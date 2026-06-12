‘ತೈಲ ಕೋಟೆ’ ಖಾರ್ಗ್ ದ್ವೀಪದ ಮೇಲೆ ಟ್ರಂಪ್ ಕಣ್ಣು: ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಿಡಿ

ಇರಾನ್ನ ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧಿಸುವುದು ಮತ್ತು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಮೂಲವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವುದು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಇರಾನ್ನ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ರಫ್ತಿನ ಶೇ 90ರಷ್ಟು ಭಾಗ ಇದೇ ದ್ವೀಪದ ಮೂಲಕ ಸಾಗುತ್ತದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಆ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಜೀವನಾಡಿಯಾಗಿದೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದ ಭೂಸೇನೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ತನ್ನ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಅಮೆರಿಕದ ಪಡೆಗಳು ದಾಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗುವ ಅಪಾಯವಿದೆ.
ಈ ಕ್ರಮದಿಂದ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಪ್ರತೀಕಾರವಾಗಿ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ತೈಲ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಳಿಸಬಹುದು.
ಇರಾನ್ ತನ್ನ ಮಿಲಿಟರಿ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅಮೆರಿಕದ ದಾಳಿಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
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