೋದಿ ಅವರ ಆಡಳಿತಾವಧಿಯ ದಿನಗಳು
2014ರ ಮೇ 27
ಮೋದಿ ಮೊದಲ ಸಂಪುಟ ರಚನೆಯಾದ ದಿನಾಂಕ
1947ರ ಆಗಸ್ಟ್‌ 15
ನೆಹರೂ ಮೊದಲ ಸಂಪುಟ ರಚನೆಯಾದ ದಿನಾಂಕ
ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ
PM Narendra ModiCabinetJawahar Lal NehruNews Plus

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