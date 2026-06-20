ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ದುಬಾರಿ ವಿಮಾನ ನೀಡಿದ ಕತಾರ್‌: ವಿಶೇಷಗಳೇನು?

<p>ಕತಾರ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿರುವ ಬೋಯಿಂಗ್ 747-ಬಿ ವಿಮಾನವನ್ನು ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗಾಗಿ ಬೋಯಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಮಾನ ಯೋಜನೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ವಿಮಾನವನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ‘ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಒನ್’ ಆಗಿ ಬಳಸುವ ಉದ್ದೇಶವಿದೆ.</p>.ಬ್ರಿಟನ್ನಲ್ಲೂ ರಾಮ ಮಂದಿರ ವಿವಾದ: 40 ವರ್ಷ ಹಳೆಯ ದೇವಾಲಯದ ಭವಿಷ್ಯ ಅತಂತ್ರ. <p>ಸುಮಾರು 200 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (ಅಂದಾಜು ₹1,887 ಕೋಟಿ) ಮೌಲ್ಯದ ಈ ವಿಮಾನವನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಸೇವೆಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲು ಇನ್ನೂ ವ್ಯಾಪಕ ಭದ್ರತಾ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ವಿದೇಶಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಈ ದುಬಾರಿ ಉಡುಗೊರೆಯು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ, ನೈತಿಕ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಚರ್ಚೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.</p><h2>ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಒನ್ ಎಂದರೇನು?</h2><p>ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಒನ್ ಎಂಬುದು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಮಾನದ ಹೆಸರು ಅಲ್ಲ. ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಅಮೆರಿಕ ವಾಯುಪಡೆಯ ಯಾವುದೇ ವಿಮಾನಕ್ಕೆ ನೀಡುವ ವಿಶೇಷ ಕರೆಸಂಕೇತ (Call Sign) ಇದು. ಸದ್ಯ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಎರಡು ಬೋಯಿಂಗ್ 747-200ಬಿ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು VC-25A ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. 1990ರಿಂದ ಇವೆರಡು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಮೂರು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ವಿಶ್ವದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಿವೆ. ಈ ವಿಮಾನಗಳು ಈಗ ಹಳತಾಗಿದ್ದು, ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.ವಿವೇಕ್ ತೋಂಟದಾರ್ಯ ಲೇಖನ: ವೆಚ್ಚವೋ, ಹೂಡಿಕೆಯೋ? ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ. <h2>ಹೊಸ ವಿಮಾನ ಏಕೆ?</h2><p>ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಈಗಿರುವ ವಿಮಾನಗಳು 35 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಳೆಯವು. ಅವುಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಹಳೆಯದಾಗಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸವಾಲುಗಳೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹೊಸ ವಿಮಾನದ ಅಗತ್ಯ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಈ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಮತ್ತು ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.</p><p>ಕೆಲವು ದೇಶಗಳ ನಾಯಕರು ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ವಿಮಾನಗಳು ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ವಿಮಾನಗಳಿಗಿಂತ ಹೊಸದಾಗಿ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><h2>ಬೋಯಿಂಗ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಏನಾಯಿತು?</h2><p>2018ರಲ್ಲಿ ಬೋಯಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಎರಡು ಹೊಸ ವಿಸಿ-25ಬಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕೋವಿಡ್ ಬಳಿಕದ ಸರಬರಾಜು ಸರಪಳಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ತಾಂತ್ರಿಕ ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿದ ವೆಚ್ಚಗಳಿಂದ ಯೋಜನೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ವಿಮಾನಗಳು ಇನ್ನೂ ಸಿದ್ಧವಾಗದ ಕಾರಣ, ಅಮೆರಿಕ ಮಧ್ಯಂತರ ಪರಿಹಾರದ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿತ್ತು.</p><h2>ಕತಾರ್ ವಿಮಾನ ನೀಡಿದ್ದು ಏಕೆ?