ಶುಕ್ರವಾರ, 19 ಜೂನ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homeexplainerdigest

ಕಾಡು ಜನರ ಕಾಡುವ ಕುಡುಗೋಲು ಕಾಯಿಲೆ: ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣ, ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಹೇಗೆ?

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 19 ಜೂನ್ 2026, 7:09 IST
Last Updated : 19 ಜೂನ್ 2026, 7:09 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಜೂನ್ 19 ರಂದು ವಿಶ್ವ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನಿಮಿಯಾ (ಕುಡುಗೋಲು ಕೋಶ ರೋಗ) ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ (ಡಬ್ಲುಎಚ್‌ಒ) ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 3 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳು ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಕಾಯಿಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಜನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದರ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿ – ಪೂರ್ಣ ವಿವರಣೆಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಾರಾಂಶ

ಕಾಡು ಜನರ ಕಾಡುವ ಕುಡುಗೋಲು ಕಾಯಿಲೆ: ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣ, ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಹೇಗೆ?

ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನಿಮಿಯಾ ಒಂದು ಗಂಭೀರ ಅನುವಂಶೀಯ ರಕ್ತಹೀನತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಿಯ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು
ಕಾಯಿಲೆಯ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಣಗಳು
ಕೆಂಪು ರಕ್ತಕಣಗಳು ಕುಡುಗೋಲಿನ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುವುದರಿಂದ ರಕ್ತಹೀನತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಅತೀವ ನೋವು ಮತ್ತು ಅಂಗಾಂಗ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಅನುವಂಶೀಯ ಜೀನ್ ಪ್ರಭಾವ
ತಂದೆ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಇಬ್ಬರಲ್ಲೂ ರೋಗಗ್ರಸ್ತ ಜೀನ್‌ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ; ಆದ್ದರಿಂದ ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನ ತಪಾಸಣೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ತಪ್ಪುಕಲ್ಪನೆಗಳ ನಿವಾರಣೆ
ಇದು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗವಲ್ಲ; ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಶ, ಊಟ ಅಥವಾ ಸಹಬಾಳ್ವೆಯಿಂದ ಹರಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೊಸ ಉಪಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿರ್ಮೂಲನ ಮಿಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ರಕ್ತ ಪೂರೈಕೆ, ಪಿಂಚಣಿ, ಪ್ರಯಾಣ ದರದಲ್ಲಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಯುರಿಯಾ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಚಂದನ ಜಾರಿ
ಮೈಸೂರು, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಮತ್ತು ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ 2024ರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
3 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಜನಿಸುವ ಮಕ್ಕಳು
120 ದಿನ
ಕೆಂಪು ರಕ್ತಕಣಗಳ ಸಹಜ ಜೀವಿತಾವಧಿ
10 ರಿಂದ 12 ದಿನಗಳು
ರೋಗಿಗ್ರಸ್ತ ಕೆಂಪು ರಕ್ತಕಣಗಳ ಜೀವಿತಾವಧಿ
ಶೇ 50
ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ರಿಯಾಯಿತಿ
ಜೂನ್ 19
ವಿಶ್ವ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ದಿನ
ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಸಿಕಲ್‌ ಸೆಲ್‌ ಅನಿಮಿಯಾ ನಿರ್ಮೂಲನೆ | 3 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ‘ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಚಂದನ’

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಸಿಕಲ್‌ ಸೆಲ್‌ ಅನಿಮಿಯಾ ನಿರ್ಮೂಲನೆ | 3 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ‘ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಚಂದನ’
ಸಿಕಲ್‌ ಸೆಲ್‌ ಅನಿಮಿಯಾ ನಿರ್ಮೂಲನೆ | 3 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ‘ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಚಂದನ’
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಸಿಕಲ್‌ ಸೆಲ್‌ ಅನಿಮಿಯಾ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು: ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ 36 ಪ್ರಕರಣ ದೃಢ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಸಿಕಲ್‌ ಸೆಲ್‌ ಅನಿಮಿಯಾ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು: ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ 36 ಪ್ರಕರಣ ದೃಢ
ಸಿಕಲ್‌ ಸೆಲ್‌ ಅನಿಮಿಯಾ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು: ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ 36 ಪ್ರಕರಣ ದೃಢ
News Plus​​​​​​​Health Awareness

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT