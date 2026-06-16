ನೀಟ್‌ ಅಕ್ರಮ ತಡೆಯಲು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ನಿರ್ಬಂಧ: ಈ ಆ್ಯಪ್ ಮೇಲೆ ಏಕೆ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣು?

<p>ನೀಟ್–ಯುಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಜೂನ್ 21ರಂದು ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆಯಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹಲವು ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಜೂನ್ 22ರವರೆಗೆ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದೆ. </p><p>ನೀಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಿಬಿಎಸ್ಸಿ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಎಡವಟ್ಟುಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದವು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ(ಸಿಜೆಪಿ) ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪಕ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಯುವಜನರು ಭಾರಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ನಡುವೆಯೇ, ಕೇಂದ್ರ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವಾಲಯವು ನೀಟ್ ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ, ಜೂನ್ 30ರವರೆಗೆ ಬಳಕೆದಾರರು ಈಗಾಗಲೇ ಕಳುಹಿಸಿರುವ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. </p><p>ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಮಾಡುವ ಜಾಲಗಳು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ನಂತಹ ಆ್ಯಪ್ಗಳ ಮೂಲಕ, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುತ್ತವೆ. ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿನ ನೀಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನೆಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ರೀತಿಯ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಥೆ(ಎನ್ಟಿಎ) ಹೇಳಿದೆ. </p><p>ನೀಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಸಿಬಿಐ ಬಂಧಿಸಿದೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ರವಾನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಮದು ಪಿಟಿಐ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. </p><p>ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಶಯಾಸ್ಪದ ಘಟನೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ವರದಿ ಮಾಡಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಒಂದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವಾಲಯವು ತಿಳಿಸಿದೆ. </p><p><strong>ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಮೇಲೆ ಏಕೆ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣು?</strong></p><p>ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾಯ್ದೆ 2000ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 69ಎ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 22ರವರೆಗೆ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದೆ. </p><p>ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಒಂದು ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸಿದೆ. </p><p>ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಥೆ(ಎನ್ಟಿಎ) ಮತ್ತು ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯದ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳ ತುರ್ತು ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವಾಲಯವು ಜೂನ್ 22ರವರೆಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿದೆ. ಮರು-ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅದರ ತಕ್ಷಣ, ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.</p><p>ಈ ಹಿಂದೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಹಿಂದೆ, ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನೆಲ್ಗಳ ಕೈವಾಡ ಇರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ನೀಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ವೇಳೆಯೂ ‘ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್ಡ್ ನೀಟ್’ ಮತ್ತು ‘ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮಾಫಿಯಾ’ ಹೆಸರಿನ ಚಾನೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ತನಿಖೆಯ ವೇಳೆ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿತ್ತು. </p><p><strong>ವಂಚನೆಗೂ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಬಳಕೆ</strong> </p><p>ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ವಂಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲೂ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದದ್ದು ತನಿಖೆಯ ವೇಳೆ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿದೆ. </p><p>ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನೆಲ್ ಅಡ್ಮಿನ್ಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಮೊದಲು ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ನಂತರ, ಪರೀಕ್ಷೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಹಳೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ, ಅದರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಡೆದ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಸಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಪಿಡಿಎಫ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿದರೂ ಅದರ ಹಳೆಯ ಟೈಮ್ಸ್ಟಾಂಪ್ ತೋರಿಸುವುದರಿಂದ, ‘ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೊದಲೇ ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆವು’ ಎಂದು ವಂಚಕರು ಸುಳ್ಳು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ ನಂಬಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಮುಂದಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಪೋಷಕರಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ತನಿಖೆಯ ವೇಳೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಇದೀಗ ಜೂನ್ 30ರವರೆಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. </p><p><strong>ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನೇ ಏಕೆ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು?</strong> </p><p>ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ನಂತಹ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ನ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿನ್ಯಾಸವೇ ವಂಚಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. </p><p>ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಮರೆಮಾಚಿ ಕೇವಲ ಯೂಸರ್ನೇಮ್ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ವಂಚಕರ ಗುರುತು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇದರ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಚಾನೆಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. </p><p>ಅದರೊಂದಿಗೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಎಂಡ್-ಟು-ಎಂಡ್ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಶನ್ ಆಯ್ಕೆಯಿದೆ. ಆದರೆ,ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಾನೆಲ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಆಯ್ಕೆಯಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಇದು ವಂಚಕರಿಗೆ ಸುಲಭದ ದಾರಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>