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ಅಮೆರಿಕ–ಇರಾನ್ ಒಪ್ಪಂದದ ಹಿಂದಿನ ನಾಟಕೀಯ ಕ್ಷಣಗಳು: ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನಡೆದ ಹಗ್ಗಜಗ್ಗಾಟ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 18 ಜೂನ್ 2026, 7:37 IST
Last Updated : 18 ಜೂನ್ 2026, 7:37 IST
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ಅಮೆರಿಕ–ಇರಾನ್ ಒಪ್ಪಂದದ ಹಿಂದಿನ ನಾಟಕೀಯ ಕ್ಷಣಗಳು: ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನಡೆದ ಹಗ್ಗಜಗ್ಗಾಟ

ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ಉದ್ಭವಿಸಿದ್ದ ತೀವ್ರ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ಶಮನಗೊಳಿಸಲು ಕತಾರ್‌ನ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ

ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು?

ಪರಮಾಣು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಹಡಗು ಸಂಚಾರ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದು ಒಪ್ಪಂದ ಅಂತಿಮಗೊಂಡಿದೆ.

ಈ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಕತಾರ್‌ನ ಪಾತ್ರವೇನು?

ಕತಾರ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಲವು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ಸಂದೇಶವಾಹಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿ, ಗೌಪ್ಯ ಸಭೆಗಳ ಮೂಲಕ ಒಪ್ಪಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡರು.

ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುವು?

ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇರಾನ್‌ನ ಪುನರ್‌ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ 300 ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮಾತುಕತೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲುಗಳೇನು?

ಬೈರೂತ್ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡೆಸಿದ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿ ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಂದದ ಕರಡಿನಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ ಪದಗಳ ಕುರಿತಾದ ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣದ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದ್ದವು.

ಟ್ರಂಪ್ ಈ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು?

ಟ್ರಂಪ್ ಈ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದು, ಇರಾನ್‌ನ ಬಂದರುಗಳ ಮೇಲಿನ ನೌಕಾ ದಿಗ್ಬಂಧನವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಹಿಂಪಡೆಯುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
300 ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್
ಯೋಜಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮೌಲ್ಯ
ಸೋಮವಾರ ಮುಂಜಾನೆ 12:45
ಒಪ್ಪಂದ ಘೋಷಣೆಯ ಸಮಯ
13
ಇರಾನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರು
ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ
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