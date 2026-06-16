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ನೀಟ್‌ ಅಕ್ರಮ ತಡೆಯಲು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ನಿರ್ಬಂಧ: ಈ ಆ್ಯಪ್ ಮೇಲೆ ಏಕೆ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣು?

ನೀಟ್‌ ಅಕ್ರಮ ತಡೆಯಲು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ನಿರ್ಬಂಧ: ಈ ಆ್ಯಪ್ ಮೇಲೆ ಏಕೆ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣು?

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್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published 16 ಜೂನ್ 2026, 10:17 IST
Last Updated 16 ಜೂನ್ 2026, 10:17 IST
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ನೀಟ್‌ ಅಕ್ರಮ ತಡೆಯಲು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ನಿರ್ಬಂಧ: ಈ ಆ್ಯಪ್ ಮೇಲೆ ಏಕೆ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣು?

ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
ನೀಟ್‌ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಆ್ಯಪ್ ಮೇಲೆ ಜೂನ್ 22ರವರೆಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು
ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್‌ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನಿಷೇಧ
ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಜೂನ್ 22ರವರೆಗೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಂಚನೆಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ತಂತ್ರ
ವಂಚಕರು ಹಳೆಯ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ತಾವು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಮುನ್ನವೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಸೋರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ನಂಬಿಸಿ ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ನಿರ್ಬಂಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ತಾಂತ್ರಿಕತೆ
ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮರೆಮಾಚುವ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಎಂಡ್-ಟು-ಎಂಡ್ ಎನ್‌ಕ್ರಿಪ್ಶನ್ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ವಂಚಕರಿಗೆ ಸುಲಭದ ದಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಸಂದೇಶ ಎಡಿಟಿಂಗ್‌ಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ
ವಂಚನೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಜೂನ್ 30ರವರೆಗೆ ಬಳಕೆದಾರರು ಕಳುಹಿಸಿದ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡದಂತೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ
ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಗಾಗಿ ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ವಾಯುಪಡೆಯ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ರವಾನೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ದೂರು ನೀಡಲು ವಿಶೇಷ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
ಜೂನ್ 22
ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ನಿಷೇಧದ ಅವಧಿ
ಜೂನ್ 30
ಮೆಸೇಜ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ನಿರ್ಬಂಧದ ಗಡುವು
ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ
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