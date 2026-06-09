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ನೆಹರೂ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ಮೋದಿ: ಭಿನ್ನ ಕಾಲಘಟ್ಟ, ವಿಭಿನ್ನ ಸವಾಲುಗಳು

ಪವಿತ್ರಾ ಭಟ್
Published : 9 ಜೂನ್ 2026, 11:38 IST
Last Updated : 9 ಜೂನ್ 2026, 11:38 IST
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ನೆಹರೂ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ಮೋದಿ: ಭಿನ್ನ ಕಾಲಘಟ್ಟ, ವಿಭಿನ್ನ ಸವಾಲುಗಳು

ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ನೆಹರೂ ಅವರ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದವರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ

ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ನೆಹರೂ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ಮುರಿಯಲಿದ್ದಾರೆ?

ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಜೂನ್ 10, 2024 ರಂದು 4,399 ದಿನಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೆಹರೂ ಅವರ 4,398 ದಿನಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮೀರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ನೆಹರೂ ಮತ್ತು ಮೋದಿ ಎದುರಿಸಿದ ಸವಾಲುಗಳಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು?

ನೆಹರೂ ಅವರು ದೇಶ ವಿಭಜನೆ ಮತ್ತು ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ನಂತರದ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರೆ, ಮೋದಿ ಅವರು ಜಾಗತಿಕ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಕೋವಿಡ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವು ಮೋದಿಯವರ ಆಡಳಿತದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿತು?

ಕೋವಿಡ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವು ಶತಮಾನದ ದೊಡ್ಡ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿತ್ತು; ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಉಚಿತ ರೇಷನ್ ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ಬೃಹತ್ ಲಸಿಕಾ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ನಡೆಸುವುದು ಮೋದಿಯವರ ಮುಂದಿದ್ದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು.

ಭಾರತದ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳೇನು?

ನೆಹರೂ ಕಾಲದ 'ಅಲಿಪ್ತ ನೀತಿ'ಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಇಂದಿನ ಭಾರತವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಣಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ ಜಾಗತಿಕ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಇಂದಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗಿದೆ?

ಭದ್ರತೆಯು ಈಗ ಕೇವಲ ಗಡಿಯ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ; ಬದಲಾಗಿ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ, ಸೈಬರ್ ದಾಳಿ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಭದ್ರತೆಯಂತಹ ಸಂಕೀರ್ಣ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
4,399
ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಮೋದಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಗಳು
4,398
ನೆಹರೂ ಅವರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ
2016
ನೋಟು ಅಮಾನ್ಯೀಕರಣದ ವರ್ಷ
140 ಕೋಟಿ
ಭಾರತದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಜನಸಂಖ್ಯೆ
ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ
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PM Narendra ModiPrime Minister of IndiaNeharuJawaharlal NehruNews Plus

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