</h2><p>ಕತಾರ್ ಸರ್ಕಾರ ಬೋಯಿಂಗ್ 747-8 ವಿಮಾನವನ್ನು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ವಾಯುಪಡೆಯು ಇದನ್ನು ‘ಬ್ರಿಜ್ ಪ್ಲೇನ್’ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಬೋಯಿಂಗ್ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಹೊಸ ವಿಮಾನಗಳು ಸಿದ್ಧವಾಗುವವರೆಗೆ ಈ ವಿಮಾನ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಒನ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ.</p><p>ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಮುಖ ಮಿತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕತಾರ್ ಕೂಡ ಒಂದು. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸೇನಾ ನೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಅಲ್ ಉದೈದ್ ವಾಯುನೆಲೆ ಕತಾರ್ನಲ್ಲಿದೆ.</p>.ಯುಎಇ ಮೇಲೆ ಎಲ್ ನಿನೊ ಪ್ರಭಾವ: ಅನಿವಾಸಿಗಳು ತಿಳಿಯಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಗತಿಗಳು. <h2>ಹೊಸ ವಿಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?</h2><p>ಮೇರಿಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ರೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಕತಾರ್ ನೀಡಿದ ಹೊಸ ವಿಮಾನವನ್ನು ಟ್ರಂಪ್ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಹೊಸ ವಿಮಾನದ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು.</p><p>‘ಇವೇ ಅಮೆರಿಕದ ಬಣ್ಣಗಳು - ಕೆಂಪು, ಬಿಳಿ ಮತ್ತು ನೀಲಿ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಹಳೆಯ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಒನ್ ವಿಮಾನದ ಬಣ್ಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ‘ತಿಳಿ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣವೂ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟವೇ. ಆದರೆ ಈಗ ಬದಲಾವಣೆಯ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಸದ್ಯ ಇರುವ ಬೋಯಿಂಗ್ 747 ವಿಮಾನಗಳಿಗಿಂತ ಕತಾರ್ ನೀಡಿರುವ ಬೋಯಿಂಗ್ 747-8 ವಿಮಾನದ ಗಾತ್ರ ದೊಡ್ದದು.</p><p>ಅದರಿಂದ, ವಿಮಾನವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು, ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲು ಇದ್ದ ಹ್ಯಾಂಗರ್ (ವಿಮಾನ ನಿಲುಗಡೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಟ್ಟಡ) ಸಾಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಈ ಹೊಸ ವಿಮಾನಕ್ಕೆ ಹೊಂದುವಂತೆ ಹೊಸ ಹ್ಯಾಂಗರ್ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ಇದು ಯಾರೂ ನೋಡಿರದ ಐಷಾರಾಮಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹಾರುವ ಶ್ವೇತಭವನ’ ಎಂದು ಹೊಸ ವಿಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಬೋಯಿಂಗ್ ಯೋಜನೆಯ ವಿಳಂಬದಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕತಾರ್ ವಿಮಾನ ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೆರವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p><p>ಜುಲೈ 4ರ ಅಮೆರಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಮಾನವು F-22 ಮತ್ತು F-35 ಯುದ್ಧವಿಮಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><h2>ಹೊಸ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿವೆ?</h2><p>ಬೋಯಿಂಗ್ 747-8 ವಿಮಾನವನ್ನು ಐಷಾರಾಮಿ ಬಳಕೆಗೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವಿಮಾನವಾಗಿದೆ.</p><p>ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅದರ ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ:</p><ul><li><p>ಚರ್ಮದ ಆಸನಗಳು</p></li><li><p>ಕಂದು ಮತ್ತು ಬಂಗಾರದ ಬಣ್ಣದ ಅಲಂಕಾರ</p></li><li><p>ನಾಲ್ಕು ವಿಶೇಷ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕುರ್ಚಿಗಳಿರುವ ಸಭಾಂಗಣ</p></li><li><p>ದೂರದರ್ಶನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ</p></li><li><p>ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ಥಳ</p></li><li><p>ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯ</p></li><li><p>ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಭಾಗಗಳು ಇರಲಿವೆ.</p></li></ul><p>ವಿಮಾನದ ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನೂ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಳದಲ್ಲಿ ಈಜುತ್ತಿರುವ ಬಾತುಕೋಳಿಯ ಚಿತ್ರವಿರುವ ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.NRI ಹೂಡಿಕೆದಾರರೇ ಗಮನಿಸಿ: ವಿದೇಶಿ ಹಣ ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಆರ್ಬಿಐನಿಂದ ಹೊಸ ಕ್ರಮ. <h2>ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಒನ್ ಅನ್ನು 'ಹಾರುವ ಶ್ವೇತಭವನ' ಎಂದು ಯಾಕೆ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ?