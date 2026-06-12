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‘ತೈಲ ಕೋಟೆ’ ಖಾರ್ಗ್ ದ್ವೀಪದ ಮೇಲೆ ಟ್ರಂಪ್ ಕಣ್ಣು: ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಿಡಿ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 12 ಜೂನ್ 2026, 7:12 IST
Last Updated : 12 ಜೂನ್ 2026, 7:12 IST
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‘ತೈಲ ಕೋಟೆ’ ಖಾರ್ಗ್ ದ್ವೀಪದ ಮೇಲೆ ಟ್ರಂಪ್ ಕಣ್ಣು: ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಿಡಿ

ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಇರಾನ್‌ನ ಪ್ರಮುಖ 'ಖಾರ್ಗ್' ತೈಲ ದ್ವೀಪವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು, ಇದು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಂಘರ್ಷದ ಭೀತಿ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ

ಖಾರ್ಗ್ ದ್ವೀಪವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶವೇನು?

ಇರಾನ್‌ನ ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧಿಸುವುದು ಮತ್ತು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಮೂಲವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವುದು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.

ಇರಾನ್‌ನ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಖಾರ್ಗ್ ದ್ವೀಪದ ಪಾತ್ರವೇನು?

ಇರಾನ್‌ನ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ರಫ್ತಿನ ಶೇ 90ರಷ್ಟು ಭಾಗ ಇದೇ ದ್ವೀಪದ ಮೂಲಕ ಸಾಗುತ್ತದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಆ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಜೀವನಾಡಿಯಾಗಿದೆ.

ಈ ದ್ವೀಪವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಏಕೆ ಕಷ್ಟ?

ಇದಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದ ಭೂಸೇನೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ತನ್ನ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಅಮೆರಿಕದ ಪಡೆಗಳು ದಾಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗುವ ಅಪಾಯವಿದೆ.

ಖಾರ್ಗ್ ದ್ವೀಪದ ವಶದಿಂದಾಗುವ ಜಾಗತಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು?

ಈ ಕ್ರಮದಿಂದ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಪ್ರತೀಕಾರವಾಗಿ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ತೈಲ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಳಿಸಬಹುದು.

ಇರಾನ್ ಅಮೆರಿಕದ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು ಹೇಗೆ?

ಇರಾನ್ ತನ್ನ ಮಿಲಿಟರಿ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅಮೆರಿಕದ ದಾಳಿಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
ಶೇ 90
ಖಾರ್ಗ್ ದ್ವೀಪದ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುವ ಇರಾನ್ ತೈಲ ರಫ್ತು
ಶೇ 30
ಅಮೆರಿಕದ ದಾಳಿಯಿಂದ ತೈಲ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಳ
ಶೇ 50
ತೈಲ ರಫ್ತಿನಿಂದ ಇರಾನ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವ ಆದಾಯದ ಪಾಲು
ಶೇ 6
ಇರಾನ್‌ನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ತೈಲದ ಪಾಲು
2,500
ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿತರಾದ ಅಮೆರಿಕ ನೌಕಾ ಸೈನಿಕರು
ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ
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