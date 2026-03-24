ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದ ಅಸ್ಥಿರತೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿ, ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗುವಂತೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Economic crisis impacts: ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಲಾಕ್ಡೌನ್’ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಇದಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಆರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದ ಯುದ್ಧಕಾಲದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕೊರೊನಾ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
