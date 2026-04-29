<p>2026ರ ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿಯ 40ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದವು . ಈ ಪಂದ್ಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ತಂಡದ ನಾಯಕ ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್ ಇ–ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೊ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ.</p><p>ಭಾರತದಲ್ಲಿ 2019ರಿಂದ ಇ-ಸಿಗರೇಟ್ ಮತ್ತು ವೇಪ್ಗಳ ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆಯೂ ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್, ವೇಪರ್ ಸೇದಿರುವುದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಈ ಹಿಂದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದ ಸೌಗತ ರಾಯ್, ಟಿಎಂಸಿಯ ಸಂಸದ ಕೀರ್ತಿ ಆಜಾದ್, ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದ ಅನುರಾಗ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಇ–ಸಿಗರೇಟ್ ಬಳಸಿರುವ ಆರೋಪಗಳಿದ್ದವು. ಇದೀಗ ಈ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಯ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಂತೆ ಆಟಗಾರರು ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಅಥವಾ ಡಗೌಟ್ನಲ್ಲಿ ತಂಬಾಕು ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ.</p><p><strong>ಏನಿದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಗರೇಟು ?</strong></p><p>ಇದೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾಲಿತ ಯಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಅದರ ಒಳಗಿನ ದ್ರಾವಣ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದಾಗ, ದ್ರಾವಣ ಹಬೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಪಡುತ್ತದೆ. ಯಂತ್ರದೊಳಗಿನ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಇ-ದ್ರಾವಣ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇ-ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ನಿಕೋಟಿನ್ ಜೊತೆ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯವನ್ನೂ ಸೇರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p><p>ಇದು ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ದ್ರಾವಣ ಬಿಸಿಯಾಗಿಸಿದಾಗ ಸುಗಂಧಯುಕ್ತ ಹೊಗೆ ಮತ್ತು ನಿಕೋಟಿನ್ಯುಕ್ತ ಹೊಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ವ್ಯಸನಿಗಳಿಗೆ ಚಟವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇ-ಸಿಗರೇಟ್ಗಳನ್ನು ವೇಪ್ಸ್, ವೇಪ್ ಪೆನ್, ಹುಕ್ಕ ಪೆನ್, ಇ-ಸಿಗಾರ್, ಇ- ಪೈಪ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.</p><p><strong>ಇದರ ಉದಯ..</strong></p><p>2003ರಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಹಾನ್ಲಿಕ್ ಎಂಬ ಫಾರ್ಮಸಿಸ್ಟ್ (ಔಷಧಿ ವಿಜ್ಞಾನಿ) ಕಂಪನಿಯು ಇ-ಸಿಗರೇಟನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. 2004 ರಿಂದ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಇದರ ಲಭ್ಯತೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ಇ-ಸಿಗರೇಟುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಚೀನಾ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ಶೇ 90ರಷ್ಟು ಉತ್ಪಾದನೆ ಚೀನಾ ದೇಶವೊಂದರಲ್ಲಿಯೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇ-ಸಿಗರೇಟಿನ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆದಾರರು ಅಮೇರಿಕ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಡ್ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ಇದರ ಮಾರಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.</p><p><strong>ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷೇಧ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ</strong></p><p>ಇ-ಸಿಗರೇಟನ್ನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು 2019ರಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂದು ನಿಕೋಟಿನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಇ-ಸಿಗರೇಟುಗಳು ಕೂಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇಂದಿಗೂ ಆಕ್ರಮವಾಗಿ ಇ–ಸಿಗರೇಟ್ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳ ಆಕ್ರಮ ಸಾಗಾಣಿಕೆಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ₹35 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ 1,026 ಬಂಡಲ್ ವಿದೇಶಿ ಇ–ಸಿಗರೇಟ್ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. </p><p><strong>16,000 ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಫ್ಲೇವರ್ ಲಭ್ಯ</strong></p><p>ಇ-ಸಿಗರೇಟಿನಲ್ಲಿ ಯುವಕರು ಇಷ್ಟಪಡುವಂತಹ ಬಬಲ್ಗಮ್, ಕಾಟನ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ, ಚೆರ್ರಿ, ಮಿಂಟ್, ವೆನಿಲಾದಂತಹ ಸುಮಾರು 16,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಫ್ಲೇವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮಕ್ಕಳು ಇಷ್ಟಪಡುವಂತಹ ಕ್ಯಾಂಡಿ ರೂಪದಲ್ಲೂ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ವಿಶ್ವದೆಲ್ಲೆಡೆ ಸುಮಾರು 500ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳ ಇ-ಸಿಗರೇಟ್ ಲಭ್ಯ ಇವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಆಕ್ರಮವಾಗಿ 36 ಬಗೆಯ ಇ–ಸಿಗರೇಟ್ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿವೆ.</p><p><strong>ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮಗಳು </strong></p><p>ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಂದ ಬಾಯಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಗಂಟಲಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಹೃದಯಾಘಾತ ಮುಂತಾದ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ರೋಗಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮೆದುಳಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕುಂಠಿತ ಹಾಗೂ ತೀವ್ರ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವೈದ್ಯರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>