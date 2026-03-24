ಮಂಗಳವಾರ, 24 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಜಾರಿಗೆ ಇಂದು 6 ವರ್ಷ: ಈಗೇಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯಿಂದ ಕೋವಿಡ್ ಜಪ..?
ಇ.ಎಸ್.ಸುಧೀಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್
Published 24 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 12:30 IST
Economic crisis impacts: ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಲಾಕ್‌ಡೌನ್’ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಇದಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಆರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದ ಯುದ್ಧಕಾಲದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕೊರೊನಾ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿ – ಪೂರ್ಣ ವಿವರಣೆಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಾರಾಂಶ

ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಜಾರಿಗೆ ಇಂದು 6 ವರ್ಷ: ಈಗೇಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯಿಂದ ಕೋವಿಡ್ ಜಪ..?

ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದ ಅಸ್ಥಿರತೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿ, ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗುವಂತೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು
ಕೋವಿಡ್ ನೆನಪು ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಘೋಷಿಸಿದ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಸಮಯದ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ನೆನಪಿಸಿದ್ದು, ಯುದ್ಧದ ಕಾಲದ ಆರ್ಥಿಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗುವಂತೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಯುದ್ಧದ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊಡೆತ
ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದ ಸಂಘರ್ಷವು ಕೇವಲ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಸಮರವಾಗಿ ಉಳಿಯದೆ, ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮದಂತಹ ಉದ್ಯಮಗಳ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ.
ಇಂಧನ ಭದ್ರತೆಯ ಆತಂಕ
ಭಾರತದ ತೈಲ ಆಮದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗವಾದ ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿನ ಅಸ್ಥಿರತೆಯು ದೇಶದ ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.
ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಗೊಬ್ಬರ ಸಬ್ಸಿಡಿ
ಕೋವಿಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯೂರಿಯಾ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾದಾಗ ಸರ್ಕಾರ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಿದ್ದನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ, ರೈತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಹಾರ ಭದ್ರತೆಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ನಿಲುವು
ಯುದ್ಧದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷ ವಹಿಸದೆ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಮಾತುಕತೆಯ ಹಳೆಯ ಅಲಿಪ್ತ ನೀತಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ತನ್ನ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.
ಭವಿಷ್ಯದ ಸವಾಲುಗಳು
ಇಂಧನ ಸಂಗ್ರಹ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು, ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಅಸ್ಥಿರತೆಯ ನಡುವೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಈಗಿನ ತುರ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
2020ರ ಮಾರ್ಚ್‌ 24
ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಘೋಷಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ
21 ದಿನಗಳು
ಅಂದಿನ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಅವಧಿ
₹3 ಸಾವಿರ
ಕೋವಿಡ್ ವೇಳೆ ಯೂರಿಯಾ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಬೆಲೆ
₹300
ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಿದ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಬೆಲೆ
53 ಲಕ್ಷ ಟನ್‌
ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ತೈಲ ದಾಸ್ತಾನು
ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ
Covid-19Narendra Modicovid 19LockdownIsrael Iran conflictIsrael-Iran conflict

