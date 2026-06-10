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ರಹಾ–ವೀರ್ ಯೋಜನೆ: ಅಪಘಾತ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರೆ ₹25,000 ಬಹುಮಾನ
ರಹಾ–ವೀರ್ ಯೋಜನೆ: ಅಪಘಾತ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರೆ ₹25,000 ಬಹುಮಾನ
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್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published 10 ಜೂನ್ 2026, 5:15 IST
Last Updated 10 ಜೂನ್ 2026, 5:15 IST
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ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಗಳಿಂದಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದ ತಕ್ಷಣದ ಮೊದಲ ಒಂದು ಗಂಟೆ (ಗೋಲ್ಡನ್ ಅವರ್) ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಸಣ್ಣ ಸಹಾಯವೂ ಒಬ್ಬರ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸಬಲ್ಲದು. ಇದನ್ನು ಮನಗಂಡಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ನಿರ್ಭೀತರಾಗಿ ಅಪಘಾತ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ನೆರವಿಗೆ ಧಾವಿಸುವಂತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ರಹಾ–ವೀರ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದೆ.
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ರಹಾ–ವೀರ್ ಯೋಜನೆ: ಅಪಘಾತ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರೆ ₹25,000 ಬಹುಮಾನ

ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಅವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ನೆರವು ನೀಡುವ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಹಾ–ವೀರ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ₹25,000 ಬಹುಮಾನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು
ಗೋಲ್ಡನ್ ಅವರ್‌ನ ಮಹತ್ವ
ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದ ಮೊದಲ ಒಂದು ಗಂಟೆಯನ್ನು ಗೋಲ್ಡನ್ ಅವರ್ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ದೊರೆತರೆ ಜೀವಹಾನಿ ಮತ್ತು ಅಂಗವೈಕಲ್ಯದ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಯೋಜನೆಯ ಬಹುಮಾನದ ವಿವರ
ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗಾಯಾಳುಗಳಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಲುಪಿಸಿ ನೆರವಾಗುವ ರಹಾ-ವೀರ್‌ಗಳಿಗೆ ₹25,000 ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಹಾಗೂ ಪ್ರಶಂಸಾ ಪತ್ರವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಕಾನೂನು ರಕ್ಷಣೆಯ ಭರವಸೆ
ಸಹಾಯ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಿವಿಲ್ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾನೂನಿನ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಭಯಮುಕ್ತವಾಗಿ ಅಪಘಾತ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ನೆರವಿಗೆ ಬರಬಹುದು.
ಪಾರದರ್ಶಕ ಮತ್ತು ಸುಲಭ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
ಸಾಕ್ಷಿ ನುಡಿಯಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದವರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಗೋಪ್ಯವಾಗಿಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಅಥವಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಯಾವುದೇ ಬಲವಂತವಿಲ್ಲದೆ ಅಪಘಾತದ ದೃಢೀಕರಣ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಯೋಜನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ
ಅಪಘಾತದ ನಂತರ ಜನರಲ್ಲಿರುವ ಪೊಲೀಸ್ ಕಿರಿಕಿರಿ, ಕೋರ್ಟ್ ಅಲೆದಾಟದ ಭಯವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಮಾನವೀಯತೆ ಮತ್ತು ಜೀವ ರಕ್ಷಣೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
₹25,000
ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತ
ಶೇ 3
ಜಿಡಿಪಿ ನಷ್ಟದ ಪ್ರಮಾಣ
5 ಬಾರಿ
ವರ್ಷದ ಗರಿಷ್ಠ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆವ ಮಿತಿ
ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ
ಯಾರು ರಹಾ-ವೀರ್ ಆಗಬಹುದು?:
ರಹಾ-ವೀರ್ ಆಗಲು ಯಾವುದೇ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತರಬೇತಿ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ಉಪಕರಣಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಗಾಯಗೊಂಡವರನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಲುಪಿಸಿದರೆ ಸಾಕು.
ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಏನು ಮಾಡಬಾರದು?
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