55 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ನಿಯೋಜಿಸಲು ಮುಂದಾದ ಪಾಕ್

<p>‘ಹ್ಯಾಂಗೋರ್’ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದರೆ ಇತಿಹಾಸ ನೆನಪಾಗಬಹುದು. 1971ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಾರತ– ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ಪಿಎನ್ಎಸ್ ಹ್ಯಾಂಗೋರ್ ಭಾರತದ ಐಎನ್ಎಸ್ ಖುಕ್ರಿಯನ್ನು ಮುಳುಗಿಸಿತ್ತು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರ ಯುದ್ಧದ ವೇಳೆ ಭಾರತ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಯುದ್ಧನೌಕೆ ಮುಳುಗಿದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯದು. ಹಾಗಿದ್ದರೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಸದೆಬಡಿದು, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿಮೋಚನೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿತ್ತು.</p><p>ಈಗ ಸುಮಾರು 55 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.</p><p>ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಚೀನಾದಿಂದ ‘ಹಂಗೋರ್ ಕ್ಲಾಸ್’ ಎನ್ನುವ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿವೆ. ಯೋಜನೆಯೊಂದರ ಅಡಿ ಒಟ್ಟು 8 ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಮೊದಲ ಸಬ್ಮರೀನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕರಾಚಿಗೆ ಬಂದು ತಲುಪಿದೆ. ಇದನ್ನು ಭಾರತದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸಂಚು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪಾಕ್ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ‘ಇಂಡಿಯಾ ಟುಡೇ’ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>1971ರ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹತ್ತಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರಮುಖ ಸಬ್ಮರೀನ್ ಆದ ‘ಪಿಎನ್ಎಸ್ ಗಾಜಿ’ ಅನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಪಡೆಗಳು ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲೇ ಮುಳುಗಿಸಿದ್ದವು. ಯುದ್ಧದ ಬಳಿಕ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎರಡು ಭಾಗವಾಗಿ ಪೂರ್ವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಉಪಟಳ ಶುರು ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.</p>.<p><strong>ಚೀನಾದ ಬೆಂಬಲ</strong></p><p>ಚೀನಾ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ನೌಕೆಗಳ ಬಲದಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತೆ ಭಾರತದ ಗಡಿಯ ಸಮುದ್ರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹಸ್ತವನ್ನು ಚಾಚುತ್ತಿದೆ. ಬದಲಾದ ರಾಜಕೀಯದ ಪರಿಣಾಮ ಅತ್ತ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದೊಂದಿಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಿಲಿಟರಿ ಬಾಂಧವ್ಯ ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಈ ನಡೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಸದ್ಯ ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯು ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬಲಿಷ್ಠ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಚಲನವಲನದ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡುತ್ತಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>