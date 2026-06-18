ಅಮೆರಿಕ–ಇರಾನ್ ಒಪ್ಪಂದದ ಹಿಂದಿನ ನಾಟಕೀಯ ಕ್ಷಣಗಳು: ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನಡೆದ ಹಗ್ಗಜಗ್ಗಾಟ

ಪರಮಾಣು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಹಡಗು ಸಂಚಾರ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದು ಒಪ್ಪಂದ ಅಂತಿಮಗೊಂಡಿದೆ.
ಕತಾರ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಲವು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ಸಂದೇಶವಾಹಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿ, ಗೌಪ್ಯ ಸಭೆಗಳ ಮೂಲಕ ಒಪ್ಪಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡರು.
ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ನ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ 300 ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಬೈರೂತ್ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡೆಸಿದ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿ ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಂದದ ಕರಡಿನಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ ಪದಗಳ ಕುರಿತಾದ ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣದ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದ್ದವು.
ಟ್ರಂಪ್ ಈ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದು, ಇರಾನ್ನ ಬಂದರುಗಳ ಮೇಲಿನ ನೌಕಾ ದಿಗ್ಬಂಧನವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಹಿಂಪಡೆಯುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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