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ನೋಟು ರದ್ದತಿ..ಮಣಿಪುರ ಹಿಂಸಾಚಾರ: ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾದ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಾದಗಳು
ನೋಟು ರದ್ದತಿ..ಮಣಿಪುರ ಹಿಂಸಾಚಾರ: ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾದ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಾದಗಳು
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್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published 10 ಜೂನ್ 2026, 7:36 IST
Last Updated 10 ಜೂನ್ 2026, 7:36 IST
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ದೇಶದ ಮೊದಲ ಪ್ರಧಾನಿ ಜವಾಹರ ಲಾಲ್‌ ನೆಹರೂ ಅವರ ಆಡಳಿತ ಅವಧಿಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮೀರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಬಿಜೆ‍ಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 12 ವರ್ಷಗಳ ಆಡಳಿತ ಪೂರೈಸಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆಗೀಡಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿವೆ. ಆ ಪ್ರಮುಖ ವಿವಾದಗಳ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿದೆ...
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ನೋಟು ರದ್ದತಿ..ಮಣಿಪುರ ಹಿಂಸಾಚಾರ: ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾದ ವಿವಾದಗಳು

ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರದ 12 ವರ್ಷಗಳ ಆಡಳಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಪ್ರಮುಖ ವಿವಾದಗಳು ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು
ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಗಳ ಮೇಲಿನ ವಿವಾದ
ನೋಟು ಅಮಾನ್ಯೀಕರಣ ಮತ್ತು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಜಾರಿಯಿಂದ ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ತಜ್ಞರು ಟೀಕಿಸಿದರೆ, ಸರ್ಕಾರವು ಇದನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಸುಧಾರಣೆಯ ಕ್ರಮಗಳೆಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಕೃಷಿ ಕಾಯ್ದೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
2020ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಮೂರು ಕೃಷಿ ಕಾಯ್ದೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ರೈತರು ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ನಡೆಸಿದ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಹೋರಾಟದ ನಂತರ, ಸರ್ಕಾರ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಆ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬೇಕಾಯಿತು.
ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಮತ್ತು ಪೌರತ್ವ ಕಾಯ್ದೆ
ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನ ರದ್ದು ಹಾಗೂ ಪೌರತ್ವ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆ (CAA) ಜಾರಿಯು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ತತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಜಾತ್ಯತೀತತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.
ಮಣಿಪುರ ಜನಾಂಗೀಯ ಹಿಂಸಾಚಾರ
ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ಮೇ 3ರಂದು ಆರಂಭವಾದ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯಗಳ ಜನಾಂಗೀಯ ಸಂಘರ್ಷವು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸಾವು-ನೋವು ಮತ್ತು ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿದೆ.
ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯದ ಯೋಜನೆಗಳು
ರಫೇಲ್ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಖರೀದಿ ಒಪ್ಪಂದದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಆರೋಪ ಹಾಗೂ ಸೇನಾ ನೇಮಕಾತಿಯ ‘ಅಗ್ನಿಪಥ’ ಯೋಜನೆಯು ಯುವಜನತೆ ಮತ್ತು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
12 ವರ್ಷ
ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ವರ್ಷಗಳು
250 ಮಂದಿ
ಮಣಿಪುರದ ಹಿಂಸಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟವರು
60,000 ಮಂದಿ
ಮಣಿಪುರ ಹಿಂಸಾಚಾರದಿಂದ ನಿರಾಶ್ರಿತರಾದವರು
406 ದಿನ
ರೈತರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಮುನ್ನ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂಗೀಕಾರವಾಗಿ ಕಳೆದ ದಿನಗಳು
ಶೇ 53
ಮೈತೇಯಿ ಸಮುದಾಯದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಶೇಕಡಾವಾರು
ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ
1. ಆರ್ಥಿಕ ವಿವಾದಗಳು
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2. ಕೃಷಿ ಕಾಯ್ದೆಗಳ ವಿವಾದ
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3. ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಮತ್ತು ಪೌರತ್ವ ಕಾಯ್ದೆಗಳ ವಿವಾದ
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4. ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿವಾದಗಳು
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5. ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಚಾರ
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