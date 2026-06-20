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ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ದುಬಾರಿ ವಿಮಾನ ನೀಡಿದ ಕತಾರ್‌: ವಿಶೇಷಗಳೇನು?

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 20 ಜೂನ್ 2026, 7:11 IST
Last Updated : 20 ಜೂನ್ 2026, 7:11 IST
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