</h2><p>ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಒನ್ ಕೇವಲ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ವಿಮಾನವಲ್ಲ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವಿಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು. ಸೇನಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಭದ್ರತಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಇದು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಇದನ್ನು 'ಹಾರುವ ಶ್ವೇತಭವನ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.</p><h2>ಈ ವಿಮಾನದ ವೆಚ್ಚ ಎಷ್ಟು?</h2><p>ಉದ್ಯಮ ತಜ್ಞರ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಹೊಸ ವಿಮಾನದ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 200 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (₹1,886.6 ಕೋಟಿ) . ಆದರೆ ಅದು ವಿಮಾನದ ಮೂಲ ಮೌಲ್ಯ ಮಾತ್ರ. ಅದನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಬಳಕೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿಸಲು ವ್ಯಾಪಕ ಭದ್ರತಾ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ವಾಯುಪಡೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಹಿಂದೆ ಸಂಸತ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 400 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ವರೆಗೆ (ಸುಮಾರು ₹3,773 ಕೋಟಿ) ವೆಚ್ಚವಾಗಬಹುದು.</p><p>ಅಂದರೆ, ವಿಮಾನದ ಮೂಲ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಅದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಳ ವೆಚ್ಚವೇ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.</p><h2>ಭದ್ರತಾ ಆತಂಕಗಳೇನು?</h2><p>ವಿಮಾನವನ್ನು ಮೂಲತಃ ನಾಗರಿಕ ಬಳಕೆಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಬಳಕೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವಿಮಾನವನ್ನಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಿಸಲು:</p><ul><li><p>ಕ್ಷಿಪಣಿ ನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ</p></li><li><p>ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಂವಹನ ಜಾಲ</p></li><li><p>ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ</p></li><li><p>ಅಣುಸ್ಫೋಟ ನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.</p></li></ul><p>‘ಯಾವುದೇ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನವನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಬಳಕೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮರುವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲು ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಭದ್ರತಾ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಳು ಅಗತ್ಯ.’ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ವಾಯುಪಡೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಟ್ರಾಯ್ ಮೈಂಕ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಿದೆ. </p>.ಅಮೆರಿಕ–ಇರಾನ್ ಒಪ್ಪಂದದ ಹಿಂದಿನ ನಾಟಕೀಯ ಕ್ಷಣಗಳು: ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನಡೆದ ಹಗ್ಗಜಗ್ಗಾಟ. <h2>ವಿವಾದ ಏನು?</h2><p>ವಿವಾದವು ಹೊಸ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಒನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ. ಹಳೆಯ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಎರಡೂ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿವೆ.</p><p>ವಿದೇಶಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಇಷ್ಟು ಮೌಲ್ಯದ ವಿಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವುದು ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ವಿಮರ್ಶಕರ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂತಹ ಉಡುಗೊರೆಗಳು ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಮೂಲತಃ ನಾಗರಿಕ ಬಳಕೆಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ವಿಮಾನವನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಸೇವೆಗೆ ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ಅಗತ್ಯ ಭದ್ರತಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಆತಂಕಗಳನ್ನೂ ಕೆಲವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಕತಾರ್ನಂತಹ ವಿದೇಶಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಂದಿರುವ ದುಬಾರಿ ಉಡುಗೊರೆಯು ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಸಂಘರ್ಷದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಬಹುದು ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಟ್ರಂಪ್ ಈ ಆತಂಕಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದು, ಬೋಯಿಂಗ್ ಯೋಜನೆಯ ವಿಳಂಬದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರಿಹಾರ ಎಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><h2>ಈ ವಿಮಾನ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರದೇ?</h2><p>ಇಲ್ಲ. ಈ ವಿಮಾನ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದ ಬಳಿಕ ಇದು ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರದ ಆಸ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ವಾಯುಪಡೆಯೇ ನಡೆಸುತ್ತದೆ.</p><h2>ಹಳೆಯ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಒನ್ಗೆ ಏನಾಗಲಿದೆ?</h2><p>ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಮ್ಯಾನುಯೆಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ರನ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ಪ್ರಯಾಣವೇ ಹಳೆಯ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಒನ್ ನ ಕೊನೆಯ ಯೋಜಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಹಾರಾಟವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದರು. ‘ಒಳ್ಳೆಯ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಸೇವಕ’ ಎಂದು ಶ್ವೇತಭವನದ ಸಂವಹನ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸ್ಟೀವನ್ ಚೆಯುಂಗ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.‘ಯುಎಸ್ ಇಂಡೋ–ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಮಾಂಡ್’ನಿಂದ ‘ಇಂಡೋ’ ಪದ ಕೈಬಿಟ್ಟ ಅಮೆರಿಕ. <h2>ಹಳೆಯ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲಾಗುವುದು?</h2><p>ಹಳೆಯ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಒನ್ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಮ್ಯೂಸಿಯಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಈ ವಿಮಾನಗಳು ಅಮೆರಿಕದ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ವಾಯುಯಾನ ಇತಿಹಾಸದ ಭಾಗವಾಗಿ ಉಳಿಯಲಿವೆ.</p><h2><em>ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳು</em></h2><ul><li><p>ವಿಮಾನ: ಬೋಯಿಂಗ್ 747-8</p></li><li><p>ಅಂದಾಜು ಮೌಲ್ಯ: ಸುಮಾರು 200 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್</p></li><li><p>ಅಂದಾಜು ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ವೆಚ್ಚ: ಸುಮಾರು 400 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ವರೆಗೆ</p></li><li><p>ಪ್ರಸ್ತುತ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಒನ್: 1990ರಿಂದ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರುವ VC-25A ವಿಮಾನಗಳು</p></li></ul><p> ಕತಾರ್ ನೀಡಿರುವ ಬೋಯಿಂಗ್ 747-8 ವಿಮಾನವು ಬೋಯಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯ ವಿಳಂಬಗೊಂಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ವಿಮಾನ ಯೋಜನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ಮಧ್ಯಂತರ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಒನ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ.</p><p>ಆದರೆ ಅದರ ಬಳಕೆ ಆರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲು ಭದ್ರತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ, ವಿಮಾನದ ವೆಚ್ಚ, ಭದ್ರತಾ ಅಗತ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಉಡುಗೊರೆ ಎಂಬ ಅಂಶಗಳು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.</p><p><em><strong>ಆಧಾರ: ಬಿಬಿಸಿ, ರಾಯಿಟರ್ಸ್, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಪೋಸ್ಟ್, ರಾಯಿಟರ್ಸ್, ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಪ್ರೆಸ್, ಎಎಫ್ಪಿ ಹಾಗೂ ಪಿಟಿಐ</strong></em></p>.ಒಂದು ಗುರಿ, ಭಿನ್ನ ಮಾರ್ಗ: ಅಮೆರಿಕ, ಚೀನಾದ ಎ.ಐ ಓಟದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವವರು ಯಾರು?.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>