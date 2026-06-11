ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
ಅಮೆರಿಕದ ಕಠಿಣ ವಲಸೆ ನೀತಿಯಿಂದಾಗಿ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತೊಂದರೆಗೀಡಾಗಿದ್ದು, ಜಾಗತಿಕ ಕ್ರೀಡಾ ಹಬ್ಬವು ರಾಜಕೀಯ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಸುಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಹಬ್ಬವು ಗುರುವಾರ (ಜೂನ್ –11) ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಸರ್ಕಾರದ ಕಠಿಣ ವಲಸೆ ನೀತಿಗಳು ಆಟಗಾರರು, ರೆಫ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿವೆ. ಜಾಗತಿಕ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಬೇಕಿದ್ದ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವು ಈಗ 'ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಮತ್ತು ನಿರ್ಬಂಧಗಳ' ಸುಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದೆ.
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