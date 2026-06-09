ನೆಹರೂ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ಮೋದಿ: ಭಿನ್ನ ಕಾಲಘಟ್ಟ, ವಿಭಿನ್ನ ಸವಾಲುಗಳು

ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಜೂನ್ 10, 2024 ರಂದು 4,399 ದಿನಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೆಹರೂ ಅವರ 4,398 ದಿನಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮೀರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ನೆಹರೂ ಅವರು ದೇಶ ವಿಭಜನೆ ಮತ್ತು ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ನಂತರದ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರೆ, ಮೋದಿ ಅವರು ಜಾಗತಿಕ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕೋವಿಡ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವು ಶತಮಾನದ ದೊಡ್ಡ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿತ್ತು; ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಉಚಿತ ರೇಷನ್ ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ಬೃಹತ್ ಲಸಿಕಾ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ನಡೆಸುವುದು ಮೋದಿಯವರ ಮುಂದಿದ್ದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು.
ನೆಹರೂ ಕಾಲದ 'ಅಲಿಪ್ತ ನೀತಿ'ಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಇಂದಿನ ಭಾರತವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಣಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ ಜಾಗತಿಕ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಭದ್ರತೆಯು ಈಗ ಕೇವಲ ಗಡಿಯ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ; ಬದಲಾಗಿ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ, ಸೈಬರ್ ದಾಳಿ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಭದ್ರತೆಯಂತಹ ಸಂಕೀರ್ಣ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
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