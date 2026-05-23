ಚೀನಾಗೆ ಟ್ರಂಪ್, ಭಾರತಕ್ಕೆ ರೂಬಿಯೊ ಭೇಟಿ: ದೊಡ್ಡಣ್ಣನ ಮಾಸ್ಟರ್‌ ಪ್ಲಾನ್‌ ಏನು ?

<p>ಒಂದು ಕಡೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಮುಂದುವರಿದಿದೆ, ಜಗತ್ತಿನ ಹಲವು ಕಡೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿತ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ನಾಯಕರು ಮಾತ್ರ ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದ ದೇಶಗಳ ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದು, ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾತುಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಚೀನಾಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಅಲ್ಲಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಷಿ ಜಿನ್ಪಿಂಗ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಅದಾಗಿ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾರ್ಕೊ ರೂಬಿಯೊ ಅವರು ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ವಿಶ್ವದ ದೊಡ್ಡಣ್ಣನ ನಡೆಯು ಜಗತ್ತು ಈಗ ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದ ಪ್ರಬಲ ದೇಶಗಳಾದ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ಕಡೆಗೆ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.</p><p>ಅದರಲ್ಲೂ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಚೀನಾ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಜಗತ್ತು ಕುತೂಹಲ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡಿತ್ತು. ಅಮೆರಿಕದ ಪರ್ಯಾಯ ಶಕ್ತಿ ಎಂದೇ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಚ್ಚರಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲೂ ಜಗತ್ತಿನ ಬಹುಪಾಲು ದೇಶಗಳು ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಸಂಘರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವಾಗ ವಿಶ್ವದ ಎರಡು ಬೃಹತ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳ ನಾಯಕರ ಭೇಟಿಯು ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು.</p><p>ಟ್ರಂಪ್ ಭೇಟಿಯ ವೇಳೆ ಅವರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬೀಜಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮಿಲಿಟರಿ ಗೌರವ ವಂದನೆ, ಕೈಬೀಸುವ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಲುಗಳು, ಭಾರಿ ಭದ್ರತೆಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ ಸಮಾರಂಭ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಔತಣಕೂಟ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದಲ್ಲದೆ, ಟ್ರಂಪ್–ಜಿನ್ಪಿಂಗ್ ಅವರ ಭೇಟಿಯು ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕಿಂತ, ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಹೇಳಿದಂತಿತ್ತು. </p><p>ಇದೇ ವೇಳೆ ಜಿನ್ಪಿಂಗ್ ಅವರು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಾಯಕ. ನಾವಿಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಅದ್ಭುತ ಭವಿಷ್ಯ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದು, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಳವಳ ಉಂಟು ಮಾಡಿತ್ತು. </p><p>ಈ ವೇಳೆಯೇ ಅಮೆರಿಕದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾರ್ಕೊ ರೂಬಿಯೊ ಅವರು ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಭೇಟಿಗಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದು, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕ್ವಾಡ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಈ ವೇಳೆ ಏಷ್ಯಾದ ಮೇಲಿನ ಟ್ರಂಪ್ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಲುವನ್ನು ವಿವರಿಸಬೇಕಾದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯು ರೂಬಿಯೊ ಮೇಲಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುಂಕ ಸೇರಿದಂತೆ, ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಕೆಲವು ಉಪಕ್ರಮಗಳು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತ್ತು. ಭಾರತ–ಪಾಕ್ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು, ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲೂ ಪಾಕ್ ನಾಯಕರ ಪರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ನಂತರ ಚೀನಾಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಘಟನೆಗಳು ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಂತಾಗಿದ್ದು, ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಗೊಳಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ರೂಬಿಯೊ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ.</p><p>ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮೋದಿಯನ್ನು ಸ್ನೇಹಿತ ಎಂದಿದ್ದ ಟ್ರಂಪ್ಗೆ ಈಗ ಜಿನ್ಪಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಸ್ನೇಹ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾ ದೇಶಗಳ ಮೇಲಿನ ಟ್ರಂಪ್ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಲುವು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವುದರ ಲಕ್ಷಣ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. </p><p><strong>ಆಧಾರ: ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್</strong></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>