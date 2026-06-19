ಕಾಡು ಜನರ ಕಾಡುವ ಕುಡುಗೋಲು ಕಾಯಿಲೆ: ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣ, ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಹೇಗೆ?

ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನಿಮಿಯಾ ಒಂದು ಗಂಭೀರ ಅನುವಂಶೀಯ ರಕ್ತಹೀನತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಿಯ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಜೂನ್ 19 ರಂದು ವಿಶ್ವ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನಿಮಿಯಾ (ಕುಡುಗೋಲು ಕೋಶ ರೋಗ) ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ (ಡಬ್ಲುಎಚ್ಒ) ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 3 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳು ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಕಾಯಿಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಜನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದರ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
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