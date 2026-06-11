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ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ‘ರೆಡ್ ಕಾರ್ಡ್’: ಅಮೆರಿಕ ವಲಸೆ ನೀತಿಯೇ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 11 ಜೂನ್ 2026, 6:40 IST
Last Updated : 11 ಜೂನ್ 2026, 6:40 IST
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ಜಾಗತಿಕ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್ ಹಬ್ಬವು ಗುರುವಾರ (ಜೂನ್‌ –11) ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಸರ್ಕಾರದ ಕಠಿಣ ವಲಸೆ ನೀತಿಗಳು ಆಟಗಾರರು, ರೆಫ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿವೆ. ಜಾಗತಿಕ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಬೇಕಿದ್ದ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವು ಈಗ 'ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಮತ್ತು ನಿರ್ಬಂಧಗಳ' ಸುಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದೆ.
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ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ‘ರೆಡ್ ಕಾರ್ಡ್’: ಅಮೆರಿಕ ವಲಸೆ ನೀತಿಯೇ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ

ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
ಅಮೆರಿಕದ ಕಠಿಣ ವಲಸೆ ನೀತಿಯಿಂದಾಗಿ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತೊಂದರೆಗೀಡಾಗಿದ್ದು, ಜಾಗತಿಕ ಕ್ರೀಡಾ ಹಬ್ಬವು ರಾಜಕೀಯ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಸುಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು
ವಲಸೆ ನೀತಿಯಿಂದ ಆತಂಕ
ಅಮೆರಿಕದ ಕಠಿಣ ವಲಸೆ ಕಾನೂನುಗಳು ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರು, ರೆಫ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಭೀತಿ ಉಂಟುಮಾಡಿವೆ, ಇದು ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಭ್ರಮದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ.
ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ವಲಸೆ ಮತ್ತು ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಜಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ICE) ವ್ಯಾಪಕ ಬಂಧನಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ಮತ್ತು ವಲಸಿಗರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸುತ್ತಿರುವುದು ತೀವ್ರ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.
ವೀಸಾ ನಿರಾಕರಣೆ ಸಮಸ್ಯೆ
39 ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯಾಣ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ವೀಸಾ ಸಿಗದೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗಿದೆ.
ಫಿಫಾದ ದ್ವಂದ್ವ ನಿಲುವು
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುರಕ್ಷಿತ ವಾತಾವರಣ ಕಲ್ಪಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದ ಫಿಫಾ, ಟ್ರಂಪ್ ಅವರಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿರುವುದು ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ವೀಸಾ ನೀತಿಯ ಕುರಿತು ಮೌನವಹಿಸಿರುವುದು ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ತಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ತೊಡಕು
ಇರಾನ್ ತಂಡದ ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಥಳಾಂತರ, ಸೋಮಾಲಿಯಾದ ರೆಫ್ರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ನಿರಾಕರಣೆ ಮತ್ತು ಇರಾಕ್ ತಂಡದ ತಪಾಸಣೆಯಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಕ್ರೀಡಾ ಸಮಗ್ರತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತಂದಿವೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
1,67,000
ಬಂಧನಕ್ಕೊಳಗಾದ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆ
39
ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯಾಣ ನಿರ್ಬಂಧ
2025ರ ಜನವರಿಯಿಂದ 2026ರ ಮಾರ್ಚ್
ಬಂಧನಗಳ ಅವಧಿ
ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ
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